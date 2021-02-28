Oyun
Nintendo Switch için “Pokemon Diamond” ve “Pearl” remake geliyor
The Pokémon Company, Pokémon Presents 25th Anniversary yayınında birçok şey gösterme imkanı buldu. Yayında Pokémon Snap için daha etraflı bir bakış gösteren firma; aynı zamanda 2006 Nintendo DS oyunları Pokémon Diamond ve Pokémon Pearl oyunlarının Nintendo Switch remake duyurularını yaptı.
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Gösterilen videoya göre şirket Nintendo Switch konsolunun donanımından oldukça yararlanmışa benziyor. Öyle ki Pokémon Sword and Shield benzeri tasarımlara sahip oyunların görselleri çok daha güzel gözüküyorlar.
Ayrıca The Pokémon Company konuyla alakalı bazı yorumlar da yaptı. Ana serideki bu yeni oyunlara “anlaşılması kolay, oyuncu dostu yeni eklentiler” getirdiğini söyleyen firma; aynı zamanda yakın menzil savaş sisteminin de oyunlarda yer aldığının altını çiziyor.
Oyunda başlangıç Pokémon’u olarak Turtwig, Chimchar ve Piplup seçimi yapmak mümkün olacak. Aynı zamanda her oyunun kendine has bulunmayı bekleyen efsanevi Pokémon’ları olduğunu da görebiliyoruz. Brilliant Diamond tarafında bu Pokémon Dialga iken; Shining Pearl oyununda ise bu alanda Palkia yer alacak. Oyunların geçtikleri yer ise Sinnoh bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Aslına sadık kalacakları belirtilen bu oyunların çıkışı için ise fazla beklenilmeyecek gibi duruyor. Öyle ki Pokémon Brilliant Diamond ve Pokémon Shining Pearl remake versiyonlarının dünya çapında 2021 sonlarına doğru oyuncularla buluşması planlanıyor.
Genel
PlayStation 5 için ilave SSD desteği yazın geliyor!
PlayStation 5 oyun konsolu için ilave SSD desteğinin ne zaman geleceği belli oldu. Sony yaz mevsiminde depolama alanı sorununu çözecek.
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PlayStation 5 kullanıcıları depolama alanlarını arttırabilecek!
Oyun dünyasının en önemli aktörlerinden biri de kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo’nun başı çektiği bu rekabette, firmalar oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. PlayStation 5 ile yeni nesil oyun kavramını bir adım öteye taşımayı hedefleyen Sony, kullanıcılarını sevindirecek bir geliştirme ile bizleri karşılıyor. Oyun konsoluna 825 GB SSD yerleştiren firma, kullanıcılarına bu kapasiteyi arttırma imkanı verecek. Yaz mevsimi geldiğinde Sony, konsol içinde yer alan ilave SSD portlarını aktif hale getirecek.
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Hali hazırda sistem ile birlikte oyuncuya sadece 667 GB‘lık bir alan kalmakta. Özellikle son dönemde artan boyutlar nedeniyle bu depolama alanı yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle geliştirme yapma kararı alan Sony, PlayStation 5 içinde yer alan ilave portları aktif hale getirecek. Bu sayede kullanıcılar ilave depolama alanı ekleme imkanına sahip olacaklar. Ancak kullanıcıların Gen 4 özellikli bir SSD almaları gerekmekte. Öte yandan ilave SSD‘nin soğutma sistemi nedeniyle fan sesini de arttıracağı gelen bilgiler arasında.
Oyun
Playstation Network kesintisi bazı oyunları etkiliyor
Xbox Live kesintisinden bir gün sonra dün, Sony Playstation Network da bazı sorunlar yaşadı. Ama yaşanan problem Xbox tarafından biraz daha farklı duruyor. Playstation tarafındaki sorun sadece birkaç oyunu etkilemiş durumda. Sony PSN Durum sayfası da olayın farkında; PS Vita, PS3, PS4 ve PS5 platformlarında oyun, uygulama veya ağ kullanımlarında sorun yaşanabileceği belirtiliyor.
