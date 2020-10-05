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Apple: “iPad Air’ın Touch ID’li güç düğmesi bir mühendislik harikası”
Apple, 2020 model iPad Air ile birlikte, Touch ID ile entegre edilmiş bir güç düğmesini kullanıcılara sunulacağını duyurmuştu. Apple’ın Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Bob Borchers ve Donanım Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı John Ternus, YouTube’da yayın yapan Same Brain kanalındaki bir podcast bölümüne katıldılar yeni iPad ve Touch ID hakkında konuştular.
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“Touch ID inanılmaz bir hassasiyete sahip”
Touch ID’nin güç düğmesine entegre edilmesinden bahseden Bob Borchers, bunun inanılmaz bir mühendislik harikası olduğunu söyledi. John Ternus, güç düğmesi oldukça ince olduğu için, parmak izinin geniş bir görüntüsünü yakalayabilmek adına söz konusu sensörün inanılmaz derecede hassas bir hale getirdiklerini açıkladı. iPad Air 4’ün LTE destekli modelinde üst kısmın tamamen anten görevi gördüğünü, Touch ID sensörü ile hücresel modem arasındaki izolasyonu muazzam bir şekilde sağladıklarını belirttiler.
iPad Air 4 ve iPad Pro (2020) performans kıyaslaması
Neural Engine ile birlikte, cihaz üzerindeki yapılan işlemlerin daha hızlı tamamlanacağını belirten yöneticiler, geliştiricilerin daha güçlü uygulamalar oluşturmalarına imkan tanınmış olduğunu söylediler. Neural Engine’i, yapay zekayı destekleyen ikinci bir işlemci olarak özetleyebiliriz. Performans açısından iPad Air 4 ile 2020 model iPad Pro’yu kıyaslamaları istendiğinde; iPad Pro’da A12Z Bionic işlemcisinin yoğun grafik içeren işlemlerde profesyonel bir kullanım sağlaması için tasarlandığını belirten yöneticiler, iPad Air 4’teki A14 Bionic işlemcisinin ise tüm kullanım senaryolarında inanılmaz işler çıkaracağını açıkladılar.
Apple, Touch ID’yi iPhone SE 3’te kullanabilir
Apple sonunda güç düğmesine Touch ID sensörünü entegre etmiş oldu. Söz konusu teknolojiyi yakın dönemde iPhone’larda da görme ihtimalimiz olabilir. Örneğin; uygun fiyat mottosuyla satışa sunulacak olan muhtemel bir iPhone SE 3 modelinde, Face ID yerine Touch ID tercih edilebilir. Face ID’nin daha pahalı bir teknoloji olduğu düşünüldüğünde, Apple’ın böyle bir tercihte bulunması oldukça muhtemelen.
iPad Air 4 özellikleri
♦ 6 çekirdekli Apple A14 Bionic (5 nm) işlemci
♦ 10.9 inç Liquid Retina IPS LCD ekran, 2360 x 1640 piksel çözünürlük, 264 ppi, 500 nit parlaklık
♦ 12 MP ana kamera, f/1.8 diyafram, 4K@60fps ve 1080p@240fps video kaydı, HDR, gyro-EIS
♦ 7 MP ön kamera, f/2.0 diyafram, 1080p@60fps video kaydı, HDR
♦ 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri
♦ Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, LTE
♦ 6.1 mm kalınlık / 458 gram, 460 gram (LTE versiyonu)
Yeni iPad Air geçen ay Apple tarafından Time Flies etkinliğinde duyurulmuştu. Cihazın ekim ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası!
iPhone 12 kutu içeriğinde kulaklık olmayacak iddiası aylardır konuşuluyordu, şimdi bu iddiaları güçlendiren yeni kanıtlar bulundu.
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iPhone 12 kutu içeriği EarPods kulaklığa veda edebilir!
Apple, ilk beta yayınlandıktan sadece iki hafta sonra geliştiriciler için iOS 14.2 ve iPadOS 14.2’nin ikinci beta sürümünü yayınladı. iOS 14.2’deki bir ifadede ufak bir değişiklik, Apple’ın kulaklıkları standart iPhone 12 kutusundan kaldırmaya karar verdiği söylentilerini doğruluyor. Apple EarPods olarak adlandırdığı kulaklığı bilindiği gibi her zaman kutu içeriğinde standart olarak bulunduruyordu. Beta yazılımında bulunan yeni ifadelerde, iPhone’unuzu kullanırken radyo frekans radyasyonuna maruz kalmanızı nasıl azaltacağınızla ilgili bir bölüm bulunuyor. Apple, önceden bu ifade bölümünde ürünle birlikte verilen kulaklıkların kullanılmasını öneriyordu fakat şu an bu ifadenin kaldırılmış olduğu fark edildi. Bu da bu zamana kadar olan bütün iddiaları güçlendiriyor.
