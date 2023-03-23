Akıllı saatleriyle tanıdığımız Pebble’ın kurucusu Eric Migicovsky geçtiğimiz yıl Android telefon üreticilerine seslenerek pazarın iPhone Mini ile rekabet edebilecek küçük bir Android telefona ihtiyaç duyduğunu söylemişti. iPhone Mini’yi bitirerek, Apple’ın küçük telefon üretimini durdurmasının ardından Migicovsky’nin küçük telefon talebi ilgi gördü ve topluluk tabanlı bir projeye dönüştü. Pebble projeye önderlik ederek küçük telefonları geri getirebilir!

Telefon Discord’da Tasarlanıyor!

Small Android Phone adı verilen ekip, küçük bir Discord grubunda ekran tedariki, çip seçimi ve telefonun gövdesinin tasarımı üzerinde sessizce çalışıyor. Ekip ayrıca tüm bunlar için nasıl ödeme yapabileceklerini de tartışıyor. Small Android Phone ekibinin üyeleri küçük telefon meraklıları için bir telefon yaratmayı amaçlıyor ve sürecin her aşamasında kullanıcılardan sık sık geri bildirim alıyor.

Ekip, kamera yazılımı konusunda Çinli geliştiriciler ve diğer telefonlar için tasarlanmış kamera uygulamaları üzerinde çalışmış kişiler de dahil olmak üzere bazı seçenekleri masaya yatırmış durumda. Yeni telefonun kamera uygulamasının sade ve anlaşılabilir olması için büyük bir çaba var.

Telefonun malzemesine henüz karar vermemiş olsalar da, cam kompozit veya seramik kaplı alüminyum kaplı metal bir çerçeve kullanılması düşünülüyor. Ekip, iPhone’larda kullanılan cerrahi çelik gibi alışılmadık ve pahalı malzemelerin kullanımıyla değil, detaylara gösterdikleri özenle öne çıkmayı hedefliyor.

Telefonun kod adı “Marvin”, ancak ekip henüz telefon için bir isme karar vermedi. Small Android Phone ekibi, cihazın birinci sınıf bir amiral gemisi olmasını istiyor. Ancak bu mutlaka üst düzey performans anlamına gelmiyor. Şu anda telefonun yonga seti için Snapdragon 8+ Gen 1‘i ve henüz piyasaya sürülmemiş orta seviye bir Qualcomm yongasını düşünüyorlar. Ekip en az iki yıllık yazılım güncellemeleri sağlama konusunda da kararlı durumda.

Telefonun fiyatı henüz kesinleşmedi, ancak ekip topluluğu 850 dolarlık bir fiyat etiketine hazırlıyor. Ekip halen muhtemel üretim tesisleri ile görüşmelerini sürdürüyor ve telefonun nihai fiyatını etkileyebilecek çeşitli faktörleri değerlendiriyor.

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Genel olarak Small Android Phone (Küçük Android Telefon) projesi, telefonun boyutuna öncelik veren meraklılar için küçük bir Android telefon üretmeyi amaçlıyor. Ekip geri bildirim arıyor ve telefonu birinci sınıf bir amiral gemisi telefon haline getirmek için telefonun malzemeleri, kamera yazılımı ve yonga seti de dahil olmak üzere çeşitli faktörleri dikkatle değerlendiriyor.

Bir süredir tam anlamıyla kallavi telefonlar gördüğümüz Androida akıllı telefon pazarında Galaxy S10e gibi küçük telefonlardan bile küçük bir telefonun tanıtılması gerçekten de pazarın küçük telefon ihtiyacını önemli ölçüde giderecektir. Umuyoruz ki bu ekip başarılı olur ve tek elle kullanılabilen telefonlar geri gelir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu proje başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!