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Pardus 21! Kullanıcılarla Buluşmaya Hazırlanıyor!
Pardus Projesi’nin daha hızlı ve yepyeni bir masaüstü deneyimi sunan son sürümü Pardus 21, kullanıcılarıyla 21 Ağustos 2021 tarihinde buluşmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde!
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Debian GNU/Linux’un özgürlükçü ve açık kaynaktan yana yaklaşımından felsefesini devralan Pardus 21, bugüne dek yayınlanan en iddialı Pardus sürümlerinden biri olarak kullanıcıları karşılıyor.
Pardus için yapılan geliştirme ve iyileştirmeleri içeren en son kararlı Xfce 4.16 masaüstü ortamı, Pardus 21 ile ön tanımlı olarak geliyor. Yeni simge setleri ve renk paletleri ile daha çekici bir görünüme sahip olduğu belirtilen Xfce masaüstü ortamı, son derece düşük bir donanım ihtiyacına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Pardus 21 ile desteklenen bir başka masaüstü ortamı olan Gnome ise, 3 serisinin en güncel sürümü olan 3.38 sürümünü kullanıyor. Parmak izi okuyucu desteği, ebeveyn içerik kontrolü, kolaylaştırılmış kablosuz internet paylaşımı gibi pek çok yeni özellikle beraber, Pardus 21 kullanıcılarını Gnome masaüstü deneyiminde bekliyor.
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Pardus 21 daha güncel özellliklerde!
Pardus 21, kurumsal kullanıcıların talep ettiği ”Uzun Süreli Destek” ihtiyacını “çekirdek seviyesinde” karşılayan bir altyapıya sahip. Ayrıca Linux çekirdeğinin 5 yıl boyunca desteklenecek olan 5.10 LTS sürümünü kullanıyor. 2026 yılının sonuna dek her türlü güvenlik güncellemesini sorunsuz alacak olan Linux çekirdeğinin 5.10 LTS sürümünün, en üst seviye kararlılık ve güvenilirliğe sahip olacağı belirtiliyor.
Pardus 21’in paket depolarında içerdiği güncellemeler;
- Linux çekirdeği 5.10 LTS (Uzun Süreli Destek) sürümü
- LibreOffice 7.0 (Ofis yazılımları seti)
- Apache 2.4.48
- BIND DNS Server 9.16
- Calligra ofis yazılımları paketi 3.2
- Cryptsetup 2.3
- Emacs 27.1
- Gimp 2.10.22 (Profesyonel grafik düzenleyici)
- GnuPG 2.2.20 (Şifreleme aracı)
- Inkscape 1.0.2 (vektörel çizim uygulaması)
- PHP 7.4
- PostgreSQL 13
- Python 3, 3.9.1
- Samba 4.13 (Ağ ve çevresel birim erişim/yönetim aracı)
Pardus 21 Neden Tercih Edilir?
Linux tabanlı bir dağıtım/işletim sistemi olan Pardus 21, kullanıcıya bir işletim sistemiyle yapılabilecek her şeyi vaad ediyor. Hızlı, güvenli ve kararlı altyapısı sayesinde Pardus 21, kullanıcıları özgür yazılımın kapılarını ardına kadar açıyor.
Bilgisayar teknolojileri hakkında temel bilgiye sahip, kişisel bilgisayarlarını klasik ihtiyaçları için kullanabilen ve yapmak istedikleri için hangi uygulama ya da donanımı kullanacağını seçebilen “bilişim okur yazarı” herkesi hedefliyor. Pardus 21 kullanmak için kullanıcının bir sistemin arka planının nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olması gerekmiyor; sadece ihtiyacına yönelik uygulamayı bulabilmesi yetiyor.
Pardus 21 Arayüzü
Pardus 21’in kurulumundan sonra kullanıcıyı karşılayan “Hoşgeldiniz” programı, kurulum sonrası kullanıcının ilk ayarlarında ona yardımcı oluyor. Kullanıcı, “Hoşgeldiniz” ile masaüstünü yapılandırabiliyor, duvar kağıdı ve renk temasını seçebiliyor, masaüstündeki simgelerin büyüklüğünü ayarlayabiliyor.
