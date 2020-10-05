Payday 3, Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilecek!

Payday 3, resmi olarak onaylandı. Sevilen aksiyon, soygun serisinin yeni üyesi Payday 2‘nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuru ile açıklandı.

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Hayranlara Payday 3 müjdesi!

Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Payday, serinin üçüncü oyunu ile birlikte tekrar hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Overkill Software tarafından geliştirilen ve 7 yıldır aktif olarak oynan Payday 2‘nin ardından, serinin üçüncü oyunundan ilk bilgiler de ortaya çıktı. Payday 2 resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım ile geleceği onaylanan oyun, Unreal Engine oyun motoru ile geliştirilecek. Kullanılacak oyun motorunun Unreal Engine 4 mü veya 5 mi olacağı henüz açıklanmaz iken, tahminler yeni nesil Unreal Engine 5 motorunun bu oyun için kullanılacağı yönünde.

ACCESS: PAYDAY TWITTER MAN

MEMBER COUNT: 100,000 REQUEST RECEIVED, ACCESSING CRIMENET… CONNECTING… ONLINE. TIME: 13:37 STATUS PAYDAY 3 ☑️CONFIRMED

☑️DESIGN PHASE

☑️RELEASE DATE TBA

☑️UNREAL ENGINE pic.twitter.com/fqnWYEaCSg — PAYDAY 2 💰 (@PAYDAYGame) October 3, 2020

2022 veya 2023 yılları arasında çıkış yapacağı öğrenilen Payday 3, serinin hayranlarında büyük bir mutluluğa sebep oldu. 7 yıl önce çıkmasına rağmen hala aylık 20 bin ile 60 bin arası aktif oyuncu rakamlarına ulaşan Payday 2‘nin başarısı, bu yolda önemli bir etken olmuş gibi gözüküyor. Öte yandan 2018 yılında The Walking Dead oyunu ile istediği başarıyı elde edemeyen firma, 2019 yılı içerisinde küçülmeye dahi gitmişti. Hayranlarına kendilerini affettirmek ve mali anlamda düzlüğe çıkmak isteyen ekip, yeni oyunu ile birlikte özlediği başarıları tekrardan kazanabilir. Şu an için yayınlanan görsel ve Twitter paylaşımı dışında detaylı bilgiye sahip olmadığımız oyunun, ilerleyen günlerde yeni detaylar ile ortaya çıkması sürpriz olmayabilir.