BMW, 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda en son konsept otomobili BMW i Vision Dee modelini tanıttı. BMW’nin en son teknolojisini sergilemek üzere tasarlanan otomobil, tüm ön cam boyunca uzanan bir baş üstü ekrana sahip.

Orta boy sedan konsepti, markanın ilki 2025 yılında 3 Serisi boyutunda bir elektrikli sedan olarak üretime girecek olan Neue Klasse elektrikli araçlarının stil dilini ve teknolojisini önizliyor. BMW, “Dee “nin Dijital Duygusal Deneyim anlamına geldiği i Vision Dee’nin tasarımının, dikkatleri dijital deneyime ve BMW markasının DNA’sına odaklamak amacıyla CES için kasıtlı olarak sadeleştirildiğini söylüyor.

Temel dış tasarım özellikleri arasında klasik üç kutu sedan tasarımı ve yeniden tasarlanan BMW böbrek ızgarası, ikiz dairesel farlar ve Hofmeister kıvrımı yer alırken, analog öğelerin yerini “phygital” (fiziksel ve dijitalin birleşimi) simgeleri alıyor.

Araç ayrıca tam renkli E Ink teknolojisi ile donatılmıştır ve 240 ayrı ayrı kontrol edilen E Ink segmentine bölünen tüm gövdeyi kaplayan bir ePaper film sayesinde dış görünümünü 32 renge kadar sunabilir veya bunları birleştirebilir.

İçeride, dijitalleşme minimalizmle el ele gidiyor ve BMW, dijital deneyimden hiçbir şeyin dikkati dağıtmamasını sağlamak için mümkün olduğunca az malzeme, çalıştırma kontrolü ve ekran sunuyor.

Bahsetmeye değer bir başka unsur da, merkezi bir dikey kola ve sürücünün başparmağı ile yaklaşıldığında veya dokunulduğunda canlanan dokunmatik noktalara sahip alışılmadık direksiyon simididir. Bu dokunmatik noktalar ön cama yansıtılan içeriğin seçimini kontrol ediyor.

Head-Up Display’den bahsetmişken, ön camın tüm genişliği boyunca uzanır ve yalnızca etkinleştirildiğinde bir ekran olarak tanınabilir hale gelir. BMW, bu özelliğin 2025’ten itibaren Neue Klasse modellerinde de bulunacağını söylüyor ve projeksiyon teknolojisinin büyük potansiyelini gösterdiğini ekliyor.

BMW Mixed Reality Slider, BMW i Vision Dee’nin merkezi işletim kontrolüdür. Head-Up Display ile birlikte çalışan sistem, gösterge panelindeki shy-tech sensörleri kullanarak sürücünün ön camda ne kadar dijital içerik görmek istediğine karar vermesini sağlıyor.

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Beş aşamalı seçim, analogdan sürüşle ilgili bilgilere, iletişim sisteminin içeriğine, artırılmış gerçeklik projeksiyonuna ve sanal dünyalara girişe kadar uzanıyor. İkincisinden bahsetmişken, pencereler gerçekliği kademeli olarak azaltmak için karartılabilir ve yolcuların herhangi bir ek araç gerektirmeden karma gerçekliği sürükleyici bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanır.

BMW i Vision Dee’nin bir başka ilginç özelliği de grafik unsurları, ışık ve ses efektlerini bir araya getiren kişiselleştirilmiş karşılama senaryosudur. Farlar ve kapalı BMW böbrek ızgarası tek tip bir yüzey üzerinde ortak bir simge oluşturarak aracın farklı yüz ifadeleri üretmesini sağlıyor.