Pillars of Eternity II: Deadfire’a İlgi Çok Büyük Oldu

Obsidian Entertainment’ın 2018 yılında çıkması beklenen oyunu, hedefine çok kısa bir sürede ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurulan Pillars of Eternity II: Deadfire’ın geliştirme aşamasına katkı sağlaması için yapımcı tarafından bir bağış açılmıştı. Tam 1.1 milyon dolar olan bu miktar, yarım günden az bir sürede toplanıp, hedefe ulaşmış olundu. Sayısı 10.000’leri aşan destekçi sayısı; günden güne katlanarak artmakta. Böylesine büyük miktarda para bağışını çok kısa sürede toplamayı başaran oyunun yapımcısı Obsidian Entertainment, büyük bir mutluluk içerisinde olacak ki gelişmelerin ardından destekçileri adeta teşekkür yağmuruna tuttu. Obsidian Entertainment’ın CEO’su Feargus Urquhart; “Dünyadaki en güzel sevenlere sahibiz. Bizlere bu kadar kısa sürede ulaşmaları ve Pillars of Eternity II: Deadfire’a toplanması için amaç edinen bu miktarı sağlamaları gerçekten müthiş.” diyerek desteklerini esirgemeyen oyunculara gönülden teşekkürlerini sundu.

Yapımcı şirketin bu tutumunu ilk defa görmüyoruz. Daha önce serinin ilk oyunu Pillars of Eternity‘de aynı şekilde bir bağış etkinliği açılmış; oyunun geliştirilme aşamasında tam 4.1 milyon dolar bağış toplanmıştı. Büyük bir başarı sağlayan ve sevenlerince “Old School” RPG olarak tanımlanan ilk oyun Pillars of Eternity, baya bir sevilmiş ve yüksek notlar almıştı. Durum böyle olunca, serinin devam oyununa bu denli yüksek meblağlı bağış yardımının kısa sürede toplanması pek de sürpriz gözükmüyor. Eski tarz RPG oyunlarına özlem içerisinde iseniz, Pillars of Eternity‘yi kaçırmamanızı öneririz. İlk oyunu gibi yalnızca PC platformuna özel olarak hazırlanan Pillars of Eternity II: Deadfire‘ın duyurulan ilk videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.