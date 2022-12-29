OPPO geçtiğimiz ay Reno9 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Şimdi de Reno10 serisi akıllı telefonun taslakları sızdırıldı. Sızıntı yapan Digital Chat Station’a göre, bu bir periskop kameraya sahip olacak. Kameranın yanındaki metin, Reno9 Pro serisinin sahip olduğu MariSilicon X’i ortaya koyuyor.

Daha önceki söylentilere göre telefon, şirketin birkaç gün önce test etmeye başladığı PHU110 model numarasına sahip. Telefonun 1.5K 120Hz OLED kavisli ekrana sahip olduğu, merkezde delikli ve ultra dar kenarlıklara sahip olduğu ve ekran içi parmak izi ekranını desteklediği söyleniyor.

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Telefonun 50MP 1/1.56″ IMX890 ana kamera, 8MP IMX355 ultra geniş kamera içerdiği söyleniyor ve periskop kamera ile ilgili ayrıntılar bilinmiyor. Telefonun orta-üst kategoriye yerleştirileceği söylendiği için Snapdragon 8+ Gen 1 veya Snapdragon 8 Gen 2 olabilecek 4nm işlemci ile beraber geleceği söyleniyor.

Telefonun 4700mAh çift hücreli bir bataryaya sahip olduğu söyleniyor ve 80W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Telefonların sadece 2023 yılının 2. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklendiğinden Reno10 serisi hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.