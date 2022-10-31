Kripto para endüstrisine yönelik teknolojilerin her geçen gün gelişmesiyle yüzlerce yeni projenin faaliyete geçmeye hazırlandığına şahit oluyoruz. PAID network, kendisini projeleri başarıya ulaştırma yolunda destekleyici bir ürün paketi olarak nitelendiriyor. Platformun pazar yeri uygulaması ile sayısız proje, işlemlerini oldukça kolay bir şekilde yönetebiliyor. PAID Network’un odak noktasında blockchain tabanlı oyunlar, DeFı token’lar, NFT’ler ve Metaverse projeleri yer alıyor. Günümüzde benzer özellikleri bünyesinde barındıran pek çok platform mevcut. Bunlardan bazıları Chromia (CHR), Biswap (BSW) ve BHero (BHAT) olarak bilinmektedir. Özellikle BHero, NFT satış rekorlarıyla daha şimdiden piyasada ses getirmeyi başardı. Projenin son koleksiyonu 60 dakika gibi kısa bir sürede tükendi.

Chromia (CHR) Nedir?

Chromia, merkezi olmayan uygulamalar (dApp’ler) için ölçeklenebilirlik sorununu çözmeyi hedeflemektedir. dApp’lerin kurumsal uygulamalarda ya da oyunlarda çalışması fark etmez. Her geliştiricinin aşına olduğu bir şekilde yazılabilir. Chromia projesinin temelleri, İsveçli Chromaway AB şirketi tarafından atıldı. Platformun birincil kripto varlığı olan CHR ise 2019 yılında görücüye çıktı. Proje, “Postchain” adlı gelişmiş bir teknoloji ile tasarlandı. Chromia’nın arkasında Or Perelman, Henrik Hjelte ve Alex Mizrahi gibi endüstrinin tecrübeli isimleri bulunuyor. Geliştiricilerin kripto alanında Bitcoin ve Ethereum’un ilk günlerine kadar dayanan bir deneyimi mevcut. Ekibin gelecek hedefleri arasında daha fazla oyun stüdyosu, start-up ve kuruluşla ortaklık kurmak yer alıyor. Ayrıca daha fazla geliştiriciyi platforma çekmek için küresel çapta hackathonlar düzenlemeye devam etmeyi planlıyorlar.

Chromia Avantajları

Merkeziyetsiz uygulamaları odak noktasına alan Chromia’nın başlıca avantajları şunlardır:

Chromia ağında her uygulamanın daha verimli bir şekilde ölçeklenmesi sağlanır ve her uygulama geliştiricisine çeşitli ücret yapıları arasından seçim yapma özgürlüğü verilir.

Chromia, kullanıcıların kripto para platformlarında karşılaştıkları hız, işlem ücreti, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorunlarını çözmek için dizayn edilmiştir.

Chromia, ilerleyen süreçlerde Nesnelerin İnterneti (IOT) teknolojisine dayanan uygulamaların da gelişimine destek verileceğini ifade etmektedir.

CHR coinler, Ethereum’u destekleyen tüm kripto para cüzdanlarında rahatlıkla muhafaza edilebilir.

Biswap (BSW) Nedir?

BSW coin, pek çok kripto para projesi gibi Binance Smart Chain (BSC) üzerinde inşa edilmiştir. BSC ağı, hızı ve düşük işlem maliyetleriyle bilinir. Dolayısıyla Biswap’de kullanıcılara birinci sınıf hız sağlar. Ek olarak platform içerisinde herhangi bir ücret ödemeden token’ları takas edebiliyorsunuz. BiSwap’de tüm kullanıcılar alım-satım işlemi gerçekleştirerek BSW token kazanabiliyor. Bunun yanında geliştirici ekip belirli aralıklarla token arzının bir kısmını yakıyor. Arzı düşürerek coinin değerlenmesini sağlamayı amaçlıyor. BiSwap, kendi bünyesinde merkezi olmayan bir borsa (DEX) barındırır. Hatta Binance Labs, geçtiğimiz ayarlarda projeye stratejik bir yatırım yaptığını ifade etmişti. Platform 2021 yılında faaliyete geçirildi. Aktarılan bilgilere göre 27 kişilik deneyimli bir ekibe sahip. BiSwap’in temel ürünleri arasında NFT pazarı, DEX hizmetleri, AMM, farm çiftliği ve likidite havuzları bulunuyor.

Biswap Avantajları

Kripto para uzmanları tarafından gelecek vadeden DEX’lerden biri olarak gösterilen BiSwap’in avantajları şunlardır:

BSW’yi stake ederek daha fazla token kazanılabilir.

BiSwap platformundaki havuzlardan herhangi birine likidite sunulabilir.

Referans programıyla BSC’deki referanslarınızdan kazanç sağlayabilirsiniz.

Herhangi bir kesinti olmadan token takası gerçekleştirilebilir.

BHero Launchpad

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren BHero, blockchain projelerinin finansman kaynağı elde etmesine ve kripto endüstrisinde ismini duyurmasına yardımcı oluyor. Platform, tüm yasal gereklilikleri fazlasıyla karşılıyor ve güncel düzenlemeleri yakından takip ediyor. Birincil hedefleri arasında kripto para projelerini ve NFT’leri Elrond blok zincirine taşımak yer alıyor. BHero, özellikle sektöre yeni adım atan projeler için tasarlanmıştır. Birincil kripto varlığı ise BHAT token olarak bilinmektedir. BHAT, platform içerisindeki tüm işlemlerde kullanılan yerel varlıktır. BHero, kullanıcıların Maiar, Ledger ve Elrond Web Cüzdanını kullanarak Elrond blok zincirinde mevcut olan en iyi kripto para projelerine erişmesine imkân tanıyor. Ayrıca NFT ve kripto para birimleri için hızlandırıcı bir program asğlamayı düşünüyor. Bu hızlandırıcı program pazarlama, sahadaki bağlantılar, yatırım kazancı, yasal yükümlülükler ve tavsiyeleri içeriyor. BHero Launchpad, Blockchain tabanlı oyun ve NFT tutkunları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Proje ekibi yakın zamanda BHAT token’ı Binance, Coinbase, Huobi, Bitfinex ve Kucoin gibi kripto borsalarında listelemeyi hedefliyor.