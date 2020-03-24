Sosyal Medya
Pinterest günlük önerileri ve popüler içerikleri öne çıkartan “Bugün” sekmesini tanıttı!
Pinterest kullanıcıların günlük öneriler ve popüler olan içerikleri keşfedebilecekleri “Bugün” sekmesini tanıttı. Bu yeni özelliği ile birlikte Pinterest’te yeni içerikler keşfetmek her zamankinden kolay olacak.
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Pinterest “Bugün” sekmesini ile yeni içerikler keşfetmek her zamankinden daha kolay olacak!
COVID-19 salgını nedeniyle evde vakit geçirmek zorunda kalan insanların Pinterest üzerinde ders planları, yeni tarifler ve bahçe fikirleri gibi konularda yaptıkları aramalarda gözle görülür bir artış var. Pinterest geçtiğimiz hafta sonu tarihinin en fazla içerik aramasını ve kaydedilmesini gözlemlediğini belirtti. Ayrıca sadece Amerika’da pinleme oranları %34 arttı ve rekor sayıda pin paylaşımı görüldü. Artan talepler sonucunda Pinterest, kullanıcılarına günlük ilham sunmak için tasarlanan yeni özelliği “Bugün” sekmesini tanıttı.
“Bugün” sekmesinde popüler içerikler yer alacak ve Pinterest bu içeriklerin keşfedilmesini kolaylaştıracak. Tanıtım sırasından “Bugün” sekmesinde çocuk dostu pişirme fikirleri, kişisel bakım ipuçları, aileler için favori filmler ve rahat yemek tarifleri gibi içerikler dikkat çekti. Bu kategoriler şu an için Pinterest editörleri tarafından belirleniyor ancak ileride konuk editörler alınmasını da bekleyebiliriz.
Şirket ayrıca yakında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) gibi kurumlardan el yıkama, maske kullanımı gibi Corona virüs salgını sırasında faydalı olabilecek diğer ipuçlarını “Bugün” sekmesi üzerinden kullanıcılarına ulaştıracak. Bugün sekmesi Amerika ve İngiltere’deki hem iOS hem de Android uygulamalarında yerini aldı. Güncelleme yeni kullanıma sunulduğu için sekmeyi hemen göremeyebilirsiniz. Pinterest planının daha fazla ülkede bu özelliği en kısa sürede aktif etmek olduğunu vurguladı.
“Bugün” sekmesi tüm bu özelliklerine ek olarak yaptığınız aramalara internet üzerinde güvenli olarak nitelendirilen kaynakları da getirebilecek. Örnek olarak “stres giderici” gibi bir arama yaptığınızda Pinterest size güvenilir kaynaklardan gelen, rahatlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış içerikleri de listeleyecek. Pinterest son olarak COVID-19 tedavileri veya benzeri iddialarda bulunan ve krizden yararlanmak isteyen reklamları yasakladığını belirtti. Bunun yerine site genelinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilgilendirmelerine yönlendiren bir içerik mevcut.
Sosyal Medya
Instagram’ın yeni özelliği “Birlikte İzle” tanıtıldı!
Birlikte İzle (Co-Watching) özelliği kullanıcıların görüntülü sohbet sırasında Instagram içeriklerine birlikte göz atmalarına imkan veriyor.
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Instagram görüntülü sohbet ederken arkadaşlarınızla yayınlara göz atmanıza izin veriyor!
Instagram sosyal mesafeyi korurken arkadaşlarınızla içeriklere göz atmanın yeni bir yolu olarak Birlikte İzle (Co-Watching) özelliğini tanıttı. Bu yeni özellik kullanıcıların görüntülü sohbet sırasında Instagram içeriklerine birlikte göz atmalarına imkan veriyor. COVID-19 salgını nedeniyle birçoğumuz arkadaşlarımızdan ve ailemizden uzakta bulunuyoruz. Hepimiz bu yeni yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışırken Instagram gibi büyük şirketler birlikte etkileşim kurmamız için yeni yollar üretiyor.
Yeni birlikte izleme özelliği ile Instagram görüntülü sohbet sırasında arkadaşlarınızla yayınlara göz atmanıza izin verecek. Yeni özelliği denemek için arkadaşlarınızla görüntülü sohbet başlatabilir ve ardından sol alt tarafta bulunan fotoğraf simgesine dokunabilirsiniz. Daha sonrasında kaydedilmiş, beğenilen ve önerilen içeriklere birlikte göz atabilirsiniz.
