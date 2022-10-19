Apple, VKontakte ve Mail.ru‘nun yasağını kaldırıyor. Uygulamalar, İngiltere’nin yaptırımları nedeniyle sanal uygulama mağazasından kaldırıldı, ancak Apple, Rus hükümetinin uygulamaların geliştiricilerinde çoğunluk hissesine sahip olmadığına dair kanıt aldığını söylüyor.

İngiltere, Ukrayna’nın işgalinin ardından Rus Facebook’u VKontakte ve posta servisi Mail.ru’nun da sahibi olan ana şirket VK’ya yaptırım uyguladı. Apple, uygulama mağazasından kaldırmanın haklı olup olmadığını doğrulamak için geliştiriciden birkaç kez belge istemek zorunda kaldı.

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Bir App Store sözcüsünün The Verge‘e yaptığı açıklamaya göre, bu işlem şimdi tamamlandı. “Uygulamaların App Store’dan kaldırılmasının ardından geliştirici, şirketin yaptırım uygulanan bir kuruluşa ait olmadığını doğrulamak için gerekli bilgileri sağlamıştır.”

VK, Rusya’nın en popüler sosyal medyası da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar sunan bir Rus holdingidir. Rus hükümetiyle bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle İngiltere Eylül ayında geliştiriciye yaptırım uygulayarak VKontakte, VK Music ve Yula gibi uygulamaların App Store’dan indirilmesini imkansız hale getirdi.

Apple o dönemde, “Bu uygulamalar, büyük ölçüde veya tamamen bir veya daha fazla yaptırım uygulanan tarafa ait geliştiriciler tarafından dağıtılmaktadır. Yasal gerekliliklere uymak amacıyla Apple, söz konusu uygulamaların geliştirici hesaplarını yasaklamıştır ve uygulamalar artık indirilememektedir.” Uygulamalar, halihazırda yüklü oldukları cihazlarda normal şekilde çalışmaya devam etti.