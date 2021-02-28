Nintendo Switch için “Pokemon Diamond” ve “Pearl” remake geliyor

The Pokémon Company, Pokémon Presents 25th Anniversary yayınında birçok şey gösterme imkanı buldu. Yayında Pokémon Snap için daha etraflı bir bakış gösteren firma; aynı zamanda 2006 Nintendo DS oyunları Pokémon Diamond ve Pokémon Pearl oyunlarının Nintendo Switch remake duyurularını yaptı.

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Gösterilen videoya göre şirket Nintendo Switch konsolunun donanımından oldukça yararlanmışa benziyor. Öyle ki Pokémon Sword and Shield benzeri tasarımlara sahip oyunların görselleri çok daha güzel gözüküyorlar.

Ayrıca The Pokémon Company konuyla alakalı bazı yorumlar da yaptı. Ana serideki bu yeni oyunlara “anlaşılması kolay, oyuncu dostu yeni eklentiler” getirdiğini söyleyen firma; aynı zamanda yakın menzil savaş sisteminin de oyunlarda yer aldığının altını çiziyor.

Oyunda başlangıç Pokémon’u olarak Turtwig, Chimchar ve Piplup seçimi yapmak mümkün olacak. Aynı zamanda her oyunun kendine has bulunmayı bekleyen efsanevi Pokémon’ları olduğunu da görebiliyoruz. Brilliant Diamond tarafında bu Pokémon Dialga iken; Shining Pearl oyununda ise bu alanda Palkia yer alacak. Oyunların geçtikleri yer ise Sinnoh bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Aslına sadık kalacakları belirtilen bu oyunların çıkışı için ise fazla beklenilmeyecek gibi duruyor. Öyle ki Pokémon Brilliant Diamond ve Pokémon Shining Pearl remake versiyonlarının dünya çapında 2021 sonlarına doğru oyuncularla buluşması planlanıyor.