50 TL’ye akıllı bileklik Piranha 9915 (Ucuzcu Enginar)

Ucuzcu Enginar serimizin yeni bölümünde, bugün itibarıyla A101 marketlerde 50 TL‘ye satışa çıkan Piranha 9915 akıllı bilekliği inceledik. Xiaomi Mi Band 2 modelinin uygun fiyatlı ‘imitasyonu’ diyebileceğimiz model, gerek tasarımsal gerekse de özellikler bazında Xiaomi’nin akıllı bilekliğine fazlasıyla benziyor.

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Piranha 9915 özellikleri

İlk olarak akıllı bilekliğin tasarımından söz edecek olursak, ön tarafta menü geçişlerini kaydırma hareketi ile geçiş yapabileceğimiz bir tuş ve oldukça küçük bir ekran karşımıza çıkıyor. Ürünün kayışı ise plastik malzemeden üretilmiş.

Gerek bir saat olarak, gerekse de ‘akıllı’ özellikleriyle birlikte adım sayma, kalp atış hızı ölçme gibi özelliklerini kullanabildiğimiz ürün, kutu içeriğinden çıkan kendine has şarj aletiyle USB üzerinden şarj oluyor. Hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla DayDay Band uygulamasıyla birlikte çalışabilen cihaz kalp ritmi ölçme, titreşimli uyarı, adım sayma, uyku takibi, sallama hareketi ile selfie çekme, mesafe ölçme ve alarmlı saat gibi özellikelr sunuyor.