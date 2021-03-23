Oyun
Pikmin, Niantic’in bir sonraki oyunu olacak
Pikmin, Niantic’in bir sonraki AR oyunu. Aynı zamanda Niantic, çok sevilen Pokémon Go‘nun yaratıcısı. Bununla birlikte Niantic, Nintendo ile yeni bir ortaklık olduğunu da duyurdu.
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Pikmin, iş birliğinden gelen ilk oyun olacak!
Niantic ve Nintendo’nun kurduğu ortaklık sonrasında, gelecek ilk oyunu da duyurdular. İş birliği sonrası gelen yeni oyun, Nintendo’nun popüler Pikmin serisine dayanan, mobil artırılmış gerçeklik oyunu olacak. Aynı zamanda oyun, bu yıl içerisinde oyuncuyla buluşacak.
Oyun ve iş birliği hakkında henüz fazla bilgi yok. Ancak Niantic, uygulamanın yürüyüş yapmaya teşvik edeceğini ve bu süre zarfındaki yürüyüşünüzün daha keyifli olacağını söylüyor. Bununla birlikte yeni Pikmin oyunu, Niantic’in Tokyo Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen ilk oyunu olacak.
Nintendo çalışanı yaptığı açıklamada, Niantic’in AR teknolojisi, Pikmin’in gizlice etrafımızda yaşıyormuş gibi deneyimlememizi sağlayacak. Yürümeyi eğlenceli hale getirme temasına dayanan misyonumuz, insanlara geleneksel oyunlardan farklı bir deneyim sunacak. Aynı zamanda bu uygulamanın hayatınıza ortak olmasını umuyoruz, dedi.
Pikmin serisindeki son oyun, ilk olarak Wii U için piyasaya sürülen 2013 oyunun yüksek versiyonu olan, Nintendo Switch’in Pikmin 3 Deluxe oyunudur. Niantic, Nintendo’da ile hangi oyunların olacağını henüz söylemedi. İki şirket de uzun süreli bir ortaklık sağladı gibi görünüyor. Niantic, “Nintendo’nun Niantic’i gerçek dünyadaki AR uygulamalarının yayıncısı olarak seçmesinden onur duyuyoruz” dedi. Aynı zamanda yaklaşan uygulamalarla ilgili daha fazla bilginin, önümüzdeki aylarda açıklanacağını da ekledi.
- Pikmin, Shigeru Miyamoto tarafından oluşturulan ve Nintendo tarafından yayınlanan gerçek zamanlı bir strateji ve bulmaca video oyunu serisidir.
Niantic, en çok Temmuz 2016′da piyasaya sürdüğü Pokémon Go ile gündeme düşmüştü. Pokémon Go da bir AR yani sanal gerçeklik oyunuydu. Oyun yaklaşık beş yaşında olmasına rağmen, hala oldukça popüler. Anı zamanda oyuncu kitlesini de kaybetmiş değil. Ancak Niantic, COVID-19 salgını nedeniyle oyunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Özellikle bu dönemde, yasaklar nedeniyle insanlar genelde evlerinde kaldı.
Oyuncular Niantic’in yeni AR oyunlarını oldukça merak ediyor. Önümüzdeki ay gelecek olan bilgiler ışığında bazı tahminlerde bulunabiliriz.
Finans
Microsoft, Discord’u satın almayı planlıyor!
Microsoft teknoloji dünyasını etkileyecek önemli bir satın alım peşinde. Firmanın ünlü sohbet programı Discord‘u satın almak istediği ortaya çıktı.
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Microsoft, Discord için 10 milyar doları gözden çıkardı!
Microsoft ilginç hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde satın aldığı firmalar ile dikkatleri üzerine çeken firma, yeni bir hamle için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre firma, ünlü sohbet ve iletişim programı Discord‘u satın almak istiyor. Genellikle oyuncular tarafından kullanılan program için firmanın 10 milyar dolardan daha fazla bir ücret ödeyeceği iddia ediliyor. Henüz görüşme aşamasında olan bu durumun ileride Microsoft lehine sonuçlanma ihtimali yüksek.
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Amazon ve Epic Games‘in satın almak istediği Discord yoluna şimdilik kendi başına devam ediyor. En son bildiğiniz üzere Epic Games, platformu kendi mağaza arayüzüne ekledi. Bununla birlikte Discord‘un kurucuları da olası bir satışa sıcak bakıyor. Ancak firma yöneticileri şimdilik sadece seçenekleri değerlendirdiklerini belirttiler. Bethesda‘yı da 7.5 milyar dolara satın alan Microsoft’un büyüme isteği devam edecek gibi gözüküyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gözler an itibariyle bu iki firmaya yöneldi. Bakalım gündeme bomba gibi düşen satın alım gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 serisi, resmi olarak tanıtıldı!
Bugün Black Shark, en son amiral gemisi serisi olan Black Shark 4 serisini bir lansman ile resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Bu seri, Black Shark 4 ve Pro model olmak üzere iki adet cihaz içeriyor. Her iki cihaz da 2021 yılında tanıtılan amiral gemisi yonga setleri ile geliyor. Taban model, Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Pro model ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak.
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Black Shark 4 serisi, hangi teknik özellikler ile geliyor?
