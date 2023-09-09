Microsoft, 21 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikle yeni Microsoft Surface cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Davetiyede Windows logosu ve göz alıcı renkler dikkat çekiyor. Daha önceki söylentilere göre şirketin Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go ve Surface Go cihazlarını güncellemeyi planladığı belirtiliyor.

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Yeni cihazların özellikleri şu şekilde ortaya çıktı:

Surface Laptop Studio 2: İntel Core i7-13800H 45W çip (Raptor Lake ailesinden)

16GB veya 32GB RAM seçenekleri

512GB veya 1TB SSD depolama seçenekleri

Daha fazla USB Type-C bağlantı noktası

14,4 inçlik 2400 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 3:2 120Hz PixelSense ekran Surface Laptop Go 3: İntel Core i5-1235U çip (Alder Lake ailesinden)

8GB RAM

128GB veya 256GB SSD depolama seçenekleri Yeni Surface Go modeli: Intel N200 dört çekirdekli işlemci (Alder Lake N serisinden)

8GB RAM

Depolama seçenekleri olarak 64GB, 128GB veya 256GB sunulacak. 4GB RAM modeli artık mevcut olmayacak.

Yeni Surface modellerinin Ekim ayında satışa sunulması bekleniyor, ancak önceki nesle göre fiyatlarının biraz artması muhtemel. Bu yeni cihazlarla birlikte Microsoft’un ürün yelpazesi güncellemeye devam ediyor ve kullanıcılara daha yüksek performans ve depolama seçenekleri sunmayı hedefliyor. Etkinliğin heyecanla bekleniyor ve Microsoft’un bu yeni cihazlarını nasıl tanıtacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.