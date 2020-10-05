Oyun
Payday 3, Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilecek!
Payday 3, resmi olarak onaylandı. Sevilen aksiyon, soygun serisinin yeni üyesi Payday 2‘nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile açıklandı.
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Hayranlara Payday 3 müjdesi!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Payday, serinin üçüncü oyunu ile birlikte tekrar hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Overkill Software tarafından geliştirilen ve 7 yıldır aktif olarak oynan Payday 2‘nin ardından, serinin üçüncü oyunundan ilk bilgiler de ortaya çıktı. Payday 2 resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile geleceği onaylanan oyun, Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilecek. Kullanılacak oyun motorunun Unreal Engine 4 mü veya 5 mi olacağı henüz açıklanmaz iken, tahminler yeni nesil Unreal Engine 5 motorunun bu oyun için kullanılacağı yönünde.
ACCESS: PAYDAY TWITTER MAN
MEMBER COUNT: 100,000
REQUEST RECEIVED, ACCESSING CRIMENET…
CONNECTING…
ONLINE.
TIME: 13:37
STATUS PAYDAY 3
☑️CONFIRMED
☑️DESIGN PHASE
☑️RELEASE DATE TBA
☑️UNREAL ENGINE pic.twitter.com/fqnWYEaCSg
— PAYDAY 2 💰 (@PAYDAYGame) October 3, 2020
2022 veya 2023 yılları arasında çıkış yapacağı öğrenilen Payday 3, serinin hayranlarında büyük bir mutluluğa sebep oldu. 7 yıl önce çıkmasına rağmen hala aylık 20 bin ile 60 bin arası aktif oyuncu rakamlarına ulaşan Payday 2‘nin başarısı, bu yolda önemli bir etken olmuş gibi gözüküyor. Öte yandan 2018 yılında The Walking Dead oyunu ile istediği başarıyı elde edemeyen firma, 2019 yılı içerisinde küçülmeye dahi gitmişti. Hayranlarına kendilerini affettirmek ve mali anlamda düzlüğe çıkmak isteyen ekip, yeni oyunu ile birlikte özlediği başarıları tekrardan kazanabilir. Şu an için yayınlanan görsel ve Twitter paylaşımı dışında detaylı bilgiye sahip olmadığımız oyunun, ilerleyen günlerde yeni detaylar ile ortaya çıkması sürpriz olmayabilir.
Oyun
Call of Duty: Modern Warfare artık 250 GB’lık SSD’ye sığmıyor!
Call of Duty: Modern Warfare boyut olarak büyümeye devam ediyor. Oyunun yeni güncelleme ile 250 GB‘lık SSD‘ye sığmadığı öğrenildi.
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Call of Duty: Modern Warfare büyümeye devam ediyor!
Call of Duty: Modern Warfare‘ın, çıkışının ardından neredeyse bir yıl geçmesine rağmen oyun adından söz ettirmeye devam ediyor. Efsane serinin “reboot” versiyonu olarak oyunlarını karşılayan oyun,daha sonradan Warzone ile birlikte piyasada önemli bir yarışmacı haline gelmişti. Battle royele modu ile birlikte oldukça fazla kullanıcısı olan Warzone, bilindiği üzere oyunun boyutlarında da önemli bir büyümeye neden oldu. Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma göre oyun, an itibari ile 250 GB‘lık SSD‘ye sığmıyor.
@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated…..@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK
— Battle(non)sense (@BattleNonSense) October 3, 2020
BattleNonSense isimli bir kullanıcı yaptığı paylaşım ile birlikte, artık oyuna gelen yeni güncellemeleri yapamadığını ve 250 GB‘lık SSD‘de sadece bu oyun olmasına rağmen boş alan sıkıntısı yaşadığını takipçilerine duyurdu. Her gelen güncelleme ile birlikte oldukça büyük boyutlara ulaşan ve hali hazırda sistem gereksinimlerine göre 175 GB boş alan isteyen oyun, görünüşe göre dur durak bilmeden büyümeye devam edecekmiş gibi gözüküyor. Oyuncuların oyun içerisinde yer alan modların ayrılmasını beklerken, yapımcı firma Activison bu konuda herhangi bir adım atmadı. Bakalım Kasım ayında piyasaya çıkacak Black Ops aynı sorunları yaşatacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelebilir!
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gelme ihtimali ortaya çıktı. EA sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile birlikte ipuçlarını verdi.
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Need for Speed: Hot Pursuit Remastered hakkında ipuçları ortaya çıktı!
