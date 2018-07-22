Pil Düellosu: ASUS Zenfone 5 vs P20 Lite videomuzda, yeni pil testi serimizin ilk kıyaslaması ile karşınızdayız. Serimizin ilk videosunda Zenfone 5 ve P20 Lite modellerinin pil performansını karşılaştırdık.

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Bu seride ne yapıyoruz?

Pil Düellosu serimizde her iki telefonla da 1 saat kesintisiz video izliyoruz, 1 saat müzik dinleyeceğiz, 30 dakika boyunca video çekeceğiz ve son olarak Mert her iki modelle de 30 dakika boyunca PUGB oynayacak. Tüm bu işlemler arasında cihazların % kaç pil kaybettiğini görebileceksiniz.