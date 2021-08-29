EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi

Amazfit T-Rex Pro modeli incelemesiyle karşınızdayız. Markanın en güçlü ve en donanımlı saati olan T-Rex Pro’nun detayları videomuzda!

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Bir dönemin sevilen akıllı saati G-SHOCK tarzıyla dikkat çeken Amazfit T-Rex Pro, oldukça donanımlı bir şekilde geliyor. 47,7 X 47,7 X 13,5 mm boyutlarında ve 60 gram ağırlığındaki saat, gövdede oldukça dayanıklı polikarbonat malzeme ve ciltte herhangi bir sorun yaratmayacak silikon kayış ile geliyor.

15 adet askeri sınıf testten geçen ve sağlamlık konusunda kendini kanıtlayan cihaz, -40 / +70 derecede arasında çalışma değerine sahip. Yani siz ister normal kullanıcı, ister extrem sporcu, ister kampçı olun, her ortamda size destek olabilecek bir saat üretmiş Amazfit. Bunu ayrıca 10 ATM yani 100 metreye kadar olan basınçta ve tuzlu su dahil kullanımında da gösteriyor. Yani sörf ya da dalış yapın, saati çıkarmanıza gerek yok!

1,3 inç HD AMOLED ekran ile gelen ve bu ekranda 360 x 360 çözünürlük sunan T-Rex Pro, eldivenle kullanım durumunda işe yarayacak 4 ader buton ile geliyor. Solda yukarı ve aşağı, sağda seçme ve geri gitme tuşları barındıran saat, tüm işlevleri gerektiğinde bu tuşlar ile kullanılmasını sağlamış.

Ne ararsan var!

RTOS adındaki işletim sistemiyle gelen saat oldukça basit ve akıcı bir deneyim sunuyor. Telefonda ise Zepp App üzerinden yönetilebiliyor. Ama bir saatten beklenen şey elbette spor ve diğer konular. FirstBeat ile nabız ölçme, ExerSense ile 8 spor modunu otomatik algılama, BioTracker 2 ile biyolojik veriler ve SonmusCare ile uyku kalitesi ölçümü gibi birçok işleve sahip. Uykuda solunum kalitesini dahi ölçme gibi önemli yanları da var.

100’den fazla spor modu destekleyen saat, nabız, stres ve SPO2 takibi, hava durumu takibi

gün doğumu – gün batımı takibi, Ay fazları, pusula, barometle ve altimetre gibi değerleri de sunuyor. Yani bir dağcılık vb. etkinliklerde ihtiyacınız olan her şeyi yerine getirebiliyor. Konum takibini ise GPS, GLONASS, BeiDou ve Galileo ile dünyanın neresinde olursanız olun doğru gösterebiliyor.

Uzun batarya ömrü

390 mAh batarya ile gelen saat normal kullanımda 18 gün, yoğun kullanımda 9 gün ve tam aktivite takibi ile 40 saat aralıksız çalışabiliyor. Ben kendi kullanımımda bir haftayı rahatlıkla gördüm. Bu nedenle hem tasarımı, hem bataryası hem de sunduğu özellikler ile dört dörtlük bir saat olmayı başarmış.