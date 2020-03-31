PİL DÜELLOSU: Redmi Note 8 vs Realme 5 Pro

Bu videomuzda, şu anda aynı fiyata satılan ve işlemci hariç neredeyse tüm özellikleri aynı olan iki dizüstü bilgisayarını kıyaslıyoruz. Bir modelde Intel i3-5005U işlemci, diğerinde ise AMD Athlon 300U yer alıyor. Bakalım hem işlemci, hem GPU hem de oyun testlerinde farklar nasıl?

Yarışmaya katılmak için

Bu videoyu Facebook veya Twitter hesabınızda paylaşın

HWP YouTube kanalına abone olun

Bu videoya size ulaşabileceğimiz bir e-mail adresiyle yorum yapın

Testimizdeki bilgisayar modelleri ne?

2300 TL fiyatla listelenen iki modelde de benzer tasarım, 4 GB RAM ve 256 GB SSD gibi özellikler mevcut. Ancak bir modelde Intel i3-5005U işlemci, diğerinde ise AMD Athlon 300U yer alıyor. Ayrıca AMD’li olan modelde Full HD çözünürlük kullanılırken, Intel’li modelde 1366 x 768 çözünürlüğe yer verilmiş.

reklam

Hangi testleri yaptık, sonuçlar nasıl?

Modellerden biri HP 15-DB1082NT, diğeri ise HP 15-BS120NT.

ilk olarak dizüstü bilgisayarımızın işlemci performansını anlayabilmek için Cinebench R15 testini gerçekleştirdik. AMD’nin Athlon işlemcili dizüstü bilgisayarı 265 puan, Intel i3 işlemcisine sahip dizüstü bilgisayar ise 192 puan aldı. Yani aradaki yüzdesel fark baktığımızda %38’lik bir farklı AMD’li dizüstü bilgisayarın daha yüksek bir işlem performansı gösterdiğini görüyoruz.

Benzer bir durum Cinebench R20 testinde görülüyor.

Diğer testlerin sonuçları ise şöyle:

GPU performansını ölçen Timespy testinde

AMD Athlon: 312

Intel: 229

%36 Genel

PC performansını ölçen PCMark 10 testinde

AMD Athlon 2764

Intel 2008

%37

3DMark’ın farklı iki testinde de bu sonuçlara benzer sonuçlar aldık. Oyun testlerinde ise her ne kadar çözünürlük avantajı olmasına rağmen, Intel’li dizüstü bilgisayarı hemen hemen her oyunda önemli derecede daha düşük performans gösterdi.