Pfizer, %89 Etkili Covid-19 İlacını Çıkartıyor

Pfizer, geliştirdikleri hapın COVID-19 kaynaklı gerçekleşen hastaneye yatma ve ölüm oranlarını %89 azalttığını söyledi. Pfizer tarafından geliştirilen bu hap ikinci etkili Covid-19 ilacı oldu.

Pfizer, dün gerçekleştirdiği basın açıklamasında geliştirdikleri antiviral hapın, COVID-19’a yakalanan kişilerin ciddi şekilde hastalanmasının önemli oranda önüne geçiyor. Klinik testlerin gösterdiğine göre Paxlovid ismindeki ilaç, semptomlar ortaya çıktığından itibaren üç gün içerisinde alındığı zaman, hastalığı şiddetli geçirme riski yüksek olan yetişkinler için hastaneye yatma ve ölüm oranlarını %89 oranında azaltıyor. Şirket, elindeki verileri Food and Drug Administration (FDA) ile paylaşarak ilacın acil kullanım izni alabilmesi için mümkün olan en kısa sürede harekete geçeceğini söyledi.

Pfizer tarafından geliştirilen bu ilaç, COVID-19 için geliştirilen ilk ilaç değil. İlk ilaç, ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilmiş ve hastaneye yatma ve ölüm oranlarını yarı yarıya azaltıyordu. Birleşik Krallık’ın sağlık kurumu Merck tarafından geliştirilen hapı bu hafta onayladı. Ve FDA danışman komitesi ise bunu tartışmak için 30 Kasım tarihine randevulaşmış durumda.

Pfizer, ilacını COVID-19 testi pozitif çıkan, hafif veya orta derecede semptom gösteren ve örneğin diyabet gibi hastalığı şiddetli geçirmesine sebep olacak en az bir sağlık durumu olan 1219 yetişkin üzerinde denedi. Katılımcılara, rastgele bir şekilde placebo veya etkili haplardan bir tanesi verildi. Etkili haplardan alan gruptaki üç kişi hastaneye yattı ancak ölmedi. Placebo grubundakilerden ise 27 kişi hastaneye yattı ve yedisi hayatını kaybetti. Bu veri basın açıklamasında duyuruldu. Ancak henüz bilimsel gazetede paylaşılmadı.

Pfizer’ın bu yeni tedavisi koronavirüsün hücrenin içerisinde çoğalmasını engelliyor. Tedavi, 5 gün boyunca alınması gereken 30 haptan oluşuyor. Merck’in ilacı da benzer şekilde 5 gün boyunca 40 hap alınmasını gerektiriyor. İki ilaç da şiddetli semptomların önüne geçebilen monoklonal antikor tedavisi gibi tedavilerden daha ucuz. Ayrıca iki ilaç da mantıksal olarak kullanımı daha kolay. Haplar evde alınabilirken, antikor tedavileri bir sağlık merkezinde damar yoluyla veriliyor.

Pfizer’ın ilacındaki gibi tedaviler için yaşanabilecek problemlerin başında ise insanların haplara en etkili olduğu o kısa dönemde erişebilmesi geliyor. Eğer ki COVID-19 test sonuçları hızlı bir şekilde çıkmaz ise veya hasta hissedildikten sonra ilk birkaç gün doktora gidilemezse, muhtemelen bu ilaçlardan aynı etkide faydalanılamayacak.

Hastalandıktan sonra alınan ilaçların, ayrıca aşıların yerini tutmadığı da bilinmesi gerekiyor. Aşılar hastalığı ilk aşamada kapmanın önüne geçiyor. Ancak yine de bu antiviral haplar da COVID-19 ile mücadele etmek için önemli bir yol. Eski FDA yetkilisi Scott Gottlieb Ekim ayında CNN’e şu cümleleri kurmuştu: