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Kredi kartı hesap özetinizde görünen PayTR nedir?
PayTR/PAYTR. IZMIR TR başlıklı bir bankacılık işlemini kartınızın hesap özetinde gördüyseniz, “Nedir bu PayTR?” diye merak etmiş olabilirsiniz. Özellikle Exxen aboneliği açanlarda görülmekte olan PayTR hakkında bu önemli detayları bilmek istersiniz diye düşündük.
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PayTR nedir?
PayTR’ı kısaca bir ödeme altyapısı olarak tanımlayabiliriz. E-ticaret işleriyle uğraşan ve bu noktada müşterilerinden kredi kartı, havale/eft gibi şekillerde ödeme almak isteyenlerin işte bu işlemlerini yapabilmelerini mümkün kılan PayTR, basit bir sanal POS sistemi görevi görüyor. E-ticaretle uğraşan firmalar, internet sitelerine PayTR altyapısını entegre ediyorlar ve sonrasında da müşteriler kredi/banka kartlarıyla ödeme yapacakları zaman arka planda PayTR’ı kullanmış oluyorlar.
Hesap özetimde neden PayTR’ı görüyorum?
Kredi/banka kartınızın hesap özetinde PayTR/PAYTR. IZMIR TR başlıklı bir bankacılık işlemi görüyorsanız, PayTR’ın altyapısını kullanan bir web sitesinden alışveriş yapmışsınızdır. 1 Ocak 2021’den itibaren yayın hayatına başlayan dijital yayın platformu Exxen mesela ödeme altyapısı olarak PayTR kullanıyor. Bu bağlamda eğer ki Exxen’e üye olduysanız kredi kartınızın hesap özetinde PayTR görmeniz gayet normal.
Elbette ki sadece Exxen’de değil, Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir sürü e-ticaret platformunda PayTR altyapısı bulunuyor. Bu noktada Exxen’e abone olmamanıza rağmen kartınızın hesap özetinde PayTR görüyorsanız, evhama kapılmanıza gerek yok. Muhtemelen ödeme altyapısı olarak PayTR POS sistemini kullanan herhangi bir siteye kart bilgilerinizi girerek alışveriş yapmışsınızdır.
Akıllı Telefonlar
Poco F2 modelinden ilk bilgiler ortaya çıktı!
Poco F2 ufukta göründü. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon ile alakalı ilk resmi paylaşım sosyal medyada yapıldı.
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Poco F2 Snapdragon 732G ile piyasaya çıkabilir!
Xiaomi‘nin alt kuruluşlarından biri olan ve çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren Poco firması, yeni bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 2018 yılında tanıtılan ve büyük sükse yapan F1 modelinin bir sonraki sürümü olan F2 için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi cihaz ile alakalı ilk paylaşımını sosyal medya üzerinden takipçilerine sundu. 2020 yılı için teşekkür videosu paylaşan firma, videonun sonunda “F2 için teşekkürler” ibaresi ile hayranlarını heyecanlandırdı.
Poco F2 Pro modelini bu yıl içerisinde tanıtan firma serinin baz modeli ile alakalı herhangi bir tanıtım gerçekleştirmemişti. Merakla beklenen modelin ortaya çıkmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayan bazı hayranlar görünüşe göre bu yıl içerisinde umduklarını bulacaklar. 2021 yılında piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun kullanıcılarını orta seviyede karşılaması bekleniyor. İlk ortaya çıkan dedikodulara göre Snapdragon 732G işlemcisini kullanacağı tahmin edilen akıllı telefon ile alakalı resmi herhangi bir detay henüz ortaya çıkmadı. İsmi dışında gizemliliğini koruyan cihazın önümüzdeki zamanlarda yeni bilgiler ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma ilk modelinde yarattığı etkiyi sürdürmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Uzay - Bilim
Uzay çöpleri için Japonya, ahşaptan uydu üretiyor
Uzay çöpleri, gün geçtikçe ve sürekli uzaya farklı cihazlar yollandıkça daha da büyük bir problem haline gelmeye devam ediyor. Günümüzde ise yaklaşık 6.000 kadar uydu dünyanın etrafında yer alırken, Dünya Ekonomik Forumu’na göre bunların %60’ı uzay çöpü.
