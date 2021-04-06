Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Fan Festivali 2021 başlıyor
Google ve Qualcomm’un da katıldığı Mi Fan Festivali’nde Xiaomi, Mi fanlarına teşekkür etmek için dünya genelinde 147 milyon doları geçecek şekilde özel teklifler sunuyor. Bu temanın ruhuna uygun olarak çok çeşitli çevrimiçi kampanyalar tasarlayan Xiaomi, Mi Fanlarını Xiaomi ürünlerinin hem kendi hayatlarını hem de ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarını nasıl kolaylaştırdığına dair deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.
Bakmakta fayda var: Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Xiaomi, resmi yetkili kanallar üzerinden 147 milyon doları aşan özel tekliflerle başlayacak olan festivalde, en yenilikçi ürünlerini indirimli fiyatlarla dünya çapındaki Mi Fanlarına sunmak için 59 pazarda 70’ten fazla çevrimiçi platform ve 300 çevrimdışı iş ortağıyla iş birliği yapıyor.
Türkiye’de de Mi Fan Festivali kapsamında 6 Nisan ve 9 Nisan tarihleri arasında resmi internet satış kanalı mishoptr.com’da ve Türkiye’deki resmi anlaşmalı e-ticaret platformlarında Mi 10T Pro alan kullanıcılara Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Ayrıca aynı tarihlerde e-ticaret platformlarında çeşitli akıllı telefonlarda ve aksesuarlarda değişen oranlarda indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Online satışlara ek olarak, Türkiye genelinde 26 şehirde yer alan 50’den fazla Mi mağazasında Mi 10T ve Mi 10T Pro alımlarında Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Satış kampanyalarına ek olarak satış sonrası için ise garanti harici olan Xiaomi Türkiye Garantisi altındaki akıllı telefonlar için Ayrıcalıklı Servis Merkezlerinde 16 Nisan gün sonuna kadar işçilik ücretlerinde %50 indirim uygulanacak ve sürpriz bir hediye verilecek.
Xiaomi sözcüsü: “Xiaomi olarak her zaman Mi Fanlarını ve kullanıcılarını yaptığımız her şeyin merkezine koyduk, bu yüzden Mi Fan Festivali (MFF), Mi Fan kültürümüzün de ikonik bir temsilidir. Bu yıl festivalin 10. Yılı, Xiaomi’nin kuruluşunun ise 11. yılı. Her yıl bu festivali dünyanın dört bir yanındaki Mi Fanları, kullanıcıları ve ortaklarımızla birlikte, desteklerinden dolayı onlara minnettarlığımızı göstermek için kutluyoruz. Onların desteği bizim keşfetmeye ve yenilikler yapmaya devam etmeye yönelik en önemli tetikleyicimiz. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition’ın duyurulması ve bir dizi MFF etkinliğinin başlatılmasıyla, herkese yenilik ve akıllı yaşam tarzları sağlama konusundaki marka konumumuzu, Mi Fanlarımız ve kullanıcılarımız için her zaman orada olma taahhüdümüzü iletmeyi umuyoruz” dedi.
Xiaomi Mi Fanlarıyla Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek
Kurulduğu günden beri, kullanıcılarla gerçek ilişkiler kurmak ve onları Xiaomi’nin geleceğinin bir parçası haline getirmek Xiaomi şirket kültürünün merkezinde yer alıyor. Mi Fanları, Xiaomi’nin büyümesine yardımcı olmak için önerilerde bulunarak, hatta fikir ve buluşlara katkı sağlayarak Mi Topluluğuna katılıyor. Bu yüzden Mi Fan kültürü her zaman Xiaomi markasının ayrılmaz bir parçası konumunu akmış durumda.
