Pantone Renk Enstitüsü, 2023 yılının rengini, birçok duyguyu yansıtan, canlı ‘Viva Magenta’ olarak açıkladı.

Pantone yılın rengini ‘Viva Magenta’ olarak belirledi

Grafik tasarımdan modaya birçok farklı endüstride referans olarak kullanılan dünyanın en büyük renk kataloğuna sahip Pantone Renk Enstitüsü, Viva Magenta renginin köklerinin kırmızı ailesinden geldiğini ve yeni bir güç sinyalini ifade ettiğini söyledi.

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Denemekten korkmayan, cesur

Pantone ayrıca 2023’ün rengini, saf mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.

Pantone, geçen yıl mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek ‘Very Peri’yi 2022’nin rengi olarak ilan etmişti.