Oyun dünyasında artık önemli bir yere sahip olan “Remastered” oyunların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Çoğu firmanın klasiklerini yeni nesil oyunculara sunduğu bu başlığa yeni bir üye eklenebilir. EA tarafından geliştirilen ve eskisi kadar olmasa da oldukça popüler olan Need for Speed serisi, bu akıma katılmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapan EA, yeni Need for Spped oyunu ile alakalı görselleri paylaştı. Oyunun ismini açıklamayan ancak ipuçları vermekten de çekinmeyen EA, tahminlere göre Hot Pursuit Remastered üzerinde çalışıyor.
Big Joe has to be messing with me. Not sure how he found out. So much effort just to tease me, and I only wanted some pizza. pic.twitter.com/DW2lLYIAUE
— Need for Speed (@NeedforSpeed) October 2, 2020
Görsellerde yer alan ipuçlarına göre 5 Ekim tarihinde tanıtılacak oyun, yine tahminlere göre son dönemlerde düşüşte olan popülariteyi toparlamak amacıyla geliştiriliyor. Öte yandan resmi sitesine bir de geri sayım koyan EA, görünüşe göre oyununa çok güveniyor. Her ne kadar ortada kesinleşmiş bir şey olmasa da firmanın yaptığı paylaşımlar bu yöndeki yorumları arttırmakta. Zira daha önceden Amazon İngiltere‘de de listelenen Hot Pursuit Remastered, serinin kaybettiği eski havayı da yeni nesil oyuncular ile buluşturabilir. Bakalım EA, yeni oyunu ile birlikte yarış oyunları kategorisinde tekrardan sazı eline alabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Flight Simulator VR deneyimi için beta sürecine kayıtlar başladı
Microsoft Flight Simulator için VR deneyimine yönelik ilk somut adım atıldı. Microsoft, uçuş simülatörünün VR desteğini sınırlı sayıda kullanıcı kitlesine sunacağı beta süreci için kayıtları almaya başladığını duyurdu.
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Microsoft’un uçuş simülasyonu oyunu Flight Simulator, son zamanların en çok konuşulan ve beğenilen oyunlarından biri oldu. Bu oyun şüphesiz VR desteğiyle taçlandırıldığında, oyun severleri zevkin doruklarına daha beter çıkaracak. Microsoft’un oyuna VR deneyimini ne zaman kazandıracağı tam belli değilken, bugün yaşanan bir gelişme çok da uzakta olmadığını ortaya koydu.
Microsoft Flight Simulator VR için beta kayıtları başladı!
Microsoft, Flight Simulator için sanal gerçeklik deneyiminin kapalı beta sürecine yeni kayıtları kabul ediyor. Bugünden itibaren, gereksinimleri karşılıyorsanız ilgili siteden siz de kaydınızı yaptırabilirsiniz. Üstelik Microsoft, başlangıçta ilk olarak yalnızca HP Reverb G2 ile Flight Simulator VR desteğini sunacağını söylemişti. Ancak yeni açıklanan gereksinimlere bakılırsa herhangi bir Windows Karma Gerçeklik (WMR HMDs) başlığı yeterli olacak.
Microsoft Flight Simulator VR için gereksinimler:
- Sim sahibi olma
- Windows Karma Gerçeklik başlığına sahip olma
- Insider kullanıcısı olma
- Microsoft’a DxDiag bilgilerini gönderme
- Gizlilik Sözleşmesi’ni kabul etme ve uyum sağlama
Bunun dışında Flight Simulator’u sanal gerçeklik deneyimiyle oynayabilmek için en az NVIDIA GTX 1080 veya muadili olan güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız var. Microsoft’un açıkladığı diğer minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (Kasım 2019 Güncellemesi – 1909)
- DirectX: DirectX 11
- CPU: Intel i5-4460 veya Ryzen 3 1200
- GPU: NVIDIA GTX 1080 veya muadili
- VRAM: 8 GB
- RAM: 16 GB
- Disk Alanı: 150 GB
- Bant genişliği: 5 Mbps
Microsoft, Flight Simulator VR deneyimi için kapalı beta sürecinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi vermedi. Şimdilik sadece kayıt olabiliyorsunuz. Ancak daha önce, bu sonbaharda ücretsiz bir VR güncellemesi sözü vermişti. Bu bağlamda pek de uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Oculus, HTC veya başka bir VR başlığınız varsa yakında onlar için de ikinci bir kapalı beta süreci başlayacak.