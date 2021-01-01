Kredi kartı hesap özetinizde görünen PayTR nedir?

PayTR/PAYTR. IZMIR TR başlıklı bir bankacılık işlemini kartınızın hesap özetinde gördüyseniz, “Nedir bu PayTR?” diye merak etmiş olabilirsiniz. Özellikle Exxen aboneliği açanlarda görülmekte olan PayTR hakkında bu önemli detayları bilmek istersiniz diye düşündük.

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PayTR nedir?

PayTR’ı kısaca bir ödeme altyapısı olarak tanımlayabiliriz. E-ticaret işleriyle uğraşan ve bu noktada müşterilerinden kredi kartı, havale/eft gibi şekillerde ödeme almak isteyenlerin işte bu işlemlerini yapabilmelerini mümkün kılan PayTR, basit bir sanal POS sistemi görevi görüyor. E-ticaretle uğraşan firmalar, internet sitelerine PayTR altyapısını entegre ediyorlar ve sonrasında da müşteriler kredi/banka kartlarıyla ödeme yapacakları zaman arka planda PayTR’ı kullanmış oluyorlar.

Hesap özetimde neden PayTR’ı görüyorum?

Kredi/banka kartınızın hesap özetinde PayTR/PAYTR. IZMIR TR başlıklı bir bankacılık işlemi görüyorsanız, PayTR’ın altyapısını kullanan bir web sitesinden alışveriş yapmışsınızdır. 1 Ocak 2021’den itibaren yayın hayatına başlayan dijital yayın platformu Exxen mesela ödeme altyapısı olarak PayTR kullanıyor. Bu bağlamda eğer ki Exxen’e üye olduysanız kredi kartınızın hesap özetinde PayTR görmeniz gayet normal.

Elbette ki sadece Exxen’de değil, Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir sürü e-ticaret platformunda PayTR altyapısı bulunuyor. Bu noktada Exxen’e abone olmamanıza rağmen kartınızın hesap özetinde PayTR görüyorsanız, evhama kapılmanıza gerek yok. Muhtemelen ödeme altyapısı olarak PayTR POS sistemini kullanan herhangi bir siteye kart bilgilerinizi girerek alışveriş yapmışsınızdır.