Xiaomi Global Mi Topluluğu, MFF 2021’i kutlamak için 15 ülkeden Mi Fanlar tarafından çevrimiçi bir Mi Community’de ortaklaşa yaratılan tema şarkısı “A Melody for Mi”yi resmen duyurdu. Bu şarkı yazma projesine yaklaşık 1000 Mi Fanı katıldı. Şarkının müziğini ve sözlerini yazmak için 30 Mi Fanının çalışmaları seçilip kullanıldı. Şarkı, Mi Fanlarının aşkı, tutkuyu, yeniliği, canlılığı ve herkes için daha akıllı yaşamı merkeze alan daha iyi bir yaşam arayışını ifade ediyor ki bu da, Xiaomi’nin on yıldan fazla bir süredir Mi Fanlarına aktardığı değerleri yansıtıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Enerjisi bitmeyenlerin yeni favorisi: realme C15
realme, ultra uzun pil ömrü sağlayacak özelliklerle donatılmış yenilikçi ürünleri sunmaya devam ediyor. 6000 mAh pil ve 18W hızlı şarj özelliklerinin bir arada kullanıldığı realme C15 markanın ‘Cesaret Et’ misyonunun en son örneği olarak yerini alıyor. 57 gün bekleme süresine sahip bu model Geometrik Gradyan Tasarım, 8 çekirdekli işlemci, iyi ekran-gövde oranına sahip 6,5 inç LCD Tam Ekran ve ultra geniş Dörtlü Kamera kurulum özelliklerini içinde barındırıyor.
Bakmakta fayda var: 2.600 TL’ye hangisi alınır? | POCO M3 mü, realme 7 mi?
Dünyanın en büyük ilk 7 akıllı telefon üreticisinden biri olan ve 50 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan realme, gençleri en iyi anlayan ve genç kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan bir marka olarak C Serisini sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. Marka; pil ömrü, geniş ekran ve renkli tasarım gibi özelliklerle hazırladığı C Serisi ile tamamen gençleri hedef alıyor. realme C15 Vodafone raflarında yerini aldı. 230×12 ay olacak şekilde bekleyenleri ile buluşmaya hazır.
6000 mAh ile Ultra Uzun Pil Ömrü
6000 mAh ve 18W hızlı şarj özelliklerine sahip akıllı telefon C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube’da 26,8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun bekleme süresi de 57 gün. Cihazın güç tasarrufu durumunda çalışabilmesine olanak tanıyan Süper Güç Tasarruf Modu (Super Power Saving Mode), altı ortak uygulama sayesinde telefonun temel işlevlerinin kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor. Süper Güç Tasarrufu Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5’i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Cihaz, boşta olan arka plan uygulamalarının güç kullanımını azaltan APP Quick Freeze, telefonun sürekliliğini artırmak için bazı ekran efektlerini azaltan Ekran Pil Optimizasyonu (Screen Battery Optimization) ve telefonun daha düşük bir modda çalışmasına olanak tanıyan Uyku Bekleme Optimizasyonu (Sleep Standby Optimization) ile kullanıcılara en iyi pil ömrü deneyimini sunuyor.
Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15’in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izlenebilmesine olanak tanıyan güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına gerek kalmıyor. Kullanıcılar, OTG veri kablosunu kullanarak C15 ile diğer akıllı telefonlarını ve bazı AIoT ürünlerini şarj edebiliyorlar.
Cihaz, büyük pile sahip olduğundan hızlı şarj özelliği ile de dikkat çekiyor. realme C15’te pili 30 dakikada %25 (yaklaşık 1500 MAh) şarj edebilen 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Süper Güç Tasarrufu Modu ile YouTube’da yaklaşık 8 saat video izlenebiliyor veya 10 saatin üzerinde telefon görüşmesi yapılabiliyor.
Çok yönlü kullanım için üstün kalite
Gençlerin enerjilerine ayak uydurabilecek nitelikte tasarlanan C15 görsel olarak da beklentileri karşılıyor. Cihaz, Martı Beyazı ve Marina Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı kalitesi etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma riskini etkili bir şekilde azaltıyor. realme C15’te kalıp parlatma, radyum oyma ve kumlama teknolojisi ile 3 farklı alanda çizgi açıları ile tasarlanmış. Arka kısımda bulunan çeşitli optik doku efektleri için de sektörün önde gelen Alman beş eksenli hassas radyum oyma teknolojisinin kullanıldığı ayna düzeyi parlatma işlemi, 300 dakikalık işlem sonrasında pürüzsüz dokulu bir yüzey oluşturuyor.
