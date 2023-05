Great Place to Work tarafından her yıl belirlenen, yerel ile uluslararası işverenleri kapsayan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesi açıklandı. Bilişim altyapı hizmetlerinden yazılım geliştirme faaliyetlerine kadar uçtan uca çözüm ve ürünler sunan PEAKUP, çalışanları tarafından değerlendirildiği güven endeksi araştırması sonucunda, “Great Place to Work” sertifikasını dördüncü kez almayı başardı. Genç ve profesyonel ekibiyle öne çıkan PEAKUP, gerçekleştirilen ödül töreninde geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi En İyi İşveren Ödülü’nün sahibi oldu.

Her yıl şirket içerisinde güven kültürünü sağlamış ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketlere verilen Great Place to Work sertifikası, bu yıl da sahiplerini buldu. Yakın zamanda gerçekleştirilen ödül töreninde dördüncü kez Great Place to Work sertifikasını kucaklayan PEAKUP, aynı zamanda bu yıl ikinci kez ‘En İyi İşverenler’ ödülünün de sahibi oldu. Güven, hakkaniyet, saygı, gurur ve takım ruhu kriterlerinde şirketlerini değerlendiren çalışanlar, PEAKUP’a Great Place to Work-Certified ünvanını kazandırdı.

“İyi bir işveren olmak için attığımız her adım, ekibin sürdürülebilir büyümesine ve başarısına katkı sağladı”

PEAKUP’ın ödüle sahip olmasının ardında büyük bir ekip çalışmasının bulunduğunu belirten Yetenek ve Kültür Yöneticisi Fulya Akıncı, “Kurulduğumuz günden bu yana, PEAKUP ekibinin mutluluğu bizim için her zaman ön planda oldu. Ekip arkadaşlarımıza, adil yönetim şeklinin benimsendiği, farklı seslere değer verildiği ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılandığı bir çalışma ortamı yaratmaya önem veriyoruz. 2022’de Türkiye’de “Kadınlar İçin En İyi İş Yeri” seçilerek kurumdaki cinsiyet dağılımına oldukça özen gösterdiğimizi tescilledik. Aynı yıl, Türkiye’nin “En Yenilikçi İş Yeri” seçilerek sahip olduğumuz yenilikçi kültürü göstermiş olduk. IT alanındaki en iyi işveren şirketler arasında yer alarak açık iletişim uygulamalarını iç iletişim süreçlerimizin temel prensiplerinden biri olarak benimsiyoruz. Ekibimize sunduğumuz bu değerleri müşterilerimize de yansıtarak verdiğimiz hizmetler ve ürünlerdeki memnuniyeti ve kaliteyi büyük ölçüde artırdık. İyi bir işveren olmak için attığımız her adım, ekibin sürdürülebilir büyümesine ve başarısına katkı sağladı. Yaptığımız çalışmaların başarısının Great Place To Work sertifikası ve ödülü ile dört yıl üst üste tescillenmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. En iyi işverenler arasında yer almamızı sağlayan harika ekibimizle gurur duyuyoruz.” dedi.