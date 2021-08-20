Pardus 21! Kullanıcılarla Buluşmaya Hazırlanıyor!

Pardus Projesi’nin daha hızlı ve yepyeni bir masaüstü deneyimi sunan son sürümü Pardus 21, kullanıcılarıyla 21 Ağustos 2021 tarihinde buluşmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde!

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Debian GNU/Linux’un özgürlükçü ve açık kaynaktan yana yaklaşımından felsefesini devralan Pardus 21, bugüne dek yayınlanan en iddialı Pardus sürümlerinden biri olarak kullanıcıları karşılıyor.

Pardus için yapılan geliştirme ve iyileştirmeleri içeren en son kararlı Xfce 4.16 masaüstü ortamı, Pardus 21 ile ön tanımlı olarak geliyor. Yeni simge setleri ve renk paletleri ile daha çekici bir görünüme sahip olduğu belirtilen Xfce masaüstü ortamı, son derece düşük bir donanım ihtiyacına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Pardus 21 ile desteklenen bir başka masaüstü ortamı olan Gnome ise, 3 serisinin en güncel sürümü olan 3.38 sürümünü kullanıyor. Parmak izi okuyucu desteği, ebeveyn içerik kontrolü, kolaylaştırılmış kablosuz internet paylaşımı gibi pek çok yeni özellikle beraber, Pardus 21 kullanıcılarını Gnome masaüstü deneyiminde bekliyor.

Pardus 21 daha güncel özellliklerde!

Pardus 21, kurumsal kullanıcıların talep ettiği ”Uzun Süreli Destek” ihtiyacını “çekirdek seviyesinde” karşılayan bir altyapıya sahip. Ayrıca Linux çekirdeğinin 5 yıl boyunca desteklenecek olan 5.10 LTS sürümünü kullanıyor. 2026 yılının sonuna dek her türlü güvenlik güncellemesini sorunsuz alacak olan Linux çekirdeğinin 5.10 LTS sürümünün, en üst seviye kararlılık ve güvenilirliğe sahip olacağı belirtiliyor.

Pardus 21’in paket depolarında içerdiği güncellemeler;

Linux çekirdeği 5.10 LTS (Uzun Süreli Destek) sürümü

LibreOffice 7.0 (Ofis yazılımları seti)

Apache 2.4.48

BIND DNS Server 9.16

Calligra ofis yazılımları paketi 3.2

Cryptsetup 2.3

Emacs 27.1

Gimp 2.10.22 (Profesyonel grafik düzenleyici)

GnuPG 2.2.20 (Şifreleme aracı)

Inkscape 1.0.2 (vektörel çizim uygulaması)

PHP 7.4

PostgreSQL 13

Python 3, 3.9.1

Samba 4.13 (Ağ ve çevresel birim erişim/yönetim aracı)

Pardus 21 Neden Tercih Edilir?

Linux tabanlı bir dağıtım/işletim sistemi olan Pardus 21, kullanıcıya bir işletim sistemiyle yapılabilecek her şeyi vaad ediyor. Hızlı, güvenli ve kararlı altyapısı sayesinde Pardus 21, kullanıcıları özgür yazılımın kapılarını ardına kadar açıyor.

Bilgisayar teknolojileri hakkında temel bilgiye sahip, kişisel bilgisayarlarını klasik ihtiyaçları için kullanabilen ve yapmak istedikleri için hangi uygulama ya da donanımı kullanacağını seçebilen “bilişim okur yazarı” herkesi hedefliyor. Pardus 21 kullanmak için kullanıcının bir sistemin arka planının nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi olması gerekmiyor; sadece ihtiyacına yönelik uygulamayı bulabilmesi yetiyor.

