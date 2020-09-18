Pinterest, 2020’nin son aylarında trendler hakkında yeni veriler yayınladı

Pinterest’e göre her yıl Eylül ayında, insanlar kendileri için neyin önemli olduğunu gözden geçiriyor ve kendilerine yeni hedefler koyuyor. Covid-19 salgınının hakim olduğu 2020‘de ise durum farklı.

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Bu yıl neler değişti?

Açıklamaya göre; “Bu yıl, ilham almak için evin dışına bakmak yerine, 2020‘de yeni başlangıçların evde ve içinizde başladığını farkettik. Bu yıla ev hayatına dönüş diyoruz. Çünkü bu yıl, Pinterest kullanıcıları, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çaba harcayarak en çok kontrol sahibi olduklarına alanlara, evlerine yöneliyorlar.”

Buna paralel olarak platform, kitlesi arasında gördüğü önemli trendlerin yeni bir listesini yayınladı. Pinterest’in verilerine göre ana, kapsayıcı odak eğilimi pozitifliktir.

Kitleye özgü eğilimler açısından Pinterest, Z Kuşağı kullanıcılarının şu temel konulara ve alanlara odaklandığını söylüyor:

Genç kullanıcılar arasında “akıl sağlığı kontrolü” aramaları 5 kat arttı. Yaratıcı ifade de Z kuşağının gündeminde üst sıralarda yer alıyor ve ‘ASMR yemekleri, ‘dikkatli yeme” ve ‘fotoğraf çekimi fikirleri‘ aramaları artıyor. Gen Z kullanıcıları ayrıca, ‘Zen yatak odası fikirleri’, ‘sakinleştirici yatak odası ve ‘feng shui yatak odası düzeni‘ aramaları ile kendi sakinleştirici mekanlarını inşa etmek istiyorlar.

Pinterest şu anda aylık olarak 416 milyon aktif kullanıcı sayısıylaTwitter ve Snapchat’tan daha fazla erişim kazanıyor. Uygulamanın yıllık büyüme oranı 2020‘de Facebook’tan bile daha iyi ve giderek artan popülaritesinin altını çiziyor. Diğer sosyal platformlar kadar dikkat çekmiyor, ancak Pinterest kullanım senaryosunu iyileştirmeyi ve sonuç olarak daha fazla kullanım çekmeyi sürdürüyor, bu da yaklaşımınızda onu daha önemli bir değerlendirme haline getirebilir.