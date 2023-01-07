Peugeot yeni bir elektrikli araç konsepti olan Peugeot Inception Concept modelini tanıttı; araç şirketin gelecekteki araçlara yönelik vizyonunu sergilemek üzere tasarlandı.

Latincede “Inceptio”, “Başlangıç” anlamındaki isimlendirme, Peugeot için yeni bir dönemin başlangıcını ortaya koyan manifestoyu özetliyor. PEUGEOT INCEPTION CONCEPT, vizyoner tasarımıyla özgün teknolojik bakış açıları sunuyor ve ayrıcalıklı bir otomotiv deneyiminin kapılarını aralıyor. PEUGEOT INCEPTION CONCEPT, rüya ile gerçek arasında yeni bir boyuta götürüyor.

Yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit ve steer-by-wire teknolojisine sahip yenilikçi Hypersquare kontrol sistemi de dahil olmak üzere devrim niteliğinde bir dış ve iç tasarıma sahip olan INCEPTION CONCEPT, yeniliklerinin çoğunu üretime taşıma hedefiyle PEUGEOT’nun 2025’ten itibaren gelecekteki ürünlerine ilham verecek.

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STLA Large platformuna dayanan tamamen elektrikli INCEPTION CONCEPT, 497 millik bir menzil sağlayan 100kWh’lik bir bataryadan güç alıyor. İki elektrik motoruyla INCEPTION CONCEPT yaklaşık 680 bg güç üretiyor ve 0-62mph hızlanmasını üç saniyenin altında tamamlıyor. Model ayrıca sadece beş dakikada 93 mil menzil ekleyebilmesini sağlayan 800V teknolojisine sahip ve kablosuz indüksiyon şarjı yapabiliyor.

PEUGEOT’nun yeni konsept otomobili firma için 2025’ten itibaren gelecek modellerde kullanılacak olan yeni, daha basit ve daha rafine bir tasarım dilini tanıtıyor. Ön tarafta, PEUGEOT’nun kendine özgü pençe tasarımını içeren yepyeni bir ışık imzası bulunuyor ve bu tasarım, sensörleri de barındıran tek bir nesne oluşturmak için ön ızgara ile birleştiriliyor. Bu, 3D ışıldayan efektle büyütülmüş, merkezinde logo bulunan tek bir cam parçasından oluşuyor.