6,5 inç mini damla tasarımı ve yapay zeka destekli Dörtlü Kamera kurulumu
Gençler için özel olarak tasarlanan realme C15’in, genç kullanıcıların alışkanlıklarına uygun, estetik ve hızlı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ana frekansı 2.3 GHz’ye ulaşan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 işlemci ile güçlü bir cihaz olan C15, günlük kullanılan uygulamalar ve oyunlar için kesintisiz bir deneyim sunuyor. Aynı anda 2 adet Nano Sim Kart ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın belleği maksimum 256 GB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebiliyor ve daha fazla oyun, fotoğraf ve dosyanın kolayca saklanabilmesine olanak tanıyor. Arka tarafta konumlanan parmak izi sensörü ise kişisel bilgilerin korunmasını sağlıyor.
Cihaz, büyük pili sayesinde sürükleyici bir görsel deneyim sunan 6,5 inçlik geniş bir ekrana sahip. Klasik mini damla tasarımı sayesinde ekran/gövde oranı %88,7’ye ulaşıyor. Cihaz, internette gezinmeden fotoğrafları görüntülemeye ve YouTube’da video izlemeye kadar her zaman yeterli bir deneyim sunuyor.
Kmerasıyla da dikkat çeken C15, arka kısmındaki yapay zeka destekli 13 MP Dörtlü Kamera kurulumu, Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile daha fazla çekim yöntemi sunuyor. Cihaz f/2.0 geniş diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasında hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.
Uzun pil ömrüne sahip C15; tasarımı, performansı, kameraları ve “6000 mAh pil ve 18W hızlı şarj” özellikleriyle trendleri takip eden akıllı telefon olarak öne çıkıyor. realme, tüketicilerin karşı karşıya kaldıkları akıllı telefon kullanımındaki en büyük sorunu çözen uzun pil ömrü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve “Cesaret Et” konseptini geliştirmeye devam ediyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin kamera özellikleri belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Oyuncu odaklı akıllı telefon, güçlü performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Her geçen gün yeni detayları ile bizleri karşılayan akıllı telefonun şimdi de kamera özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun ön taraftaki özçekim kamerası seri için sıradan, akıllı telefon dünyası için ise sıra dışı bir yerde olacak. Ayrıca cihazın arka ana kamerası da ortaya çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Baharın gelişine özel indirim ve teklifler HUAWEI Online Mağaza’da
Lenovo Legion 2 Pro pop-up ön kamera ile geliyor!
Lenovo, oyun dünyasındaki yerini her alandan sağlamlaştırmak istiyor. PC piyasasında çok önemli bir yere sahip olan teknoloji devi, oyuncular için de ürettiği ürünler ile adından sıkça söz ettiriyor. Oyuncuların dikkatinde olmak isteyen firma, bilindiği üzere akıllı telefon piyasasında da oyuncu odaklı ürünler ile yer almakta. Legion serisi ile mobil oyun odaklı akıllı telefon üreten Lenovo, seriye yakında bir üye daha kazandıracak. Legion 2 Pro olarak adlandırılan akıllı telefon, üstün performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Günümüz akıllı telefonlarına nazaran daha oyun odaklı olduğu için yüksek performanslı bir şekilde piyasaya çıkan bu telefonlar, kimi zaman da ilginç tasarımları ile gündemde kalabiliyorlar. Geri sayıma geçilen akıllı telefon da sıra dışı ön kamera dizaynı ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin bir önceki Pro modelinde olduğu gibi, bu cihazda da ön kamera pop-up sistemine sahip olacak. Ayrıca bu pop-up sistemi alışagelmişin dışında, telefonun yan tarafında yer alacak. Hali hazırda piyasada birçok başarılı pop-up kameralı akıllı telefon bulunurken, Legion serisi dışında bu kamerayı yan tarafa yerleştiren herhangi bir firma ortaya çıkmadı. Firma bu tasarımı, oyuncuları rahat ettirmek için kullandıklarını açıkladı. Zira mobil oyun oynarken çoğunlukla yan tutulan akıllı telefonlarda kameralar kullanıcıların elleri yüzünden kapanıyordu. Yan tarafa yerleştirilen pop-up ön kamera sayesinde mobil oyunlar oynayan oyuncuların aynı anda yayın açmaları dahi mümkün olacak. Ön kamera 44 MP değerinde bizleri karşılayacak. Ayrıca kamera dört kanallı piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 11 megapiksellik kare yakalana imkanına sahip olacak. Bununla birlikte firma Weibo üzerinden, akıllı telefon ile çekilen bazı özçekimleri paylaştı.
Lenovo Legion 2 Pro modelinin arka ana kamerası da belli oldu!
Ön kamerası ile iddialı bir tasarım ve performans sunmak isteyen Lenovo, arka kamerasında da ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon, OmniVision tarafından üretilen son model lenslere ana kamerasında yer verecek. OV64A sensörüne sahip olacak akıllı telefon, 64 MP değerinde olacak. Ön kameradakine benzer bir teknoloji kullanacak olan firma, arka kamerada da 16 megapiksellik kare yakalayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun arka kamerası, 4K 120 FPS video çekebilecek. Aynı şekilde 8K video çekme yeteneği de bulunan oyuncu odaklı akıllı telefon, bu videoları da 30 FPS olarak kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Oyuncu odaklı telefonlar arasında kamera konusunda da öne çıkmayı hedefleyen akıllı telefonun, diğer arka kameraları ile alakalı henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre Lenovo, kamera konusunda kendine fazlasıyla güveniyor gibi.
Kamera bilgilerinin yanı sıra, akıllı telefon ile alakalı bazı soğutma iddiaları da kesinleşti. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonuna resmen sıvı soğutma sistemi kurmuş. Çift fanlı bir sistem geliştiren akıllı telefon üreticisi, fanlar arasında özel bir sıvıya yer vermiş. Bu sayede oyuncular ısınma sorunları ile karşılaşmadan oyun oynama imkanına sahip olacaklar. Her ne kadar sistem kulağa hoş gözükse de bazı eksilere sahip. Bu eksilerden en önemlisi ise ne yazık ki fiyat. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Lenovo bu teknolojiyi çok da ucuza mal etmedi. Kesin rakamlar ortaya çıkmasa da cihazın fiyatının bu durumdan etkileneceği iddia ediliyor. Bununla birlikte firma soğutma sisteminin piyasadaki en iyi sistem olacağını iddia ediyor. Lenovo Legion 2 Pro modeli 8 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Ön kamera: 44 MP pop-up
- Arkakamera:64 MP OV64A lens
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Huawei P50, yüksek çözünürlüklü renderlarıyla görüntülendi!
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Huawei P50 Pro’nun ilgi çekici görüntülerinin ardından, bugün Huawei P50’nin yeni renderları ortaya çıktı. Yeni renderlar, geçtiğimiz haftalarda sızdırılan çift kamera bloğunu doğruluyor. Cihazın arka tarafında iki adet büyük kamera bloğu ve bu blokların içerisinde ikişer adet kamera bulunmakta. Bununla birlikte iki blok arasında bir adet LED flaş mevcut.
İlginizi çekebilir: iPhone 12, 5G desteği sayesinde iPhone 11’den daha çok satıyor!
Huawei P50, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Huawei P50’nin ön paneli, ince çerçevelere ve ortasında selfie kamera bulunan bir ekrana sahiptir. Renderların ortaya çıktığı videonun sahibi, cihazın siyah, beyaz, yeşil ve bej olmak üzere dört olası renk ile geleceğini belirtti. Bununla birlikte telefonun tasarımsal açıdan önceki nesillerden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Huawei P50, Sony IMX800 sıvı lensli ana kamera ile gelecek. Bu ana kamera, hem boyut olarak oldukça büyük hem de çekim konusunda oldukça iddialıdır. Cihaz, Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca Huawei’nin kutusundan HarmonyOS işletim sistemi ile çıkacak olan ilk cihazları da P50 serisi olacak. Telefonun lansman tarihi geçtiğimiz günlerde ertelendi. Tahminlere göre resmi lansman, mayıs-haziran ayları arasında bir tarihte yapılacaktır.
P50 serisi senenin başından beri ertelenme haberleriyle gündemdeydi. İlk önce şubatta duyurulması planlanan cihaz önce mart ayına daha sonrasında da nisan ayına ertelendi. Şimdi ise Huawei hakkındaki sızıntılarıyla bilinen @RODENT950 tarafından serinin mayıs-haziran ayına ertelendiği haberleri ortaya çıktı. Bununla birlikte toplam ertelenme süresi üç ayı aşmış durumda. Ayrıca cihazların çip sıkıntısı nedeniyle global pazara çıkmaması durumu da mümkün. Hem Kirin 9000 tarafında yeterli sayıda çip kalmaması hem de Sony kameralarda stok sıkıntısının bulunması şirketi oldukça zorluyor.