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Üstelik Euroconsult tarafından yapılan tahmine göre önümüzdeki on yıl içinde yıllık yaklaşık 990 uydu daha bunlara katılacak. Yani 2028 yılında yaklaşık 15.000 civarında uydu dünyanın etrafında olabilir. Elon Musk’ın uzay interneti projesi Starlink’in tek başına 12.000 uyduya kadar izni olduğunu saymıyoruz bile.
Dünyanın atmosferine tekrardan dönen uydular ise bunun sonucunda yanıyorlar ve küçük alüminyum parçaları bırakıyorlar. Bu parçalar ise atmosferde uzun süreler kalabiliyorlar ve dolayısıyla er ya da geç Dünya’nın havasını etkiliyorlar. Diğer bir yandan bu uzay çöpleri saatte yaklaşık 35.000km’yi bulan bir hızla ilerliyorlar. Bu da uzaydaki önemli önemsiz çarpabilecekleri her bir nesne için zarara yol açmaya çok müsait bir durum.
Uzay çöplerine üretilen çözüm Japonya’dan geliyor
Buna bir çözüm yolu olarak ise Japon şirketi Sumitomo Forestry, Kioto Üniversitesi’ndeki araştırmacılarla birlikte dünyanın ilk ahşap uydusunu üretmek için çalışmalarını yürütüyorlar. Böylelikle de yanan uyduların atmosferde bir kalıntı bırakmamaları ve Dünya havasına zararlı etki etmemeleri planlanıyor.
Şu anda çalışmalar ağaçların gelişimi ve uzayda bu tip malzemelerin kullanılmasıyla alakalı olarak ilerliyor. Yakın zamanda ise uzay ortamında farklı türden ahşaplarla deneyler yapmaları öngörülüyor. Ardından ise ahşap bir uydu modeli ve uçuş modeliyle projenin ilerlemesi öngörülüyor. Materyalin türü ise şimdilik gizli tutuluyor ancak sıcaklık değişimlerine ve güneş ışınlarına oldukça dayanıklı olması bekleniyor.
Uydular başta iletişim, televizyon, yol bulma, ve hava durumu tahminleri gibi durumlar olmak üzere sürekli olarak kullanımı artan cihazlar. Bununla birlikte geride bıraktıkları çöpler için çözümler üretilmeye devam ediliyor. Onlardan bir tanesi olan bu çözümün sonucunu ise bekleyip görmek gerekecek. Ancak çaba takdire şayan diyebiliriz.
e-Spor
FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı!
E-spor’ların normalden daha fazla önem kazandığı pandemi döneminde bu alandaki bir başka haber ise eMilli Takım’dan geliyor. Ülkemizi FIFA ve Pro Evolution Soccer (PES) oyunlarında temsil edecek ve Milli formayı e-futbol alanında giyecek oyuncuların seçileceği eMilli Takım seçmeleri başladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen bu seçmelerde, seçilen oyuncular FIFA’nın düzenleyeceği eNations Cup ile UEFA’nın düzenleyeceği eEuro 2020 turnuvalarına katılmaya hak kazanacaklar. Seçmelerin kayıtları ise bu linkten yapılıyor. eMilli Takım seçmelerinde PES için belirlenen son başvuru tarihi 3 Ocak 2021 iken, FIFA için belirlenen başvuru tarihi 16-28 Ocak olmuş.
Seçmelerin nasıl yapılacağını merak ettiyseniz de açıklamalarda, çeyrek final seviyesine kadar tek maç usulü elemelerle gidileceğinin belirtildiğini söyleyebiliriz. Çeyrek final, yarı final ve final turlarının ise çoklu maçlar üzerinden organize edileceği belirtiliyor. Seçmeler sonucunda her iki oyun için de 4’er adet e-futbolcunun seçileceğini de öğreniyoruz.
eMilli Takım seçmelerinin takvimi nasıl?
eMilli Takım’ın seçmeleri için hazırlanan takvime baktığımızda; PES’in 1.turunun 25 Aralık – 7 Ocak, 2.turunun 11-21 Ocak, finalinin 26-27 Ocak tarihlerinde olacağını görüyoruz. Bu takvimin sonunda yani 27 Ocak tarihinde ise PES seçmelerinin sonuçlarının açıklanacağı belirtilmiş. FIFA seçmelerinin takviminde ise 16 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde 1.turun, 2-15 Şubat tarihlerinde 2.turun, 18-19 Şubat tarihlerinde ise büyük finalin gerçekleşeceği görülüyor. FIFA seçmelerinin sonuçlarının ise 22 Şubat tarihinde açıklanacağı belirtilmiş.
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