Pixar’ın İlk Sanal Gerçeklik İçeriği İle Ölüler Diyarını Ziyaret Edeceğiz!

Dünyaca ünlü animasyon yapım şirketi Pixar, nihayet sanal gerçeklik arenasına adım atmaya karar verdi.
Bilindiği üzere çoğunluk hissesi Disney’in elinde olan Pixar, Dreamworks ile birlikte dünyanın en büyük animasyon filmi stüdyosu. Stüdyonun sanal gerçeklik mimarisini destekleyen ilk içeriği Coco VR’ın fragmanı yayınlandı. Coco VR’nın fragmanı, Oculus Connect Konferansı’ndan sonra YouTube platformunda da yüzünü gösterdi.
Day of Dead (Ölülerin Günü) temalı animasyon; Oculus Rift için 15 Kasım, Gear VR platformu için 22 Kasım 2017’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanacak.
Coco VR’nın yönetmenliğini Toy Story 3’den tanıdığımız Lee Unkrich üstleniyor. Genç ve yetenekli müzisyen Miguel Anthony Gonzalez ise yapımın müziklerini besteliyor.
Yapımda yaşayan ölülerle uğraşacak, eşyaları toplayacak, karakterlerle iletişim kurabilecek ve hoş müzikler eşliğinde, sahnede iskelet dostlarınızla dans edebileceksiniz.
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