Black Shark 4, 6.67 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan Samsung E4 AMOLED panel ile geliyor. Bu ekran, 720 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahiptir. Black Shark 4‘ün yan tarafında bulunan tuşlar, hassasiyet olarak birinci sınıf kalitede. Bununla birlikte, dokunma hissi artacak ve yanlış basma ihtimali daha düşük olacak. Cihaz, 48 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Ayrıca bu ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP makro kamera eşlik ediyor.
Telefonun 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh bataryası mevcut. Bununla birlikte cihaz, 5 dakika içinde %50, 15 dakika içinde %100 şarj oluyor. Ayrıca teorik hızlar gerçek testlere yansır ise cihaz, en hızlı şarj olan akıllı telefon ünvanını alabilir. Cihaz, DxOMark değerlendirmesine göre “Ses” konusunda 81 puan alarak zirveye oturdu. Bununla birlikte, yayınlanan raporda Black Shark 4’ün en iyi çift hoparlöre sahip olduğu belirtiliyor.
Black Shark 4 Pro ise taban model ile aynı Samsung E4 AMOLED panele sahip. Serinin Pro modeli, yeni bir sıvı soğutma sistemi ile geliyor. Bu soğutma sistemi, üç boyutlu çift katmanlı ısı yayma sistemini kullanmakta. Bununla birlikte, yeni sistem cihazın CPU sıcaklığını 18 derece kadar düşürüyor. Cihazın UFS 3.1+ depolama birimi mevcut. Şirket, özel bir depolama birimi kullanarak okuma hızını %55, yazma hızını ise %69 oranında arttırıyor.
Serinin Pro modeli, 120W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca taban model ile aynı ses sistemi, bu cihazda da mevcut. Kamera tarafında ise ana kamera 64 MP çözünürlüğe sahip ancak yardımcı kameralar Black Shark 4 ile aynı özellikte. Black Shark‘ın yeni serisi, bugün ön siparişe açılacak. Ancak cihazların ilk resmi satışı 26 Mart tarihinde gerçekleşecek.
Black Shark’ın yeni akıllı telefon serisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Black Shark 4
- 6GB + 128GB – 2499 Yuan ($384)
- 8GB + 128GB – 2699 Yuan ($415)
- 12GB + 128GB – 2999 Yuan ($461)
- 12GB + 256GB – 3299 Yuan ($507)
Black Shark 4 Pro
- 8GB + 256GB – 3999 Yuan ($614)
- 12GB + 256GB – 4499 Yuan ($691)
- 16GB + 512GB – 5299 Yuan ($814)
Oyun
The Last Of Us TV dizisinin hikayesi oyundan farklı olacak
The Last Of Us serisi belki de son yılların en büyük etki yaratan oyunlarından. Hatta, oyunun bu yarattığı öyle büyüktü ki, serinin bir TV dizisine dönüştürüleceği haberini almıştık. Bugün ise bu diziyle ilgili önemli gelişmeler gündeme geldi. Ancak ne yazık ki, bu haberler oyunun hayranlarını pek de sevindirecek cinsten değil…
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The Last Of Us dizisi, oyundan büyük farklılıklar içerecek
HBO dizisi, TLOU hayranlarının geçen sene çıkan serininin ikinci oyununun ardından gözlerini büyük heyecanla çevirdiği bir olay. Öyle ki, yapım aşamasında olan diziyle ilgili gündeme düşen her gelişme büyük bir ses getirmekte. Bu gelişmelerden sonuncu ise, sanırız serinin hayranlarını pek mutlu etmeyecek. SXSW 2021 etkinliğinde IGN’e konuşan oyunun yazarı ve çekilmekte olan dizinin prodüktörü Neil Druckmann, projeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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Druckmann, ilk olarak dizideki aksiyon seviyesiyle oyunu kıyasladı. Ünlü yazar, “Dizideki aksiyon öğeleri oyuna kıyasla daha az olacak diyebiliriz. Açıkcası, dizide oyunculara öğretecek bir vuruş mekaniğimiz olmadığı için bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, daha az aksiyon olması yazarlarımıza karakterleri derinlemesine anlatabilmeleri için büyük bir fırsat verecek.” şeklinde konuştu. Bundan sonra ise, röportajın konusu dizinin hikayesine geldi. Belki de Druckmann’ın en can alıcı açıklamaları bu noktada geldi. Dizinin hikayesine değinen Druckmann, “Aslında, şu ana kadar çektiğim bölümler arasındaki favorilerimin hep oyunun orijinal hikayesinden kopan bölümler olduğunu söyleyebilirim. İnsanların bu bölümleri izlemelerini dört gözle bekliyorum!” dedi. Son olarak, dizi setinde şu an kadar gerçekleşen bazı detaylarla ilgili heyecanını paylaşan Druckmann, “Oyundaki eşyalar, itemler ve silahların gerçeğe dönüştüğünü görmek gerçekten de çok heyecan verici” dedi. Bakalım, dizi, oyunun severlerini Druckmann kadar heyecanlandıracak mı? Tabi, bunu diziyi izleyebildiğimiz zaman göreceğiz. Bu zamanın ne kadar yakın veya uzak olduğu konusunda ise henüz bir bilgi yok…
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