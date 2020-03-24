Pinterest günlük önerileri ve popüler içerikleri öne çıkartan “Bugün” sekmesini tanıttı!

Pinterest kullanıcıların günlük öneriler ve popüler olan içerikleri keşfedebilecekleri “Bugün” sekmesini tanıttı. Bu yeni özelliği ile birlikte Pinterest’te yeni içerikler keşfetmek her zamankinden kolay olacak.

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Pinterest “Bugün” sekmesini ile yeni içerikler keşfetmek her zamankinden daha kolay olacak!

COVID-19 salgını nedeniyle evde vakit geçirmek zorunda kalan insanların Pinterest üzerinde ders planları, yeni tarifler ve bahçe fikirleri gibi konularda yaptıkları aramalarda gözle görülür bir artış var. Pinterest geçtiğimiz hafta sonu tarihinin en fazla içerik aramasını ve kaydedilmesini gözlemlediğini belirtti. Ayrıca sadece Amerika’da pinleme oranları %34 arttı ve rekor sayıda pin paylaşımı görüldü. Artan talepler sonucunda Pinterest, kullanıcılarına günlük ilham sunmak için tasarlanan yeni özelliği “Bugün” sekmesini tanıttı.

“Bugün” sekmesinde popüler içerikler yer alacak ve Pinterest bu içeriklerin keşfedilmesini kolaylaştıracak. Tanıtım sırasından “Bugün” sekmesinde çocuk dostu pişirme fikirleri, kişisel bakım ipuçları, aileler için favori filmler ve rahat yemek tarifleri gibi içerikler dikkat çekti. Bu kategoriler şu an için Pinterest editörleri tarafından belirleniyor ancak ileride konuk editörler alınmasını da bekleyebiliriz.

Şirket ayrıca yakında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) gibi kurumlardan el yıkama, maske kullanımı gibi Corona virüs salgını sırasında faydalı olabilecek diğer ipuçlarını “Bugün” sekmesi üzerinden kullanıcılarına ulaştıracak. Bugün sekmesi Amerika ve İngiltere’deki hem iOS hem de Android uygulamalarında yerini aldı. Güncelleme yeni kullanıma sunulduğu için sekmeyi hemen göremeyebilirsiniz. Pinterest planının daha fazla ülkede bu özelliği en kısa sürede aktif etmek olduğunu vurguladı.

“Bugün” sekmesi tüm bu özelliklerine ek olarak yaptığınız aramalara internet üzerinde güvenli olarak nitelendirilen kaynakları da getirebilecek. Örnek olarak “stres giderici” gibi bir arama yaptığınızda Pinterest size güvenilir kaynaklardan gelen, rahatlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış içerikleri de listeleyecek. Pinterest son olarak COVID-19 tedavileri veya benzeri iddialarda bulunan ve krizden yararlanmak isteyen reklamları yasakladığını belirtti. Bunun yerine site genelinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilgilendirmelerine yönlendiren bir içerik mevcut.