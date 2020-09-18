İnternet
Pinterest, 2020’nin son aylarında trendler hakkında yeni veriler yayınladı
Pinterest’e göre her yıl Eylül ayında, insanlar kendileri için neyin önemli olduğunu gözden geçiriyor ve kendilerine yeni hedefler koyuyor. Covid-19 salgınının hakim olduğu 2020‘de ise durum farklı.
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Bu yıl neler değişti?
Açıklamaya göre; “Bu yıl, ilham almak için evin dışına bakmak yerine, 2020‘de yeni başlangıçların evde ve içinizde başladığını farkettik. Bu yıla ev hayatına dönüş diyoruz. Çünkü bu yıl, Pinterest kullanıcıları, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çaba harcayarak en çok kontrol sahibi olduklarına alanlara, evlerine yöneliyorlar.”
Buna paralel olarak platform, kitlesi arasında gördüğü önemli trendlerin yeni bir listesini yayınladı. Pinterest’in verilerine göre ana, kapsayıcı odak eğilimi pozitifliktir.
Kitleye özgü eğilimler açısından Pinterest, Z Kuşağı kullanıcılarının şu temel konulara ve alanlara odaklandığını söylüyor:
Genç kullanıcılar arasında “akıl sağlığı kontrolü” aramaları 5 kat arttı. Yaratıcı ifade de Z kuşağının gündeminde üst sıralarda yer alıyor ve ‘ASMR yemekleri, ‘dikkatli yeme” ve ‘fotoğraf çekimi fikirleri‘ aramaları artıyor. Gen Z kullanıcıları ayrıca, ‘Zen yatak odası fikirleri’, ‘sakinleştirici yatak odası ve ‘feng shui yatak odası düzeni‘ aramaları ile kendi sakinleştirici mekanlarını inşa etmek istiyorlar.
Pinterest şu anda aylık olarak 416 milyon aktif kullanıcı sayısıylaTwitter ve Snapchat’tan daha fazla erişim kazanıyor. Uygulamanın yıllık büyüme oranı 2020‘de Facebook’tan bile daha iyi ve giderek artan popülaritesinin altını çiziyor. Diğer sosyal platformlar kadar dikkat çekmiyor, ancak Pinterest kullanım senaryosunu iyileştirmeyi ve sonuç olarak daha fazla kullanım çekmeyi sürdürüyor, bu da yaklaşımınızda onu daha önemli bir değerlendirme haline getirebilir.
İnternet
Mozilla, YouTube kullanıcılarından önerilerini bağışlamalarını istiyor
YouTube, opak öneri algoritması nedeniyle uzun süredir eleştiriliyor. Bazı araştırmacılar, video uygulamasının algoritmik önerilerinin çok sık komplo teorilerine yöneldiği ve bu durumun özellikle genç kullanıcılar için tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.
Şirket, bu durumu düzelteceği hakkında söz verdi ancak Mozilla gibi eleştirmenler, bu iddiaların desteklenmediğini düşünüyor. Son geliştirilen projenin bunu değiştirebileceği düşünülüyor. Tarayıcı üreticisi, araştırmacıların ve diğerlerinin video platformunun algoritmasını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak adına YouTube kullanıcılarının önerilerini “bağışlamalarına” olanak tanıyan yeni bir uzantı sundu.
Mozilla RegretsReporter uzantısı ne sunuyor?
RegretsReporter adlı tarayıcı uzantısı, hem Chrome hem de Firefox için kullanılabiliyor ve YouTube izleyicilerinin, anonim olarak kendi video önerilerini dışarıdaki uzmanların incelemelerine sunuyor.
Şirketin Savunuculuk Başkan Yardımcısı Ashley Boyd bir blog gönderisinde “Siz YouTube’da gezinirken uzantı, ne izlediğiniz veya aradığınız hakkında herhangi bir bilgi toplamadan platformda ne kadar zaman harcadığınızla ilgili verileri otomatik olarak gönderecek” diyor. Kullanıcılar, gördükleri rahatsız edici önerileri bildirmeye ve buna yol açan içerik türünü açıklamaya teşvik edilecektir. Boyd, topladığı verilerin anonim hale getirileceğini ve “kullanıcıların tanımlanma riskini en aza indirecek şekilde” dışarıdaki uzmanlarla paylaşılacağını belirtiyor.