Instagram’ın bu yeni özelliği arkadaşlarınızla yan yana içeriklere göz atmak kadar eğlenceli olmayabilir ancak en azından arkadaşlarınızla aranızdaki mesafeyi kapatmanız için yeni bir yöntem.
İnsanların birlikte vakit geçirmeleri için yeni yollar bulmanın yanı sıra sosyal medya şirketi, COVID-19 salgını ile mücadele etmek için yanlış bilgileri engellemek amacıyla önlemler alıyor. Yeni başlayanlar için “Corona virüs” veya “COVID-19” benzeri aramalar yaparken bir eğitim uyarısı olacak. Bu uyarı kullanıcıları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirecek. Bunun yanı sıra arama sonuçlarında en iyi sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF tarafından doğrulanmış hesaplar olacak.
Sosyal Medya
Twitter sağlık uzmanlarının hesaplarını doğrulayacak!
Twitter Corona virüs mücadelesinde yanlış bilgilendirmeyi önlemek için yüzlerce sağlık uzmanının hesaplarını doğruladı ve listeye yenilerini de ekleyecek.
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Twitter Covid-19 mücadelesi kapsamında sağlık uzmanlarının hesaplarını doğrulayacak!
Sosyal medya platformlarında Corona virüs salgını konusunda çok fazla bilgi kirliliği mevcut. Teknoloji devi şirketlerin yanlış bilgi ile mücadelede daha sert adımlar attıklarını görüyoruz. Daha önce WhatsApp’ın Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile işbirliği yaptığını ve Google’ın Corona virüs salgını konusunda doğrulanmış bilgileri paylaştığı bir web sitesi yayınlandığını görmüştük. Twitter da salgın konusunda bilgi kirliliğini önlemek için adımlar atmaya devam ediyor. Şirket Corona virüs salgını konusunda uzman sağlık personellerinin hesaplarını doğrulayacak. Şirket daha önce de sahte tedavileri ya da yanlış bilgilendirme içeren tweetleri kaldıracağını açıklamıştı.
Şirket Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Covid-19 konusunda doğru bilgi ve güncel haberler sağlamak amacıyla sağlık uzmanlarının hesaplarını doğruluyoruz. Bu süreçte uzmanları belirlemek için küresel halk sağlığı yetkilileri ile birlikte çalışmaktayız. Yüzlerce hesap doğrulandı ve daha fazlası gelecek.”
Ayrıca Twitter ürün lideri Kayvon Beykpour’a göre şirket, sağlık uzmanlarının hesaplarının doğrulanmasını talep edebilecekleri bir formu büyük olasılıkla kullanıma açacak. Beykpour açıklamasına şunları da ekledi: “Sadece olası gürültüyü sinyalden daha iyi ayırt etmek için çalışıyoruz.”
Şirket açıklamasında uzmanların kişisel bilgiler bölümünde bağlantılı oldukları sağlık kuruluşlarının veya enstitülerin web sitesini belirtmelerini önerdi. Bunun yanı sıra web sitesi üzerinde kişilerin Twitter hesaplarının belirtilmiş olmasının süreci hızlandıracağına dikkat çekti.
Haber
Instagram Web sürümü için Direkt Mesaj özelliği aktif hale geldi!
Son günlerde yayılan söylentilerin ardından, Instagram web sürümü için direkt mesajlar özelliği kullanılabilir hale geldi. Bir süredir bazı kullanıcılar tarafından kullanılabilen ve test aşamasında bulunan özellik, bugün itibariyle global olarak tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda.
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Yıllardır Instagram web sürümü için bu özelliği aktif hale getirmeyen ve bu kararından dolayı sık sık kullanıcı geri bildirimleri alan platform, bugün itibariyle tüm platformlar için direkt mesaj özelliğini kullanılabilir hale getirdi.
Platformun bir süredir kullanıcıların diğer cihazlarıyla birlikte tam olarak etkileşim yakalayabilmesi için bazı değişiklikler yapacağı bilinmekteydi. Şu an için ülkemiz bünyesinde bazı kullanıcıların ulaşabildiği özellik birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılar için aktif hale gelecek.
Bu aşamada henüz dakikalar önce aktif hale gelen özelliğin dağıtımının bölgesel olarak yayınlandığını ve dalga dalga devam ettiğini unutmamak gerek.