Pardus 21 Arayüzü

Pardus 21’in kurulumundan sonra kullanıcıyı karşılayan “Hoşgeldiniz” programı, kurulum sonrası kullanıcının ilk ayarlarında ona yardımcı oluyor. Kullanıcı, “Hoşgeldiniz” ile masaüstünü yapılandırabiliyor, duvar kağıdı ve renk temasını seçebiliyor, masaüstündeki simgelerin büyüklüğünü ayarlayabiliyor.

Yeni sürümle birlikte Pardus Mağaza yerini daha işlevsel olan Pardus Yazılım Merkezi’ne bırakıyor.

Pardus Yazılım Merkezi, paket depolarında bulunan binlerce yazılımın tek bir tıkla bilgisayara kurulabilmesi olanağını sunuyor. Bu yazılımlar, hiçbir ayar yapmadan ve uğraşmadan, bilgisayara yüklenebiliyor.

Pardus 21’in kullanıcılarını en çok etkileyecek özelliklerden biri ise, “sürücüsüz yazıcı ve tarayıcı” dönemini başlatması. Marka ve üretici bağımsız yeni bir özellik olan AirPrint ve AirScan ile, Pardus 21 kullanıcıları özellikle son 5 yıl içerisinde üretilmiş binlerce farklı model yazıcı ve tarayıcıyı “sürücü derdi” olmadan kullanabilecekler!

Pardus 21 Hız Başarısı!

Pardus 2’de, exFAT dosya sistemi desteği geliyor. FAT32’nin geliştirilmiş sürümü olarak kabul edilen exFAT, boyut sınırlarına takılmıyor ve 4GB’tan büyük dosyalar ile 32GB’dan büyük disk bölümlerine olanak sağlıyor. ExFAT dosya sistemi, özellikle 4K videoların ihtiyaç duyduğu yüksek depolama kapasitesi ile daha fazla transfer hızı gerektiren yeni nesil USB sürücüler ve SD kartlarda da kullanılıyor.

Windows ve Mac platformlarında da kullanılan exFAT dosya sistemi, birbirinden farklı işletim sistemlerinin bir arada kullanıldığı melez (hibrit) ağlarda “birlikte çalışabilme” olanaklarını genişletiyor.

Pardus 21 tam donanımlı özelliklerle geliyor!

Pardus 21 kurulum medyasında, internet araçları, ofis paketi, her tür görsel, müzik, film için oynatıcı ve düzenleyiciler, oyun bulunuyor.

LibreOffice, profesyonel grafik düzenleyicisi Gimp, Mozilla Firefox ve Google Chrome/Chromium web tarayıcıları, çok sayıda müzik ve video oynatıcısı da Pardus 21 ile beraber geliyor.

Pardus 21 Topluluğu

Pardus 21’in duyurulmasının ardından sadece Türkiye’deki Pardus değil, tüm açık kaynak kullanıcılarının deneyimini geliştirmek ve karşılaştığı sorunlarda yardım almak için yeni bir topluluk portalının da yayına gireceği duyuruldu.

Kullanıcılar bu portalda Pardus ile ilgili kılavuz belgeleri, paket tanıtımı ve oyun incelemelerini okuyabilir, forum bölümü üzerinden topluluk yöneticileri ve geliştiricilere soru sorabilir. Portalda, uygulama ve yazılım geliştiricilere yönelik pek çok özel içerik ve eğitimin de yer alacağı duyuruldu.

Pardus 21’i 21 Ağustos 2021 Cumartesi gününden itibaren www.pardus.org.tr’den indirebilirsiniz.

Pardus hakkında

Adını Anadolu parsından alan PARDUS, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir. İnternet üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kurulabilmektedir. Pardus’un, bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ’lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri bulunmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) bünyesinde geliştirilmeye devam eden bu sistemlerden başlıcaları; ‘Lider Ahenk’ Merkezi Yönetim Sistemi, ‘Engerek’ Kimlik Yönetim Sistemi, ‘Ahtapot’ Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve ‘ETAP’ Etkileşimli Tahta Arayüz Projesidir. (kaynak)