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Sorun yaşanan oyunlara bakacak olursak; bazı oyuncuların Call of Duty: Warzone ve Minecraft oyunlarında çevrimiçi oynamaya çalışırken sorun yaşadığını görebiliyoruz. Diğer taraftan Fortnite gibi oyunlarda ise bir sorun yok gibi duruyor. Ayrıca Engadget tarafından yapılan testlere göre de PS5 üzerinde Fall Guys oyunu çalışırken; yine Call of Duty ve Destruction AllStars oyunlarının eşleme yapmadığı görülebiliyor.
Playstation Network sorunu bir süredir devam ediyor
Playstation Network Durum sayfası dün yaptığı açıklamada sorunun birkaç saattir var olduğunu söylese de; kullanıcılar problemin daha önceden beri olduğunu belirtiyor. Downdetector sayfasına baktığımızda da çok öncesinden beri konuyla alakalı gelen bildirimleri görebiliyoruz.
Ancak bu durumda oyunların oynanabilmesi için çevrimdışı olmak gerekmiyor. Öyle ki sadece etkilenen oyunlar oynanamıyor ancak diğerlerinde bir sorun yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla sorun çözülene kadar durumdan etkilenmeyen oyunların çalıştırılmasının yeterli olacağını söyleyebiliriz.
Genel
Yeni Valorant Ajanı Astra İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı!
Riot Games yeni Valorant ajanı Astra için tanıtım videosu paylaştı. İşte muhteşem yeteneklere sahip Astra hakkında tüm bilinenler.
Riot Games, Valorant’ın yeni ajanını bir yeni bir video ile tanıttı. Valorant’ın yeni ajanı Astra, ilginç yetenekleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Göz korkutucu yeteneklere sahip olan Astra, 2 Mart’ta Valorant’ta göreve başlayacak. Riot Games bugün yayınladığı bir video ile Astra‘yı resmi olarak tanıttı. Şimdi gelin Valorant’ın yeni ajanı Astra’nın yeteneklerine yakından bakalım.
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She’s already got it all planned out. Harness the cosmos and control the fight as Astra, the newest Agent in VALORANT. pic.twitter.com/1vTKh25atc
— VALORANT (@PlayVALORANT) February 27, 2021
Ajan Astra’nın göz kamaştıran yetenekleri!
Valorant‘ın yeni ajanı Astra birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Astra yerçekimi kuyusu, nova nabız, bulutsu / duman , dağıt ve astral form / kozmik bölünme gibi birçok yetenek ile karşımıza çıkıyor. Bu özelliklerin ilki olan yerçekimi kuyusu bölgedeki oyuncuları bir merkeze doğru çekiyor ve onları bu merkezde sıkıştırıyor.
Astra’nın ikinci yeteneği olan Nova Nabız kısa sürede şarj olabiliyor. Asıl amacı ise bölgedeki tüm oyunculara sarsıntı ile saldırmak. Bulutsu veya duman olarak adlandırılan bir diğer yetenek ise isminden de anlaşıldığı gibi Astra‘yı bir dumana çeviriyor. Bu sayede gizlice düşmanlarınıza saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz.
Son olarak Astra karakterinin en ciddi özelliği ise Kozmik Bölünme‘den bahsedelim. Kozmik bölünme ile haritayı baştan sonra ikiye bölen Astra, bu bölünme ile mermi ve ses yalıtımı sağlıyor. Bu sayede bomba bölgesini korumak artık daha kolay.
Yeni Valorant ajanı Astra 2 Mart tarihinde oyunda olacak. Astra göz kamaştıran özellikleri ile tüm oyuncuların göz bebeği olacak. Bakalım Astra, Valorant‘taki dengeleri nasıl değiştirecek.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
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