PİL DÜELLOSU: Redmi Note 8 vs Realme 5 Pro

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Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT
Bu videomuzda fiyat performans oranlarıyla dikkat çeken ROG Strix Radeon RX 5500 XT ve 5600 XT modellerine göz atıyoruz.
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ROG Strix Radeon RX 5500 XT Edition ve ROG Strix Radeon RX 5600 XT OC Edition versiyonları üzerinden yaptığımız değerlendirmemiz bu videoda.
ROG Strix Radeon RX 5600 XT Bios güncellemesi nasıl yapılır?
- Buradaki adresten “Sürüm 1” olarak geçen ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING VRAM OC TOOL dosyasını indirin.
- İndirilen RAR dosyasından çıkan EXE dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
- İşlem tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatın.
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Fiyat aynı, PEKİ YA PERFORMANS? (2 laptop hediye ediyoruz)
Bu videomuzda, şu anda aynı fiyata satılan ve işlemci hariç neredeyse tüm özellikleri aynı olan iki dizüstü bilgisayarını kıyaslıyoruz. Bir modelde Intel i3-5005U işlemci, diğerinde ise AMD Athlon 300U yer alıyor. Bakalım hem işlemci, hem GPU hem de oyun testlerinde farklar nasıl?
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Testimizdeki bilgisayar modelleri ne?
2300 TL fiyatla listelenen iki modelde de benzer tasarım, 4 GB RAM ve 256 GB SSD gibi özellikler mevcut. Ancak bir modelde Intel i3-5005U işlemci, diğerinde ise AMD Athlon 300U yer alıyor. Ayrıca AMD’li olan modelde Full HD çözünürlük kullanılırken, Intel’li modelde 1366 x 768 çözünürlüğe yer verilmiş.
Hangi testleri yaptık, sonuçlar nasıl?
Modellerden biri HP 15-DB1082NT, diğeri ise HP 15-BS120NT.
ilk olarak dizüstü bilgisayarımızın işlemci performansını anlayabilmek için Cinebench R15 testini gerçekleştirdik. AMD’nin Athlon işlemcili dizüstü bilgisayarı 265 puan, Intel i3 işlemcisine sahip dizüstü bilgisayar ise 192 puan aldı. Yani aradaki yüzdesel fark baktığımızda %38’lik bir farklı AMD’li dizüstü bilgisayarın daha yüksek bir işlem performansı gösterdiğini görüyoruz.
Benzer bir durum Cinebench R20 testinde görülüyor.
Diğer testlerin sonuçları ise şöyle:
GPU performansını ölçen Timespy testinde
AMD Athlon: 312
Intel: 229
%36 Genel
PC performansını ölçen PCMark 10 testinde
AMD Athlon 2764
Intel 2008
%37
3DMark’ın farklı iki testinde de bu sonuçlara benzer sonuçlar aldık. Oyun testlerinde ise her ne kadar çözünürlük avantajı olmasına rağmen, Intel’li dizüstü bilgisayarı hemen hemen her oyunda önemli derecede daha düşük performans gösterdi.
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18:40 Türk Telekom’un online toplanntısı
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