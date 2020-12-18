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Pfizer vs. Moderna: Covid-19 aşıları arasındaki farklar neler?
Pfizer vs. Moderna; ABD’de kısa bir süre sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanacak olan bu iki aşılar arasındaki farklar neler? Bildiğiniz gibi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, geçen hafta Pfizer & BioNTech ortaklığında üretilen koronavirüs aşısının kullanılmasına izin vermişti; bugün ise FDA uzmanları, aynı iznin Moderna aşısı için de verilmesini önerdiklerini açıkladılar. Peki Pfizer ve Moderna aşıları arasında ne fark var?
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Pfizer vs. Moderna: Aşılar arasında ne fark var?
Yeni tip koronavirüs salgınının Dünya’yı tamamen etkisi altına almasının yıl dönümüne aylar kala, hepimizin umutla beklediği koronavirüs aşıları hakkında olumlu gelişmeler peş peşe gelmeye başladı. Arkasında iki Türk bilim insanı Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin bulunduğu BioNTech firması ile Pfizer firması ortaklığında üretilen Covid-19 aşısının %95 oranında başarı yakaladığı belirtiliyor. Benzer başarı oranlarını, aynı şekilde aşı çalışmalarıyla tanıdığımız Moderna firmasından da duyuyoruz.
Mart 2020’den bu yana Covid-19’un yoğun etkisi altında olan Amerika Birleşik Devletleri ise, her iki aşı üreticisinin ürettiği koronavirüs aşılarını da vatandaşlarına uygulamaya başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta ABD, ilk olarak Pfizer aşısının onaylanmasına izin vermiş ve akabinde aşı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı; bugün de ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna aşısına yeşil ışık yaktı. FDA uzmanları, bugün yaptıkları açıklamada Moderna aşısına izin verilmesi gerektiğini söylediler.
Yani anlayacağınız, aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve anlaşılan 2021’de de hepimizin dilinde olacak. Biz de bu haberimizde, Moderna aşısı ile Pfizer & BioNTech aşısı arasındaki temel farklardan veya benzerliklerden kısaca bahsedelim istedik.
Ortak nokta: mRNA
Moderna ve Pfizer & BioNTech aşılarının en büyük ortak noktası geliştirilme yöntemleri; her iki aşı da, mRNA metoduyla geliştirilmiş durumdalar. Oxford-AstraZeneca aşısında olduğu gibi geleneksel yöntemlerle üretilmeyen Moderna ve Pfizer aşısı, yeni bir teknikle üretildikleri için maliyetleri de daha yüksek. Oxford-AstraZeneca aşısı için doz başına 3.5 dolar fiyat belirlenmişken; Pfizer için 20 dolar, Moderna için de 25-37 dolar arası fiyat belirlendiği biliniyor.
mRNA aşısının (yani Moderna ve Pfizer aşısının) önemli bir yönü de, içinde canlı bir virüs barındırmıyor olması. Diğer taraftan mRNA aşıları, vücut hücrelerimizin çekirdeğine asla giremediği için doğal olarak DNA’mızı da herhangi bir şekilde etkileyemiyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalara göre Pfizer & BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısı, mRNA metodunun da etkisiyle tamı tamına %95 oranında başarı yakalayabilmiş durumda.
Geleneksel yöntemlerle üretilen Covid-19 aşıları da var ancak bu türden aşılar, mRNA yönteminden çok farklı oldukları için şimdilik oraya girmeyeceğiz. İsterseniz bu konuyla ilgili hazırladığımız çok geniş kapsamlı videoyu izleyerek bilgi alabilirsiniz.
Pfizer vs. Moderna: En büyük fark, aşıların muhafaza edilme biçimleri
Moderna aşısını, Pfizer aşısından ayıran en önemli nokta; muhafaza edilme biçimi. Açıklamalara göre Pfizer aşısının çok soğuk bir ortamda, yani -112 ila -76 Fahrenheit derecelik bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyorken; Moderna aşısının ise -13 ila -5 derecelik ortamlarda muhafaza edilmesi yetiyor. Doğal olarak bu durum da, Moderna tarafından üretilen aşının taşınmasının daha kolay olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Moderna aşısının beş dozluk bir şişede dağıtılmakta olup, kullanılmadan önce .9% oranında sodyum klorür ile seyreltilmesi gerekiyorken; on dozluk bir şişede dağıtılan Pfizer aşısının ise kullanılmadan önce seyreltilmesi gerekmiyor. Bir diğer önemli nokta da yaş. ABD, Pfizer aşısının 16 yaş ve üzeri vatandaşlarda kullanılmasına izin veriyor; ancak Moderna aşısı, onaylandıktan sonra sadece 18 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanabilecek.
Pfizer vs. Moderna: Yan etkiler
Söz konusu aşı, özellikle de Covid-19 aşısı olunca yan etkiler de çok önemli bir konu. Moderna, klinik denemelerini toplam 30.350 katılımcıyla yapmış, Pfizer ise 36.621 katılımcıyla gerçekleştirmişti. Açıklamalara göre, Pfizer aşısının uygulandığı katılımcıların %0-4.6’sında ciddi yan etkiler ortaya çıktığı görülmüşken; Moderna aşısının uygulandığı katılımcıların ise %0,2-9,7’sinde ciddi yan etkiler görüldüğü belirtildi.
