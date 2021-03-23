Pikmin, Niantic’in bir sonraki oyunu olacak

Pikmin, Niantic’in bir sonraki AR oyunu. Aynı zamanda Niantic, çok sevilen Pokémon Go‘nun yaratıcısı. Bununla birlikte Niantic, Nintendo ile yeni bir ortaklık olduğunu da duyurdu.

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Pikmin, iş birliğinden gelen ilk oyun olacak!

Niantic ve Nintendo’nun kurduğu ortaklık sonrasında, gelecek ilk oyunu da duyurdular. İş birliği sonrası gelen yeni oyun, Nintendo’nun popüler Pikmin serisine dayanan, mobil artırılmış gerçeklik oyunu olacak. Aynı zamanda oyun, bu yıl içerisinde oyuncuyla buluşacak.

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Oyun ve iş birliği hakkında henüz fazla bilgi yok. Ancak Niantic, uygulamanın yürüyüş yapmaya teşvik edeceğini ve bu süre zarfındaki yürüyüşünüzün daha keyifli olacağını söylüyor. Bununla birlikte yeni Pikmin oyunu, Niantic’in Tokyo Stüdyosu tarafından gerçekleştirilen ilk oyunu olacak.

Nintendo çalışanı yaptığı açıklamada, Niantic’in AR teknolojisi, Pikmin’in gizlice etrafımızda yaşıyormuş gibi deneyimlememizi sağlayacak. Yürümeyi eğlenceli hale getirme temasına dayanan misyonumuz, insanlara geleneksel oyunlardan farklı bir deneyim sunacak. Aynı zamanda bu uygulamanın hayatınıza ortak olmasını umuyoruz, dedi.

Pikmin serisindeki son oyun, ilk olarak Wii U için piyasaya sürülen 2013 oyunun yüksek versiyonu olan, Nintendo Switch’in Pikmin 3 Deluxe oyunudur. Niantic, Nintendo’da ile hangi oyunların olacağını henüz söylemedi. İki şirket de uzun süreli bir ortaklık sağladı gibi görünüyor. Niantic, “Nintendo’nun Niantic’i gerçek dünyadaki AR uygulamalarının yayıncısı olarak seçmesinden onur duyuyoruz” dedi. Aynı zamanda yaklaşan uygulamalarla ilgili daha fazla bilginin, önümüzdeki aylarda açıklanacağını da ekledi.

Pikmin, Shigeru Miyamoto tarafından oluşturulan ve Nintendo tarafından yayınlanan gerçek zamanlı bir strateji ve bulmaca video oyunu serisidir.

Niantic, en çok Temmuz 2016′da piyasaya sürdüğü Pokémon Go ile gündeme düşmüştü. Pokémon Go da bir AR yani sanal gerçeklik oyunuydu. Oyun yaklaşık beş yaşında olmasına rağmen, hala oldukça popüler. Anı zamanda oyuncu kitlesini de kaybetmiş değil. Ancak Niantic, COVID-19 salgını nedeniyle oyunda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Özellikle bu dönemde, yasaklar nedeniyle insanlar genelde evlerinde kaldı.

Oyuncular Niantic’in yeni AR oyunlarını oldukça merak ediyor. Önümüzdeki ay gelecek olan bilgiler ışığında bazı tahminlerde bulunabiliriz.