Mart ayı başında Huawei P50 akıllı telefon ailesi ile ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi serinin, şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya çıkacak olmasıydı. HarmonyOS’un resmi lansmanının nisan sonlarında gerçekleşeceği tahminler arasında. Firmanın nisan ayı sonunda Huawei Geliştirici Konferansı ile HarmonyOS’u resmi olarak piyasaya süreceği haber kaynaklarının gündeminde. Ancak bazı sızıntı uzmanlarına göre HarmonyOS, optimizasyon iyileştirmeleri sebebiyle P50 serisi ile birlikte gelecek. P50, P50 Pro ve P50 Pro+’dan oluşacak serinin ve HarmonyOS’un piyasaya sürülmesini merakla bekliyoruz.
HarmonyOS’un yeni Beta sürümü ortaya çıktı!
Huawei, uzun zamandır geliştirmeye devam ettiği HarmonyOS işletim sistemini yakın zaman içerisinde akıllı telefonlar için piyasaya sürecek. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei HarmonyOS Beta 3.0 indirmeye hazır halde. Ancak, şu anda yalnızca kapalı betaya erişim sağlayabilen kullanıcılar aktif olarak kullanabiliyor. HarmonyOS 2.0 ise akıllı telefonlar ve tabletler için yakın zaman içerisinde aktif hale gelecek. Böylece, test yeterliliklerine sahip olan geliştiriciler bu sürüme erişebilecekler.
Huawei HarmonyOS Beta 3.0, hangi yenilikleri getiriyor?
Huawei HarmonyOS Beta 3.0 güncellemesi, işletim sistemine yeni bir özellik katmıyor. Ancak bu güncelleme, bazı önemli yükseltmeler ile kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Huawei HarmonyOS API optimize hale geldi ve geliştiriciler için daha fazla özellik aktifleşti. Bununla birlikte sistem yetenekleri de geliştirildi. Güncelleme notlarına göz atacak olursak;
- 1000’den fazla HarmonyOS API’sı aktif hale geldi.
- Artık FA için ücretsiz kurulum özelliği mevcut. Ayrıca ücretsiz kurulum özelliğini destekleyen FA hizmetleri, kurulum olmadan da çalışacak.
- Cihazlar arası dolaşımı arttıran yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile cep telefonu ve tabletlerdeki içerikler büyük ekranlara, saatlere ve diğer cihazlar kolayca aktarılabilecek.
- Etkili bellek yönetim mekanizması
- Animasyon geliştirme platformu ile ilgili yenilikler
- Yazı tipi ve arayüzü ayarlamak için JAVA kontrolü aktif hale geldi.
- Bağlantı yönetiminde optimizasyonu sağlamak için saat, tablet ve diğer cihazlarda yönetim desteği etkinleşti.
- Dağıtılmış ağ API’sı
- Sürücü arızası teşhisi ve kurtarma mekanizması ile ilgili yeni özellikler
Yu Chendong’a göre, Huawei‘nin amiral gemisi cep telefonları HarmonyOS işletim sistemine nisan ayında geçmeye başlayacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan spekülasyonlar, HarmonyOS ile ilgili sunumun 24 Nisan’da gerçekleşeceğini gösteriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 5 gün önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 5 gün önce
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Metin_B, 6 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
Xiaomi Mi Fan Festivali 2021 başlıyor
Clubhouse içerik üreticilerine iyi haber: Bağış sistemi geliyor!
Netflix Orijinal yapımlarının sayısı pandemi nedeniyle düşüşte
OPPO A74 ve A74 5G modelleri tanıtıldı
Enerjisi bitmeyenlerin yeni favorisi: realme C15
2.600 TL’ye hangisi alınır? | POCO M3 mü, realme 7 mi?
REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Denemeniz Gereken 5 Farklı Launcher!
Birbirinden farklı 3 Soru? | Sorun Söyleyelim #18
2.600 TL’ye hangisi alınır? | POCO M3 mü, realme 7 mi?
REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Xiaomi Mi Watch vs. Mi Watch Lite | 1000 TL’lik saat ile 500 TL’lik saat farkı!
Denemeniz Gereken 5 Farklı Launcher!
Birbirinden farklı 3 Soru? | Sorun Söyleyelim #18
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.