Linux Mint 21.1 yayınlandı. Sürümün adı Vera ve Cinnamon 5.6 masaüstü ile geliyor. Önemli bir değişiklik içermeyen güncelleme fakat renk ve kullanıcı arayüzü öenmli ölçüde iyileştirildi.

Linux Mint 21.1 Vera, Ubuntu 22.04 LTS ve altta yatan Linux 5.15 LTS çekirdeğini temel alır. Mint 21.1’deki ana yenilik Cinnamon 5.6 masaüstü ortamıdır. Ortam olarak Xfce 4.16 ve MATE 1.26 kullanan indirilebilir sürümler de vardır. Vera’nın uzun vadeli destek sürümü 2027 yılına kadar desteklenmektedir.

Cinnamon 5.6 sürümü radikal bir yenileme değil, ancak geliştiricilerin işletim sistemine daha modern bir görünüm kazandıracağını söylediği birçok küçük değişiklik içeriyor. Örneğin, renkler daha keskin hale geldi ve birçok vurgu rengi menülerden kayboldu. Özellikle ayırt edici yeşil rengin artık standart olmaması dikkat çekicidir; üreticiler Aqua’yı işletim sisteminde varsayılan renk haline getirmektedir. Simgeler ve fare okları gibi küçük öğeler de değişti.

Buna ek olarak, geliştiriciler kaputun altındaki şeyleri değiştirdiler. Örneğin, sürücü yönetimi artık şifre olmadan yapılabiliyor ve bunun için çevrimdışı destek var. Debconf desteği de var ve Nvidia kullanıcıları artık güvenli önyüklemeyi etkinleştirebiliyor.

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Mint Vera, Flatpak uygulamaları için tam entegrasyona sahip. PPA paketleri için anahtar yönetimi de Yazılım Kaynakları’nda geliştirildi, bu da apt-keys’in zaman içinde dağıtımdan kaldırılmasının bir sonucudur. Üreticiler, kullanıcıların 2024 yılına kadar 21.1’e yükseltme yapabileceğini söylüyor. Ancak bundan sonra işletim sistemi için yeni bir kod tabanı yazılacaktır.