Yıllardır iPhone ve diğer şirket teknolojileri ile ilgili doğru tahminlerde bulunan ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl ilk olarak Mayıs ayında iPhone 12’nin kutu içeriğinde kulaklık olmayacağını duyurmuştu. Ayrıca yine sızıntı kaynaklarına göre kutuda bir şarj cihazı olması da beklenmiyor. Apple’ın iPhone 12 ile birlikte kutu içeriğine ekleyeceği tek aksesuarın şarj kablosu olacağı yönünde büyük iddialar bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 özellikleri ortaya çıkmış olabilir!
iPhone 13 özellikleri şimdiden ortaya çıkmış olabilir. Bilinen sızıntı kaynağı Ross Young, iPhone 13 ile ilgili büyük iddialarda bulundu.
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iPhone 13 ile bizi neler bekliyor?
Apple’ın ilk 5G akıllı telefonları olan iPhone 12 serisinin gelişini beklerken, yeni nesil akıllı telefonları iPhone 13 serisi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Kısa süre önce, ekran analisti Ross Young, Mizuho Securities’den iPhone 13 hakkında bir dizi bilgi paylaştı. Mizuho Securities tarafından tahmin edilen iPhone 13 serisi, beklenen iPhone 12 serisine çok benziyor. 6,7 inç Pro Max modeli, 6,1 inç Pro modeli, 6,1 inçlik Pro olmayan modeli ve 5,4 inç mini modeli içerecek. Bu cihazların tasarım ve görünüm olarak büyük değişikliklere uğramayacağı öngörülüyor.
Spekülasyonlara göre tüm iPhone 13 modelleri dokunmatik teknolojiyi ekrana entegre edecek. Ayrıca rapor, BOE’nin 6.1 inç iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için ekranlar üretmek üzere LG Display ile çalışacağını iddia ediyor. Samsung’un tüm iPhone 13 ekranları için Apple’a Y-Octa(Youm On-Cell Touch AMOLED) teknolojisini sağlayacağına dair haberler de var.
Ross Young, iPhone 13 Pro modelindeki en önemli iyileştirmenin 120Hz işlevine sahip ProMotion ekran olacağını iddia ediyor. Değişken yenileme hızlarını desteklemek için LTPO görüntüleme teknolojisini kullanan 120Hz ekranın 2021 yılına kadar iPhone’da görünmeyeceği anlaşılıyor.
Apple iPhone 13 serisi iPhone 12 serisinden çok farklı olmayabilir
iPhone 13 ve iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörüne sahip olacak. Ancak iki Pro modelinin sensör boyutu artacak. Bu, tüm modellerin kameralarının önemli ölçüde iyileşeceği anlamına geliyor.
Sızıntı kaynağı Ross Young, her iki iPhone 13 Pro modelinin de lidar tarayıcıları kullanacağını tahmin ediyor. Ancak bu özelliğin Pro olmayan modellerde görünüp görünmeyeceği henüz belli değil. İPhone 12 için söylentiler, LiDAR’ın tüm Pro modellerinde mi yoksa sadece 6,7 inç iPhone 12 Pro Max’te mi görüneceğini netleştirmedi.
Tüm iPhone 13 modelleri 6 GHz altı 5G ağlarını destekleyebilir, ancak Pro modelleri daha hızlı olan mmWave 5G’yi de destekleyecek gibi. Bu yıl mmWave 5G’yi sunan tek model iPhone 12 Pro Max olacak.
Apple iPhone SE 3 ile ilgili de tahminler var
Ross Young, 2022 baharından önce üçüncü nesil iPhone SE’nin ortaya çıkmayacağını da belirtti. Üçüncü nesil iPhone SE’nin 6.1 inç LCD ekrana, Touch ID’ye, 6GHz altı 5G’ye ve aynı çift kameraya sahip olması bekleniyor. Bu, 2019’da çıkan iPhone 11’i tasarım anlamında kopyalayacağına işaret ediyor. Tabii iPhone SE modeli eski cihazın tasarımını benimsiyor ama donanım özelliklerini yükseltiyor. Bu ihtimallere göre Touch ID’yi iPad Air 4 gibi güç düğmesine entegre şekilde görebileceğimiz bir SE modeli karşımıza çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Apple A14, ilk Geekbench 5 skoruyla görüntülendi!
Apple A14 çipi popüler test uygulaması Geekbench’in veritabanında görüntülendi, sonuçlar şimdiden oldukça etkileyici duruyor!
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Apple A14 test sonuçları Geekbench’te görüldü!
Apple, geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden gerçekleştirdiği etkinliğinde iPad Air 4’ü tanıtmıştı. İlk kez iPad Air 4 ile birlikte görüntülenen ve 5 nanometre üretim süreci normlarına göre üretilen A14 çipinin ilk Geekbench skorları ortaya çıktı. Tek çekirdek testinde A14 çipine ve 4 GB RAM’e sahip bir mobil cihaz 1583 puan aldı. Platformun tüm çekirdekleri kullandığı çoklu çekirdek testinde sonuç 4198 puana ulaştı.
Karşılaştırma için en güçlü oyun akıllı telefonu Asus ROG Phone 3’ün sonucunu ele alalım. İçinde Qualcomm Snapdragon 865+ barındıran bu telefon sırasıyla 910 ve 3229 puan almıştı ve örneğin Snapdragon destekli OnePlus 8 Pro 911 ve 3276 puan alıyor. Bu sonuçlara göre A14 çipinin yakın rakiplerine özellikle tekli çekirdek testinde fark attığı gözüküyor.