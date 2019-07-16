PES 2020 FIFA’ya çalım attı: Juventus resmi olarak sadece PES’te olacak!

PES 2020 bomba gibi gelmeye devam ediyor. Son olarak Juventus ile resmi anlaşmasını duyuran Konami, Juventus‘u resmi olarak kullanan tek futbol oyunu olacak.

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PES 2020 ve FIFA 20‘nin ayak sesleri gelmeye devam ederken lisans konusunda daima FIFA’nın ardında kalan Pro Evolution Soccer serisi emin adımlarla FIFA’ya çalım atmaya devam ediyor. Konami kanadından gelen duyuru ile kesinleşen Juventus resmi sponsorluk anlaşması neticesinde Juventus’un resmi adı, logosu ve stadyumunu kullanan tek video oyun olacak. Bu da demektir ki İtalya Seri A lisansına sahip olan FIFA 20’de Juventus farklı bir ad ve logo ile gelecek. Buradan harketle yıllardır PM Black White olarak oynadığımız Juventus, artık FIFA tarafında Piemonte Calcio adıyla ile karşımızda olacak.

FIFA 20’de Juventus yok mu?

Bu sözleşme sonrasında kafalarda “FIFA 20’de Cristiano Ronaldo ya da Juventus olmayacak mı?” sorusu gelebilir. Ancak merak etmeyin, FIFA 20’de hem Juventus hem de Ronaldo başta olmak üzere tüm oyuncular yerini alacak. Fakat yapılan anlaşma gereği FIFA 20’de Juventus’u oynamak için Piemonte Calcio takımını alacaksınız. Şimdiye kadar PES serisine PM Black White olarak oynadığımız Juventus, artık FIFA kanadında Piemonte Calcio olacak.

Ayrıca merak edenler için hali hazırda diğer sponsorluk anlaşmalarına tabii olan Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United’ın Juventus tarzı FIFA 20’de olmama sorunu bulunmuyor. Sadece PES kanadı bu takımlara özel olarak hazırlanacak. Yani, Bayern, ManU ve Barça hem PES’te hem FIFA’da olacaklar.

10 Eylül 2019 tarihinde çıkacak olan PES 2020’nin o döneme kadar bazı özel takım duyurularının da olması bekleniyor. Bakalım Türkiye Süper Ligi’ne sahip olan PES 2020, bizim ülkemiz için de bir adım atacak mı?