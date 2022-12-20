Linux’lu cihazlarla ilgilenen Pine64 şirketi, bu tür cihazlar için alışılmadık bir işletim sistemine sahip tabletin güncellendiğini duyurdu.

Yeni nesil PineTab 2, açıklamaya göre daha iyi enerji verimliliği ve ısı değişimi sağlayacak olan RK3566 işlemcisini alacak. Ayrıca, üreticinin iletişim direktörü Lukasz Ereciinski, bu işlemcinin daha iyi bir fiyat/performans oranına sahip olduğunu ve mobil sistemler için de ana aday olabileceğini belirtti.

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Yeni tabletin metal kasası, cihazın kolay yükseltilmesine ve onarılmasına olanak tanıyacak basit bir açıklığa da sahip olabilir. Bununla birlikte, ihtiyaç duymadığınız aksesuarlardan tasarruf etmenizi sağlayan çıkarılabilir bir klavyeye sahip olacak.

Bellek konusunda ise üretici iki kombinasyon sunacak: 4/64 GB veya 8/128 GB. Kasada ayrıca iki USB-C bağlantı noktası (2.0 ve 3.0), micro-HDMI, bir microSD bellek kartı yuvası ve bir kulaklık bağlantı noktası bulacaksınız. Bunun yanı sıra, tabletin iki kamerası var: 2 ve 5 MP.

Yeniliğin maliyeti henüz açıklanmadı. Üretici, Çin Yeni Yılından önce fiyatları ve satışların başlamasını daha kesin olarak belirtmeyi planlıyor.