Pil Düellosu: ASUS Zenfone 5 vs P20 Lite videomuzda, yeni pil testi serimizin ilk kıyaslaması ile karşınızdayız. Serimizin ilk videosunda Zenfone 5 ve P20 Lite modellerinin pil performansını karşılaştırdık.
Bu seride ne yapıyoruz?
Pil Düellosu serimizde her iki telefonla da 1 saat kesintisiz video izliyoruz, 1 saat müzik dinleyeceğiz, 30 dakika boyunca video çekeceğiz ve son olarak Mert her iki modelle de 30 dakika boyunca PUGB oynayacak. Tüm bu işlemler arasında cihazların % kaç pil kaybettiğini görebileceksiniz.
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