Uygulama neyi hedefliyor?
Boyd’a göre nihai hedef, ne tür içeriğin YouTube’u şiddet içeren, ırkçı veya komplocu içerikler önermeye yönelttiğini daha iyi anlamak ve bu önerileri tetikleyebilecek kalıpları belirlemektir. Mozilla daha sonra bulgularını herkesin inceleyebilmesi için kamuya açık olarak paylaşacak
Araştırmacıların veya gazetecilerin birkaç modeli bile tespit etmesine yardımcı olunabilirse, YouTube’un tavsiyelerini düzeltme vaatlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için uzun bir yol kat edebilir.
Genel
YouTube, TikTok ile rekabet edebilmek için kısa biçimli video formatı başlatıyor
YouTube, TikTok’a çok benzeyen yeni bir kısa video formatı başlatıyor. YouTube “Shorts“lar, cep telefonlarında çekilebilen 15 saniyelik videolardan oluşuyor. Bu videolarda birden fazla video klibi bir araya getirebiliyor, müzikle kaydedilebiliyor ve video hızı ayarlanabiliyor. Dokunmadan kayıt yapabilmeniz için bir zamanlayıcı ve geri sayım da içeriyor. YouTube, önümüzdeki birkaç gün içinde Hindistan’da “Shorts“un erken beta beta sürümünü başlatıyor.
YouTube Shorts neler sunuyor?
YouTube kısa süre önce ana sayfasına kısa videolar için bir satır ekledi ve artık kullanıcılar bir videodan diğerine geçmek için dikey olarak kaydırabiliyor. YouTube, bunun “Kısa Videoları” izlemeyi daha da kolaylaştıracağını söylüyor. YouTube, aynı zamanda Android’deki oluştur simgesi için yeni bir yer açtı ve bunu Hindistan’dan başlayarak yakında iOS cihazlarına ve daha fazla ülkeye de getirmeyi planlıyor.
Bu özellik, TikTok (ve platformun “ortağı” olan Oracle) ve Instagram Reels için biraz rekabet yaratabilir.
Genel
NetGalaksi, internet tarifelerine zam yaptı!
Geçtiğimiz günlerde internet tarife fiyatlarına zam yaptığını açıklayan TurkNet’ten sonra NetGalaksi de tarifelerinin zamlanmış yeni fiyatlarını açıkladı.
Yüzde 30 zam!
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NetGalaksi, rekabetçi fiyat politikası ile önemli internet servis sağlayıcı rakiplerine karşı eli güçlü bir firma konumundaydı. Peki yeni açıklanan fiyat tarifeleri ile hâlâ bu avantajı yakayabilecek mi?
Kullanıcılarına 8-16-24-35-50 ve 100 Mbps hızlarında farklı sınırsız paketler sunan NetGakaksi, en uygun sınırsız internet tarifesini (8 Mbps) 45 TL’lik fiyat etiketi ile kullanıcılarını sunuyordu. Ancak yapılan bu zam sonrası 45 TL’lik en uygun paket 15 TL artarak 60 TL’lik bir fiyata sahip oldu.
Diğer tarifelerin eski-yeni fiyatlarını karşılaştıran tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.
Tabloyu incelediğimizde NetGalaksi, oransal olarak en çok 8 ve 35 Mbps hızlara sahip olan paketlerin fiyatını artırmış gözüküyor. 24 ve 50 Mbps hızlara sahip paketlerin de yaklaşık zam oranı yüzde 28 olarak gözüküyor.
75 Mbps’lik paket hâlâ aynı fiyat!
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 75 Mbps hıza sahip paket yapılan zamdan önceki 140 TL’lik fiyatı ile satılmaya devam ediyor.
Yaklaşık yüzde 30’luk zamlar ile fiyatını güncelleyen NetGalaksi, kullanıcıları tarafından büyük eleştirilere maruz kalacak gibi.
Daha detaylı bilgi almak için NetGalaksi’nin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.