Apple: “iPad Air’ın Touch ID’li güç düğmesi bir mühendislik harikası”

Apple, 2020 model iPad Air ile birlikte, Touch ID ile entegre edilmiş bir güç düğmesini kullanıcılara sunulacağını duyurmuştu. Apple’ın Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Bob Borchers ve Donanım Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı John Ternus, YouTube’da yayın yapan Same Brain kanalındaki bir podcast bölümüne katıldılar yeni iPad ve Touch ID hakkında konuştular.

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“Touch ID inanılmaz bir hassasiyete sahip”

Touch ID’nin güç düğmesine entegre edilmesinden bahseden Bob Borchers, bunun inanılmaz bir mühendislik harikası olduğunu söyledi. John Ternus, güç düğmesi oldukça ince olduğu için, parmak izinin geniş bir görüntüsünü yakalayabilmek adına söz konusu sensörün inanılmaz derecede hassas bir hale getirdiklerini açıkladı. iPad Air 4’ün LTE destekli modelinde üst kısmın tamamen anten görevi gördüğünü, Touch ID sensörü ile hücresel modem arasındaki izolasyonu muazzam bir şekilde sağladıklarını belirttiler.

iPad Air 4 ve iPad Pro (2020) performans kıyaslaması

Neural Engine ile birlikte, cihaz üzerindeki yapılan işlemlerin daha hızlı tamamlanacağını belirten yöneticiler, geliştiricilerin daha güçlü uygulamalar oluşturmalarına imkan tanınmış olduğunu söylediler. Neural Engine’i, yapay zekayı destekleyen ikinci bir işlemci olarak özetleyebiliriz. Performans açısından iPad Air 4 ile 2020 model iPad Pro’yu kıyaslamaları istendiğinde; iPad Pro’da A12Z Bionic işlemcisinin yoğun grafik içeren işlemlerde profesyonel bir kullanım sağlaması için tasarlandığını belirten yöneticiler, iPad Air 4’teki A14 Bionic işlemcisinin ise tüm kullanım senaryolarında inanılmaz işler çıkaracağını açıkladılar.

Apple, Touch ID’yi iPhone SE 3’te kullanabilir

Apple sonunda güç düğmesine Touch ID sensörünü entegre etmiş oldu. Söz konusu teknolojiyi yakın dönemde iPhone’larda da görme ihtimalimiz olabilir. Örneğin; uygun fiyat mottosuyla satışa sunulacak olan muhtemel bir iPhone SE 3 modelinde, Face ID yerine Touch ID tercih edilebilir. Face ID’nin daha pahalı bir teknoloji olduğu düşünüldüğünde, Apple’ın böyle bir tercihte bulunması oldukça muhtemelen.

iPad Air 4 özellikleri

♦ 6 çekirdekli Apple A14 Bionic (5 nm) işlemci

♦ 10.9 inç Liquid Retina IPS LCD ekran, 2360 x 1640 piksel çözünürlük, 264 ppi, 500 nit parlaklık

♦ 12 MP ana kamera, f/1.8 diyafram, 4K@60fps ve 1080p@240fps video kaydı, HDR, gyro-EIS

♦ 7 MP ön kamera, f/2.0 diyafram, 1080p@60fps video kaydı, HDR

♦ 64 GB ve 256 GB depolama seçenekleri

♦ Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, LTE

♦ 6.1 mm kalınlık / 458 gram, 460 gram (LTE versiyonu)

Yeni iPad Air geçen ay Apple tarafından Time Flies etkinliğinde duyurulmuştu. Cihazın ekim ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.