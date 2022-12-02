Ekim ayında, daha önce Kanye West olarak bilinen rapçi Ye, “küresel bir ifade özgürlüğü platformu” olarak bilinen muhafazakâr bir sosyal ağ olan Parler’i satın aldığını duyurdu. Şimdi, Perşembe günü (1), hizmetin sahibi olan Parlement Technologies, anlaşmanın artık gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

TechCrunch web sitesi tarafından yayınlanan şirket açıklamasına göre, anlaşmanın feshi karşılıklı oldu. Notta, “Bu karar her iki tarafın da menfaati doğrultusunda Kasım ayı ortasında alınmıştır,” deniliyor.

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Parlement Technologies ayrıca Parler’in “canlı topluluğumuz için platformu büyütmek ve geliştirmek üzere gelecekteki fırsatları takip etmeye” devam edeceğini söylüyor. Kanye West’in sosyal ağı satın aldığının Ekim ayında duyurulmasına rağmen, şirket notu satın alma anlaşmasının hiçbir zaman resmileşmediğini ima ediyor.

Dahası, Ye’nin ABD’nin Connecticut eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 20 çocuk ve sekiz yetişkinin öldürüldüğü Sandy Hook trajedisi hakkında yalanlar yaydığı için yaklaşık 1 milyar dolarlık tazminattan sorumlu tutulan Alex Jones ile yaptığı röportajda Nazi lideri Adolf Hitler’i övmesinden kısa bir süre sonra ayrılık duyurusu geldi.

Ye’nin anti-Semitik konuşmasının ardından iptal edilmesini yorumlarken konuya geldiler. Aşırı sağcı programda “Ben de Hitler’de iyi şeyler görüyorum” dedi.

Kaynak: TechCrunch, Folha