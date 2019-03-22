Philips TV “The One” serisi ile rakiplere meydan okuyacak! (RÖPORTAJ)

Philips TV, “The One” adını verdiği yeni televizyon serisini İtalya’nın Milano kentinde düzenlediği atölye çalışmalarıyla iş ortaklarına tanıttı.

Philips TV “The One” serisi ile rakiplere meydan okuyacak!

Kanalımızdan Ersin’in de aralarında bulunduğu davetliler, etkinlikte kısaca “The One” olarak isimlendirilen 2019 model 7304 serisi televizyonları inceleme ve diğer markaların televizyonlarıyla kıyaslama şansı yakaladılar.

Ersin’in Philips TV Türkiye Pazarlama Direktörü Can Göver ile yaptığı bu keyifli röportajı televizyon teknolojilerine meraklı tüm takipçilerimize öneriyoruz.