Peugeot, ChatGPT’yi en yeni elektrikli araçları da dahil olmak üzere tüm otomobil serisine entegre etme kararı aldı. Bu karar, 10.000’den fazla müşterinin katıldığı başarılı bir pilot programın ardından alındı ve yapay zekadan yararlanarak sürüş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Peugeot ChatGPT, e-208, e-2008 ve e-308 gibi yeni Peugeot EV modellerinde i-Cockpit’in sesli asistanı aracılığıyla standart olarak sunulacak. Bu özellik, kablosuz bir güncelleme ile mevcut müşterilere de ulaştırılacak. E-3008 ve e-5008 modelleri de bu yılın sonuna kadar bu teknolojiyi içerecek.

Peugeot ChatGPT tüm Peugeot araçlara geliyor

Peugeot ChatGPT’nin i-Cockpit’e entegrasyonu, sürücülerin araçlarıyla etkileşimini tamamen değiştirecek. Peugeot ChatGPT, geniş bir yelpazede sorulara gelişmiş yanıtlar verebilecek, bu da yabancı bir şehre gelindiğinde stresi azaltacak. Örneğin, Peugeot ChatGPT’den ziyaret edilecek yerleri, bu yerlerin kısa tarihçesini ve son olarak seçilen varış noktasına yol tariflerini istemek mümkün olacak.

Peugeot ChatGPT’nin yetenekleri yalnızca soruları yanıtlamakla sınırlı değil. Uzun yolculuklarda huzursuz çocuklar mı var? Peugeot ChatGPT, çocukları saatlerce meşgul ve eğlenceli tutmak için en sevdikleri konular hakkında bir sınav düzenleyebilir. Ayrıca, en yakın şarj istasyonunu bulmaktan romantik bir akşam yemeği için ideal restoranı önermeye kadar pek çok işlevi yerine getirebilir. Ancak, pizza tarifi verirken biraz yapışkan olabilir, bu yüzden dikkatli olun!

Bu yeni özelliğin tamamen ücretsiz olmadığını belirtmekte fayda var. Mevcut Peugeot EV sahipleri, ChatGPT’yi yıllık 120 Euro’luk Connect Plus paketinin bir parçası olarak kullanabilecek. Alternatif olarak, yıllık 15 Euro ücret karşılığında bağımsız bir özellik olarak da eklenebilir. Yeni Peugeot EV’ler ise ilk altı ay boyunca Connect Plus paketine dahil olan ChatGPT ile gelecek, sonrasında abonelik gerekecek.

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Peugeot, ChatGPT ile birlikte sürüş deneyimini daha keyifli ve verimli hale getirmeyi vaat ediyor ve bu yenilik, Peugeot’nun teknolojik ilerlemedeki kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor.