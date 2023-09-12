Microsoft, Paint uygulamasına son güncelleme ile oldukça heyecan verici bir özellik ekledi. Bu özellik, kullanıcıların resimlerinden arka planları kolayca kaldırmalarına olanak tanır ve Adobe Photoshop’un benzer işlevselliğini sunar.

Son güncelleme ile Windows Paint uygulaması, kullanıcıların resimlerin arka planlarını zahmetsizce kaldırmalarını sağlayan bu araçla donatıldı. Bu işlem, herhangi bir görüntünün arka planını tek tıklamayla hızla ortadan kaldırmanıza olanak tanıyor.

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Bu arka plan kaldırma aracı, herhangi bir görüntüde bulunan arka planı kolayca kaldırmanızı ve nesnenin keskin bir şekilde vurgulanmasını sağlar. Kullanıcılar, bu işlemi ya tuvalin tamamına uygulayabilirler ya da seçim aracını kullanarak belirli bir alanı seçebilirler.

Bu yeni özellik, Paint uygulamasının 11.2306.30.0 sürümünde sunulmaktadır. Şu anda Canary ve Geliştirici Kanallarındaki Windows Insider’lara sunulmuş durumda ve yakın gelecekte kararlı kanal için de kullanıma sunulması bekleniyor. Bu güncelleme, Windows Paint kullanıcılarının resim düzenleme deneyimini önemli ölçüde geliştirecek gibi görünüyor.

Resminizi tuvale yapıştırın veya içe aktarın.

Araç çubuğundaki yeni “arka planı kaldır” düğmesini tıklayın.

Arka planın görüntünüzün tamamından kaybolmasını izleyin.

Alternatif olarak, arka planı kaldırmak istediğiniz alanı belirtmek için dikdörtgen seçme aracını kullanın.

Güncellemeyi duyuran Windows Gelen Kutusu Uygulamaları Baş Program Yöneticisi Dave Grochocki şunları söyledi :

Paint uygulamasına yönelik bir güncellemenin artık Canary ve Geliştirici Kanallarındaki Windows Insider’lara yayınlandığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu güncelleme yeni bir özellik sunuyor: arka planı kaldırma. Sadece tek bir tıklamayla herhangi bir görüntüden arka planı otomatik olarak kaldırabilir ve nesnenin düzgün bir şekilde kesilmesini sağlayabilirsiniz. Lütfen bu güncellemenin önceki bir sürümünün (sürüm 11.2306.28.0) bugün erken saatlerde yayımlandığını ve gizlilik başlığının görüntülendiği bir hata içerdiğini unutmayın. Ancak bu sorunu en son güncellemede (sürüm 11.2306.30.0) ele aldık. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.