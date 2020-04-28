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Pentagon’dan “resmi” UFO videosu!
Pentagon’dan “resmi” UFO videosu! Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO videolarının doğruluğunu onayladı.
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, “tanımlanamayan uçan nesneler” içeren 3 adet video yayınladı. Videolarda, uçan ve çok hızlı hareket eden bu cisimlerin kızılötesi kameralarla tespit edildiği görülebiliyor. Yayınlanan bu videolar ise 2004 ve 2015 yıllarına ait. Söz konusu videolar ABD Donanması pilotlarının çektikleri videolar. Ayrıca ABD Donanması’nda, görülen UFOların bildirimi için resmi talimatlar mevcut. Yayınlanan bu videolar daha önceden internete düşmüş, ancak gerçekliğine dair çokça şüphe olan videolardı. Pentagon yaptığı bu açıklamada videoların gerçek olduğunu açıkladı. Yapılan inceleme sonrasında bu videoların hassas bilgiler içermemesi nedeniyle yayınlanması uygun görüldü. İncelenip onaylanan bu görüntüler daha önce To The Stars Academy of Arts & Sciences şirketi tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 yıllarında yayınlanmıştı. İlgili videolara buradan ulaşabilirsiniz.
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Tesla, Fremont fabrikasında çalışanları tekrar işe çağırabilir!
Tesla, Corona virüs sebebiyle evlerine gönderdiği bazı işçileri tekrar mesaiye çağırmaya hazırlanıyor. Nisan sonu ile birlikte Fremont tesislerinde çalışanların işe dönmeleri bekleniyor.
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Tesla çalışanlarını tekrardan mesaiye çağırıyor!
Tesla, Corona virüs sebebiyle evlerine gönderdiği bazı çalışanlarını tekrardan işe çağırmaya hazırlanıyor. Kaliforniya, Fremont bölgesinde yer alan fabrika için tekrardan faaliyet planı hazırlayan firmanın, o tesiste çalışan ve şu an için evlerinde kalan çalışanlara işe gelmeleri için bildiri yaptığı öğrenildi. Firmanın önemli üretim tesisleri arasında yer alan fabrika en son mart ayında aktif üretim yapmıştı. Üretim olmadığı için finansal problemlerle de karşılaşma ihtimali olan firmanın yavaş yavaş üretim hızını yakalamak istediği öğrenildi. Amerikan hükumetinin durdurma ısrarına rağmen çalışma konusunda direnen firma geçtiğimiz ay çalışanları eve gönderme kararı aldı.
Kapanan fabrikaların haftalık yaklaşık olarak, 300 milyon dolarlık nakit sıkıntısı doğurması da, firmanın bu kararı neden aldığı yönünde en büyük işaret olarak görüldü. Salgın hastalığın etkileri tüm dünyada bu denli hızla devam ederken, Tesla gibi üretim sıkıntısı nedeniyle zarar yaşayan bir çok şirket mevcut. Yavaş yavaş normale dönme sinyallerine ihtiyacı olan dünyanın ekonomisi, daha ne kadar olumsuz etkilenecek kestirmesi güç. Ancak çoğu firmanın Tesla gibi salgına rağmen tekrar piyasa da aktif olmak istemesi de anlaşılabilir bir durum gibi gözüküyor.
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Amazon, depolarında termal kamera kullanıyor!
Amazon, depolarında işçilerin ateşini ölçebileceği termal kameralar kullanmaya başladı. Termal kameralar, COVID-19‘un ilk semptomlarından olan vücut ısısı artışını saptamada şirketin kullandığı klasik termometrelerden daha hızlı bir sonuç sağlıyor.