Pfizer vs. Moderna; en sık bildirilen yan etkiler şu şekilde:
Pfizer:
- Yorgunluk: %62,9
- Baş ağrısı: %55.1
- Kas ağrısı: %38,3
- Titreme: %31.9
- Eklem ağrısı: %23.6
- Ateş: %14,2
Moderna:
- Yorgunluk: %68,5
- Baş ağrısı: %63
- Kas ağrısı: %59.6
- Eklem ağrısı: %44,8
Özet
Her iki aşı arasındaki farkları ve benzerlikleri toparlayacak olursak, genel manada şöyle bir tablo ortaya çıkarabiliyoruz:
- Açıklamalara göre her iki aşı da %94-95 oranında etkili.
- Her iki aşının da iki doz olarak uygulanması gerekiyor.
- Aşıların ikisinde de canlı bir virüs bulunmuyor.
- Aşıların hiçbiri DNA’ya etki etmiyor.
- Her iki aşının yan etkileri de hemen hemen aynı.
- Hem Pfizer hem de Moderna aşısı, mRNA adı verilen yeni aşı teknolojisini kullanıyor.
Basın Bülteni
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Giyilebilir Teknoloji
Giyilebilir teknoloji ürünlerine yeni işlevler gelebilir
Bluetooth tarafında gelen yeni iyileştirmeler, giyilebilir teknoloji ürünlerine Covid-19 takip özelliğinin gelmesi için yol açmışa benziyor.
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Sıkça kullanılan belli sistemler, kullanıcıları sonrasında Covid-19 teşhisi konulmuş birinin yakınlarında bulunmuş olmaları durumunda uyarıyorlar. Bunu da Bluetooth üzerinden anonim cihaz bilgileri paylaşarak yapıyorlar. Özellikle telefonlar, kolay bir bağlantı sağlama kapasiteleriyle bu konuda bir numara konumundalar. Ancak çocuklar veya daha yaşlı kitleler baz alındığında, telefon kullanım oranı azalabiliyor.
Bundan dolayı, bileklik ve akıllı saatler gibi bazı giyilebilir teknoloji ürünleri de; yakın zamanda Bluetooth temelli bir sistem ile Covid-19 salgınını takip edebilmek için kullanılabilir. Özellikle kablosuz cihazlar için getirilebilecek ve standart hale gelecek bir destek, bu gibi kitlelerin de takip programlarında yer almalarını kolaylaştırabilir. Örneğin, okul yaşındaki bir çocuğun koluna takılabilecek Bluetooth destekli bir bileklik; topladığı anonim bilgileri belirli aralıklarla ebeveyninin akıllı telefonuna gönderebilir ve herhangi bir durumu ona iletebilir.
Covid-19 yayılımı hakkında Münih Teknik Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmanın yetkilisi olan Elisa Resconi; bu konuda salgının yayılımı ve kontrolü için kilit teşkil eden yaş gruplarında telefon kullanımının az olmasının yapılan takiplerde bazı zorluklara yol açtığını belirtiyor. Aynı zamanda bu tip giyilebilir cihazların, takip araştırmalarının bu gibi gruplara da yayılabilmesi açısından önem taşıdığını da söylüyor.
Bununla alakalı olarak Ağustos 2020’de bir topluluk kurulmuş ve yüz elliden fazla hissedarın ilgisini de çekmişti. Ancak şu anda ise Bluetooth SIG, bu konuda topluluktan gelecek olan geri bildirimleri bekliyor.
Diğer
Spam çağrı ve e-postalarda bu yıl artış görüldü
Yeni yürütülen bir çalışmada gösterildiği üzere, spam çağrı ve e-postalar bu yıl fark edilir bir şekilde arttı. Bunda özellikle Covid-19 salgınının etkisi olduğu düşünülüyor.
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Spamleri engelleyici bir uygulama olan Truecaller tarafından; 2020 yılının ilk on ayında dünya çapında yapılan 145 milyar kadar arama ve mesaj tespit edildi ve bu alanda bir artma gözlemlendi.
Bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında spam çağrılarında %159’luk bir artış tespit eden araştırma; bunlardan yaklaşık üçte birinin asıl spam çağrıları olduğunu buldu. Bu çağrıların yaklaşık dörtte biri ise satış için açılan telefonlar iken; diğer istenmeyen aramaların da oldukça sık olduğu belirtildi.
Spam aramaları yapan kişiler üzerinde bu seneki salgının da önemli bir etkisi olduğunu düşünen Truecaller; Mart’tan itibaren virüsün yayılmasıyla birlikte ilginç bir şekilde spam aramalarda bir düşüşün olduğunu ortaya çıkardı. Yani karantina koşullarının ve bazı ulaşım kısıtlamalarının getirilmesi, spamleri yapan kişileri bu zaman içerisinde eskisi kadar rahat hareket ettirmemiş gibi. Ancak Mayıs’tan sonra ise, salgının yol açtığı belirsizlikle birlikte bu aramalarda tekrar bir artış görüldü.
Dünya çapında Brezilya 2019’a oranla %9 artış ile toplamda bu alanda en çok etkilenen ülke konumunda. Birleşik Devletler ise %56’lık bir artış ile sekizincilikten ikinciliğe çıkmış durumda.
Ülkelerden bağımsız olarak, bu tipte alınan her mesaj, çağrı, e-postalar ve içerikleri hakkında oldukça dikkatli olmaya çalışmakta fayda var.
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