Philips TV 2017 Koleksiyonu Eşsiz Bir Ambilight Deneyimi Sunuyor

Philips TV 2017 koleksiyonu daha önce görülmemiş renk odağı sayesinde muhteşem bir Ambilight deneyimi sunmaya devam ediyor.

Philips TV 2017 koleksiyonu renklerin insanlar üzerindeki etkisini bir çok farklı çalışma ile ortaya çıkan bir renk grafiği ile geliyor. Şirket böylelikle müşterilerinin ürün seçimlerinde bu grafikle bilgilendirebiliyor.

2017 serisi ile beraber yenilenmiş ve rafine bir Avrupai tasarım kullanıcılara sunuluyor. Şirketin Baş Tasarımcısı Rod White son dönemde yaşanılan ekonomik durgunluğun tüketici alışkanlıklarına yansıdığını ve bundan dolayı tüketicilerin daha temkinli ve seçici olduğunu belirtti.

2017 koleksiyonunda 32, 49, 55 ve 65 inç büyüklüğünde 6412, 49 ve 55 inç büyüklüğünde 7002 modeli, 49, 55 ve 65 inç büyüklüğünde 7502 modeli ve 55 inç büyüklüğünde 9002 OLED modelleri bulunuyor. Televizyonların önümüzdeki 4 ay içerisinde satışa çıkması bekleniyor.