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Termal kameralar ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
Amazon, depolarında işçilerin sağlığını güvence altına almak için, işçilerini her gün dijital termometreler ile kontrol ettiğini açıklamıştı. Bu işlemin uzun sürmesi ile beraber bütün işçilerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. Termal kameralar sayesinde bütün işçilerin vücut ısıları, kameraları izleyen kişinin ekranın aktarılacak. İzleyen kişi herhangi bir artış gözlemlediğinde veya belli değerlerin üzerinde olduğunda müdahale edilebilecek.
Amazon‘un sözcüsü Kristen Kish “Toplumumuza kritik bir hizmet sunmaya devam eden çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini desteklemek için, operasyon noktalarımızdaki günlük vücut ısı kontrollerimize ek bir önlem uyguladık” dedi.
İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar evlerinden çıkamıyorken gıda ve ev aletlerinin siparişleri bir hayli artmış durumda. Amazon şu ana kadar 100,000 işçi almış durumda ve siparişlerin daha da artması durumunda tekrar alım yapacağını bildirdi.
Amazon‘un 50′den fazla deposunda (ortalama 300 işçide) virüs teşhis edildikten sonra birbirinden farklı tesislerin işçileri, Amazon depolarının belli bir süreliğine kapatılması ve temizlenmesi için protesto ettiler. Fransız mahkemesinin, “Amazon‘un tıbbi malzeme, hijyen ürünü veya gıda malzemeleri ile doğrudan ilgisi olmayan ürünlerini göndermesi durumunda, ürün başına 1 milyon Euro para cezasına çarptırılacağı” kararından sonra Amazon, Fransa’daki 6 deposunu kapattı.
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GitHub bütün geliştiriciler için artık ücretsiz!
Yazılımcılar için oldukça büyük kolaylıklar sağlayan GitHub, yine kullanıcıların işine yarayacak bir olaya imza attı. Kullanıcılar artık bütün çekirdek kodlara ücretsiz ulaşabilecek.
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Dünyada yer alan bütün geliştiricilere ücretsiz!
GitHub, yazılımcı ve geliştiriciler için oldukça önemli bir kaynak. İçerisinde milyonlarca kaynağın yer aldığı platform artık herkes tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Firma, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, platformun bireysel kullanıcılar ve şirketler için tamamen ücretsiz olduğunu duyurdu. Ayrıca GitHub Team ve GitHub Pro abonelikleri de aylık 9 dolardan, 4 dolara düşürüldü. Ücretli üyeliklerle kurumsal özelliklerin ve daha kişisel müşteri desteklerinin sunulduğu planlarda da indirime gidilmesi kullanıcılar tarafından oldukça olumlu karşılandı. Bireysel kullanıcıların artık istedikleri gibi kullanabileceği platform, kullanıcı sayısını bu hamle ile arttıracağa benziyor. Özellikle Corona virüs sebebiyle evinden çalışmak zorunda kalan kullanıcıların platforma akın etmesi bekleniyor.
Today we’re announcing free private repositories with unlimited collaborators for teams with GitHub Free, and reducing the price of our paid Team plan to $4 per user/month. All of the core GitHub features are now free for everyone.
Learn more: https://t.co/fQ3r2ABtTR pic.twitter.com/HHOyG5ypgU
— GitHub (@github) April 14, 2020
GitHub Free ile geliştiriciler artık, 2000 dakikalık aksiyon, sınırsız kod ve erişim imkanı ile 500 MB‘lık bulut desteğine sahip olacaklar. Ayrıca topluluk forumlarından da istedikleri gibi yararlanabilecekler. Artık ek ödemeye gerek kalmadan geniş imkanlara sahip olacak olan geliştiriciler şimdiden bu imkandan yararlanmaya başladı. Microsoft‘un sahip olduğu platform ileride yeni ne tür imkanları kullanıcılarına sunar biz de bilmiyoruz. Ancak bu son gelişmeler bir çok geliştiricinin derdine deva olmuştur gibi gözüküyor. Sizler de bu imkandan yararlanmak istiyorsanız tamamen ücretsiz bir şekilde GitHub‘a üye olabilirsiniz.