PES 2020 ne zaman çıkacak fiyatı ne kadar ve yenilikler neler?

KONAMI, E3 2019 etkinliğinde PES 2020 oyununu tanıttı. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch ‘te oynanabilecek oyunun detaylarını haberimizde derledik.

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eFootball Pes 2020 yenilikleri

KONAMI UEFA Şampiyonlar Ligi lisansını EA Sports’a kaptırmasının ardından serinin yeni oyunu eFootball PES 2020 ‘yi duyurdu. Oyunun tantıım videosunu yayınlayan KONAMI, ‘Kral geri döndü’ teması ile Messi ve Ronaldinho ‘yu kapağında kullandı. Top fiziğinin geliştiğine dikkat çekilen yeni oyunda, yeni hareketler ve yetenekler oyunculara tanımlanmış. Atak üzerinde Inıesta’nın rakibi ile mücadelesini gösteren videoda defansın adam seçimindeki doğallığı ön plana çıkıyor.

PES serilerinin yapay görünümü üzerinde iyileştirmelere giden KONAMI ekibi, oyun içinde sağ ve sol ayakla pas verim tercihlerinde oyuncuların daha doğal davranmasını sağlayacak. Ayrıca, FIFA lisanslarının geniş alanlarda olması nedeniyle KONAMI; yeni oyununda bazı oyuncu ve stat lisansları alamayacağı ise gündemde.

PES 2020 ne zaman çıkacak ve fiyatı

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için geliştirilen oyun 10 Eylül 2020 ‘de çıkacak. PES 2020 Steam üzerinden ‘Standart Editon’ ve ‘LEGEND EDITION’ olarak iki farklı seçenek ile satışa sunulacak. Standart versiyonun ön sipariş fiyatı 199 TL , LEGEND EDITON ön sipariş fiyatı 299 TL olarak belirlenmiş durumda. Xbox platformunda farklılık gösteren fiyatlar ise standart sürüm için 345 Türk Lirası, LEGEND EDITON içi ise 497 TL .

Oyunda yer alacak ligler

İngiltere Skybet EFL League One – Two , La Liga 2 Serie B , CAF Champions League, BUNDESLIGA , Scottish Champions League , MLS , Indıan Super League , Spor Toto Süper Lig , Spanish League , Russian Leuge , Italian Leauge …..