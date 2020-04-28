Pentagon’dan “resmi” UFO videosu!

Tesla, Corona virüs sebebiyle evlerine gönderdiği bazı işçileri tekrar mesaiye çağırmaya hazırlanıyor. Nisan sonu ile birlikte Fremont tesislerinde çalışanların işe dönmeleri bekleniyor.

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Tesla çalışanlarını tekrardan mesaiye çağırıyor!

Tesla, Corona virüs sebebiyle evlerine gönderdiği bazı çalışanlarını tekrardan işe çağırmaya hazırlanıyor. Kaliforniya, Fremont bölgesinde yer alan fabrika için tekrardan faaliyet planı hazırlayan firmanın, o tesiste çalışan ve şu an için evlerinde kalan çalışanlara işe gelmeleri için bildiri yaptığı öğrenildi. Firmanın önemli üretim tesisleri arasında yer alan fabrika en son mart ayında aktif üretim yapmıştı. Üretim olmadığı için finansal problemlerle de karşılaşma ihtimali olan firmanın yavaş yavaş üretim hızını yakalamak istediği öğrenildi. Amerikan hükumetinin durdurma ısrarına rağmen çalışma konusunda direnen firma geçtiğimiz ay çalışanları eve gönderme kararı aldı.

Kapanan fabrikaların haftalık yaklaşık olarak, 300 milyon dolarlık nakit sıkıntısı doğurması da, firmanın bu kararı neden aldığı yönünde en büyük işaret olarak görüldü. Salgın hastalığın etkileri tüm dünyada bu denli hızla devam ederken, Tesla gibi üretim sıkıntısı nedeniyle zarar yaşayan bir çok şirket mevcut. Yavaş yavaş normale dönme sinyallerine ihtiyacı olan dünyanın ekonomisi, daha ne kadar olumsuz etkilenecek kestirmesi güç. Ancak çoğu firmanın Tesla gibi salgına rağmen tekrar piyasa da aktif olmak istemesi de anlaşılabilir bir durum gibi gözüküyor.