Yeni sürümle birlikte Pardus Mağaza yerini daha işlevsel olan Pardus Yazılım Merkezi’ne bırakıyor.
Pardus Yazılım Merkezi, paket depolarında bulunan binlerce yazılımın tek bir tıkla bilgisayara kurulabilmesi olanağını sunuyor. Bu yazılımlar, hiçbir ayar yapmadan ve uğraşmadan, bilgisayara yüklenebiliyor.
Pardus 21’in kullanıcılarını en çok etkileyecek özelliklerden biri ise, “sürücüsüz yazıcı ve tarayıcı” dönemini başlatması. Marka ve üretici bağımsız yeni bir özellik olan AirPrint ve AirScan ile, Pardus 21 kullanıcıları özellikle son 5 yıl içerisinde üretilmiş binlerce farklı model yazıcı ve tarayıcıyı “sürücü derdi” olmadan kullanabilecekler!
Pardus 21 Hız Başarısı!
Pardus 2’de, exFAT dosya sistemi desteği geliyor. FAT32’nin geliştirilmiş sürümü olarak kabul edilen exFAT, boyut sınırlarına takılmıyor ve 4GB’tan büyük dosyalar ile 32GB’dan büyük disk bölümlerine olanak sağlıyor. ExFAT dosya sistemi, özellikle 4K videoların ihtiyaç duyduğu yüksek depolama kapasitesi ile daha fazla transfer hızı gerektiren yeni nesil USB sürücüler ve SD kartlarda da kullanılıyor.
Windows ve Mac platformlarında da kullanılan exFAT dosya sistemi, birbirinden farklı işletim sistemlerinin bir arada kullanıldığı melez (hibrit) ağlarda “birlikte çalışabilme” olanaklarını genişletiyor.
Pardus 21 tam donanımlı özelliklerle geliyor!
Pardus 21 kurulum medyasında, internet araçları, ofis paketi, her tür görsel, müzik, film için oynatıcı ve düzenleyiciler, oyun bulunuyor.
LibreOffice, profesyonel grafik düzenleyicisi Gimp, Mozilla Firefox ve Google Chrome/Chromium web tarayıcıları, çok sayıda müzik ve video oynatıcısı da Pardus 21 ile beraber geliyor.
Pardus 21 Topluluğu
Pardus 21’in duyurulmasının ardından sadece Türkiye’deki Pardus değil, tüm açık kaynak kullanıcılarının deneyimini geliştirmek ve karşılaştığı sorunlarda yardım almak için yeni bir topluluk portalının da yayına gireceği duyuruldu.
Kullanıcılar bu portalda Pardus ile ilgili kılavuz belgeleri, paket tanıtımı ve oyun incelemelerini okuyabilir, forum bölümü üzerinden topluluk yöneticileri ve geliştiricilere soru sorabilir. Portalda, uygulama ve yazılım geliştiricilere yönelik pek çok özel içerik ve eğitimin de yer alacağı duyuruldu.
Pardus 21’i 21 Ağustos 2021 Cumartesi gününden itibaren www.pardus.org.tr’den indirebilirsiniz.
Pardus hakkında
Adını Anadolu parsından alan PARDUS, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Pardus’un, bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri bulunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştirilmeye devam eden bu sistemlerden başlıcaları; ‘Lider Ahenk’ Merkezi Yönetim Sistemi, ‘Engerek’ Kimlik Yönetim Sistemi, ‘Ahtapot’ Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve ‘ETAP’ Etkileşimli Tahta Arayüz Projesidir. (kaynak)
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Akıllı Telefonlar
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
MediaTek’in amiral gemisi düzeyindeki yüksek performanslı işlemcilerinden Dimensity 1100 5G çip setini barındıran Poco X3 GT, 67W hızlı şarj desteği ve Gorilla Glass Victus gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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İçindekiler
Poco X3 GT Türkiye’de!
Poco, eğlence ve mobil oyunlar için özel olarak tasarlanmış yüksek performansıyla dikkat çeken Poco X3 GT’nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye’de 128 GB’lık versiyonu 4.999 TL’ye satılacak olan Poco X3 GT, Çift 5G SIM’li MediaTek Dimensity 1100 çipseti, 120Hz DynamicSwitch DotDisplay, ana kamera 64MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve 5000 mAh yüksek kapasiteli pilini hızlı bir şekilde şarj edebilmek için 67W Turbo Şarj teknolojisine sahip. Poco X3 GT, ayrıca çizilmelere ve kırılmaya karşı Corning Gorilla Glass Victus’a sahip. Bu sayede herhangi bir düşme vb. durumda Poco X3 GT’nin hasar alma ihtimali daha düşük hale geliyor.
Mediatek Dimensity 1100’ün performansı merak konusu
Poco X3 GT, daha önce X3 NFC ve X3 Pro gibi cihazların bulunduğu Poco X serisinin en yeni modeli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kalbinde bulunan Dimensity 1100, hızıyla dikkat çekiyor. Poco X3 GT, 6nm çipset teknolojisiyle geliştirilen MediaTek Dimensity 1100 işlemciye sahip Türkiye’deki ilk telefon olma özelliği taşıyor. Dimensity 1100’ün performansıysa en büyük merak konusu. Poco X3 GT, 2,6 GHz’e kadar en son dört güçlü Arm Cortex-A78 çekirdek ve dört Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği üzerinde çalışıyor. Bu işlemci mimarisi, 836 MHz’de çalışan geliştirilmiş dokuz çekirdekli Arm Mali-G77 GPU ile birleştiğinde, oyunların oynanma kalitesi de yükseliyor. Ayrıca, entegre 5G modem, çift SIM kart yuvası ve Wi-Fi 6 desteği de cihazda sunulan diğer bağlantı teknolojileri.
Sıvı Soğutma Teknolojisi 2.0 ile ısınma gibi problemlerin önüne geçmeye çalışan Poco X3 GT, serin kalmaya devam ediyor. Yüksek hız beklentisini karşılamak için UFS 3.1 teknolojisi, dosyalara inanılmaz bir hızda erişilmesine ve kaydedilmesine olanak tanıyor. 67W değerindeki hızlı şarj cihazı da Poco’nun belirttiği kadarıyla 42 dakikada cihazı %0’dan %100’e şarj edebilmeyi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar gün boyunca cihazı şarj etme ihtiyacı hissetmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 120Hz ekran yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ekran da Poco X3 GT’yi rekabetçi oyunlarda avantajlı bir akıllı telefon haline getirmekte yardımcı oluyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch ise, her bir içeriğin talep ettiği yenileme hızını belirleyerek güç tüketimini optimize ediyor.
64 MP ana kamera ve 3’lü kamera modülü
Poco X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan 3’lü kamera modülüne sahip. Bu modülle Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor, AI Shutters ile çekilen bir dizi fotoğraf arasından en iyileri seçilebiliyor. Gerçek zamanlı bokeh video, hem ön hem arka kamerada HDR video kaydı ile çok çeşitli renkleri ve derinliği yakalayabiliyor. Telefon aynı zamanda 8 sinematik film filtresi ve 5 vlog şablonuna sahip.
Bütün bunları yaparken, ses deneyimini de göz ardı etmeyen Poco, X3 GT modelinde Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör sunmuş. Cihazın ağırlığıysa 193 gram. Böylelikle daha önceki X3 modellerine göre kullanımı daha kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz. Poco X3 GT, Tan Siyahı, Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satılacak.
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Genel
Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak
Microsoft, 2022′de Office 365 İş Abonelik Fiyatlarını Artıracak! Microsoft, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Office 365 olarak bilinen Word ve Excel gibi Microsoft 365 üretkenlik uygulamaları paketlerinin ticari abonelik fiyatlarını artıracağını söyledi.
