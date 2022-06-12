Üst düzey saat markası olan Panerai ve oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer, deniz türleri araştırmalarını desteklemek için çevresel kâr amacı gütmeyen kuruluş Conservation International ile ortaklık kurduklarını duyurdu.

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Bu ortaklık; sıcaklık, derinlik ve konum dahil olmak üzere, bilinen tehlikeler ve diğer bilgilerle eşleştirildiğinde, hayvanların ve habitatlarının koruma yönetimini bilgilendirmek için kullanılabilecek verileri toplamak adına manta vatozlarının uydu etiketlemesine odaklanacak.

Manta vatozları programı, Conservation International’ın dünyaca ünlü mercan kayalığı ekolojisti ve deniz koruma uzmanı Dr. Mark Erdmann tarafından yönetiliyor. Erdmann “Manta vatozları üzerine devam eden araştırmalarımızdan elde edilen veriler; yerel topluluklar için sürdürülebilir geçim fırsatlarının geliştirilmesine yol açtı, yeni korunan alanların oluşturulmasıyla, bu türleri ve okyanus çevrelerini koruyan bilinçli politika değişikliklerini destekledi. Bu programı Panerai ve Razer ile genişletmekten heyecan duyuyoruz.” dedi

Geçen Ekim ayında Razer’ın oyunla ilgili her şeyi ve daha fazlasını kutlamak için düzenlediği yıllık dijital etkinliği RazerCon’da şirketler, okyanus koruma alanındaki bir amacı destekleyerek okyanus okuryazarlığını artırmaya yönelik taahhütlerini duyurdular.

Bu girişim, BM Sürdürülebilir Kalkınma’nın Okyanus Bilimi On Yılı’nın okyanus okuryazarlığı programı çerçevesinde IOC-UNESCO ile ortaklaşa geliştirilen “Panerai Okyanus Koruma Girişimi” misyonuna da katkıda bulunacaktır. Panerai Ocean Conservation Initiative (Panerai Ocean Conservation Initiative), Panerai gibi lüks bir markanın sürdürülebilirliğe olan ciddi bağlılığı sayesinde gezegenin iyiliği için nasıl bir güç olabileceği konusunda öğrencileri aydınlatmak ve binlerce kişiyi okyanusun önemi üzerine eğitmek için dünyadaki 100 üniversite arasında dünya çapında bir eğitim kampanyasıdır.

Razer da Panerai’nin sürdürülebilirlik tutkusunu paylaşıyor. Razer, doğayı ve çevreyi korumak için on yıllık programı olan #GoGreenWithRazer’ı 2021’de başlatmıştı. O zamandan beri Razer, sürdürülebilirliği oyun için endemik hale getirme sorumluluğunu üstlendi ve markanın yeşil amaçlarına dahil olmanın daha da fazla yolunu oyun topluluğuna sunmaya devam ediyor.

Panerai CEO’su Jean Marc Pontroué, “Okyanusun korunmasının amacı, yaptığımız her şeyde, üretimde ve ötesinde vazgeçilmez bir husustur. Razer ve Conservation International ile ortaklığımız bir istisna değildir ve deniz ortamını iyileştirmeye yönelik 360 derecelik yaklaşımımızı göstermektedir. Proje, okyanustaki vahşi yaşamı korumanın sıfır toplamlı bir oyun olmadığını ikna edici bir şekilde gösteriyor. Tam tersine mantayı korumak, onun parçası olan insanları da içine alan sağlıklı bir ekosistemi destekliyor” dedi.

Razer Genelkurmay Başkanı Patricia Liu, “Sürdürülebilirlik, tüm ekosistemimiz boyunca dokunarak yaptığımız her şeyin önemli bir parçası haline geldi” dedi. “Tutkulu topluluğumuzun inanılmaz desteğiyle, CI ile ortaklaşa bir milyon ağacı kurtarmak gibi bazı büyük kilometre taşlarına şimdiden ulaştık. Şimdi Panerai ile güçlerimizi birleştirdiğimize göre, çabalarımızı okyanusların korunmasına adıyoruz ve bu sefer manta etiketleme programlarını desteklemek için CI ile bir kez daha ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye sözlerine ekledi.

Buna ek olarak, önümüzdeki Aralık ayında Panerai, Razer’ın imza estetiğini taşıyan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ikonik bir saatin sınırlı sayıdaki serisini tanıtacak.