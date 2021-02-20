Kripto para kullanımında Avrupa birincisi, dünya dördüncüsüyüz

Dünya Ekonomi Forumu (World Economic Forum); dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşlarını açıkladı. Türkiye ise yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.

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Kripto para kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Büyük şirketlerin 1.5 milyar dolarları bulan yatırımları ve ödeme yöntemi olarak kripto para kabul edeceklerini açıklaması gibi nedenler, kripto paraları tüm Dünyada daha cazip hale getiriyor.

Kripto paraların Y kuşağının yatırımcı olarak piyasaya girişi ile birlikte her geçen gün popülaritesi arttı. Özellikle gençler, Afrika ve Asya’da yoğun olarak kullanılmaya başladı.

Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan araştırmada; Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı.

Vietnam yüzde 21 ile 2’nci, Filipinler yüzde 20 ile 3’ncü sırada yer alırken Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı. Peru, yüzde 16 kripto para kullanımıyla Türkiye’nin ardından 5’nci sırada yer aldı. Ayrıca Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili de çift haneli rakamlara ulaştı.

Bitcoin tarafı ise yaptığı açıklamada; Filipinler Merkez Bankası’nın ülkede “havale ve transfer şirketleri” olarak çalışmak için birkaç kripto borsasını onayladığını açıkladı.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde; kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini söylemişti. Ayrıca Christine Lagarde, son zamanlarda yüksek talep gören kripto paralar ile ilgili; “Kripto para bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık” demişti.

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