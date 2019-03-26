Philips TV, 5 prestijli tasarım ödülüyle en yüksek resmi onayı aldı

TP Vision’un seçkin kalite performansına ve Avrupa işçiliğine odaklanması bir kez daha dikkat çekti. Şirketin 2019 Philips TV serisi içerisinde yer alan yüksek teknolojili televizyonlarından üç tanesi, iF ve Red Dot tasarım yarışmalarında en üst sırada yer aldı.

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“Minimalist, işlevsel tasarımlar sunuyoruz”

Ödüller, TP Vision’un aralarında İngiliz ses efsanesi Bowers & Wilkins ve dünyaca ünlü Danimarkalı zanaatkar Georg Jensen’in de yer aldığı Avrupalı uzman markalarla olan ortaklık yaklaşımının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White ödül getiren başarılarla dolu seneyle ilgili; “Bowers & Wilkins’la devam eden ortaklığımızla en iyi görüntü ve ses performansını sağlamaya devam ediyor; gerçek ustalıkla uygulamaya geçirilen gerçek materyaller kullanarak minimalist, işlevsel tasarımlar sunuyoruz” dedi.

Philips TV ve George Jensen işbirliğinin ilham verici yolculuğu

Tasarımlarının temelindeki mirası teknolojiyle kusursuz bir şekilde harmanlayan Philips TV, Georg Jensen’la gerçekleştirdiği işbirliğiyle Avrupa tasarım perspektifini gündelik yaşama yönelik dekoratif ayrıntılarla bir araya getirerek her iki tarafın tasarımcılarını İngiltere ve İskandinavya arasında ilham verici bir yolculuğa çıkarttı. White konuyla ilgili “Rakiplerimizin ürünlerini farklılaştırma çabasında olduğu bir pazarda Avrupa’nın önde gelen markaları ile olan işbirliğimizin, gerçek anlamda ön plana çıkan ürünler sunmamızı sağladığına inanıyorum” dedi.

Red Dot Tasarım Ödülü ve iF Tasarım Ödülü kazanan ürünler:

– Üstün görüntü ve ses performansının minimalist tasarımla bir araya geldiği OLED+934. TV standı gibi seçkin bir ses çubuğunun entegrasyonu sayesinde minimal bir silüet sunularak yeni bir performans seviyesi elde edildi.

-Süper ince, üstün performans sunan OLED 854. Zarif, koyu krom bir T-bar döner stand ve benzersiz Ambilight teknolojisi ile desteklenen krom çerçeveli bir minimalist, süper ince çerçeve sunuyor.

9104 modeli de bir iF Tasarım Ödülü kazandı:

– Avrupa işçiliğine sahip 9104 modeli. Parlak bir şekilde cilalanmış metal alt kısım ile birlikte televizyonun üç tarafında siyah, fırçalanmış alüminyum çerçeveye sahip bir ince televizyon.

iF ve Red Dot ödülleri; üstün tasarım başarısının kabulü olarak veriliyor ve her yarışmaya, kendi kategorilerinde en iyi tasarımı temsil eden yaklaşık 60 ülkeden 5.000’in üzerinde başvuru yapılıyor. Ödül kriterleri arasında inovasyon, resmi kalite, işlevsellik ve ekolojik uyuma ilişkin konular dikkate alınıyor.