Office serisinin satışlar açısından şirketin en iyi ürünü olmaya devam ettiği ve Office gelirlerinin çoğunun iş kullanımına bağlı olduğu göz önüne alındığında, fiyat artışları Microsoft’un toplam gelirini ve karını artıracak. Microsoft, şirket içinde kullanım için Office’in lisanslı sürümlerini satmaya devam ederken, şirket, 2017′den bu yana Ticari Office gelirinin çoğunu aboneliklerden elde ediyor.
Microsoft 365 Kurumsal Başkan Yardımcısı Jared Spataro bir blog yazısında, “Office 365′i on yıl önce başlattığımızdan bu yana ilk önemli fiyat güncellemesi” olduğunu belirtti. Spataro, paketin Teams iletişim uygulamasını, Whiteboard işbirliği uygulamasını ve geliştirici olmayanlar için Power Platform uygulama geliştirme araçlarını içerecek şekilde genişletildiğini yazdı. Yeni fiyatlar 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek.
İşte Yeni Fiyatlar
- Microsoft 365 Business Basic, kullanıcı başına aylık 5$’dan 6$’a
- Microsoft 365 Business Premium, 20$’dan 22 $’a
- Microsoft 365 E3 varyantı bugün 32$’dan 36$’a (Bu listedeki diğer ürünlerden farklı olarak, Windows’un bir sürümünü içerir.)
- Office 365 E1, 8$’dan 10$’a
- Office 365 E3, 20$’dan 23 $’a
- Premium Office 365 E5, 35 $’dan 38$’a yükseltilecek.
Microsoft 365’i Windows ile oluşturmak, Microsoft’un, kasiyerler gibi ön sıralarda yer alması nedeniyle tüm gün bilgisayar önünde yer alması gerekmeyen kişilere, Office aboneliği satmasına yardımcı oldu. Bu, Office kullanıcılarının tabanını genişletmeye yardımcı oldu ve şimdi 300 Milyon kullanıcıdan fazla Office 365 abonesi var.
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Her Office abonesinden gelen para miktarını artırmak, Microsoft’un Office Bulut işini genişletmesinin diğer yoludur. Şirket bu alanda da ilerleme kaydediyor, hatta gelecek fiyat artışlarını bir kenara bırakıyor. CFO Amy Hood, Temmuz ayında analistlere verdiği demeçte, Office E5 katmanının ticari müşteriler arasında kurulu Office 365 tabanının %8’ini temsil ettiğini söyledi. Office 365 E5, bulut tabanlı telefonlar, Power BI data-visualization (veri görselleştirme) yazılımının Pro sürümü ve Teams data-loss prevention (veri kaybını önleme) gibi özellikleri içerir.
Daha büyük işletmeler son on yılda toplu indirimlerden ve anlaşmalardan yararlanacak olsa da, ekonomi bir pandemiden kurtulmaya başladığında fiyatlandırmadaki artışın etkilerini hissedecek olanlar küçük işletmeler olacaktır. Microsoft her iki durumda da, Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint ve To-Do dahil olmak üzere Office 365’e, ilk çıktığından beri 20’den fazla uygulama ekledi.
Office 365 abonelik fiyatları, şu an için ülkemizde şu şekilde:
Microsoft 365 İş Temel
42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Temel, 42,50 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Standart
106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Standart, 106,20 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 İş Ekstra
169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Microsoft 365 İş Ekstra, 169,90 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir.
Microsoft 365 Uygulamaları
70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
İş için Microsoft 365 Uygulamaları, 70,10 TL kullanıcı/ay (yıllık taahhüt)
Fiyata vergiler dahil değildir. Yalnızca uygulamalar dahildir.
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Abonelik fiyatlarına yapılan zamların, ülkemizdeki fiyatlara yansıyıp yansımayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Kaynak: The Verge, CNBC
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