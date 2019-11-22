Özel kutusuyla Honor 9X kutusundan çıkıyor

Philips OLED804 inceleme videomuzda, bugün satın alabileceğiniz en iyi TV modellerinden birine yakından bakıyoruz. Ayrıca sayfayı aşağıya indirerek, incelememizi yazılı haline de ulaşabilirsiniz. Bakalım bu TV modeli bizlere neler sunuyor?

Philips OLED804 inceleme – Tasarım detayları ve Ambilight

OLED804 modeline dışarıdan baktığınızda ilk gözünüze çarpan detay, TV’nin neredeyse tamamen çerçevesiz oluşu. Bu durum, doğal olarak TV’ye baktığınızda göze hoş gelmeyen çerçeveler yerine direkt olarak görüntüyü görebilmenizi sağlıyor. Ayrıca sözünü ettiğimiz model OLED panel kullandığından, neredeyse kağıt kadar ince bir TV’den söz ediyoruz.

Tasarım ve Philips dediğimizde tabii ki en önemli konulardan biri Ambilight aydınlatmalar. Bu modelde üç taraflı konumlandırılan Ambilight aydınlatmalar, izlediğiniz görüntüye göre duvarınıza ışık yansıtarak diğer rakiplerinde olmayan bir görsel deneyimi kullanıcılarına sunuyor. Ambilight aydınlatmalar, hem sahneye göre renk değiştirdiğinden çok daha göz alıcı bir görüntü sunuyor hem de duvara yansıyan renklerle TV ekranı bütünleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyükmüş gibi görünüyor.

Son olarak tasarım tarafında TV’nin arkasında konumlandırılmış 2 adet USB, 4 adet HDMI ve optik ses girişi gibi ihtiyacınız olan giriş çıkışları görebiliyorsunuz.

OLED kalitesi başka bir şey

Philips OLED804, 55 inç boyutlu 4K çözünürlüklü ve adından da anlaşılabileceği gibi OLED panel kullanan bir model. Şu anda bildiğiniz gibi televizyon modelleri arasında en iyi görüntü kalitesi sunan modeller OLED panel kullanıyor. Haliyle segment ve fiyat anlamında da en tepede olan modeller bunlar.

OLED’in kendisine has birçok avantajı var. Tasarım tarafında söylediğimiz gibi panel avantajı sayesinde incecik TV’ler üretebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi noktasında ise başka gerçek siyahları sunabiliyor olmasıyla OLED’in çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek birçok avantajı var. Ancak tabii ki bir TV modelinde sadece panel türü her şeyi belirlemiyor. Günümüzde aynı panel tipini kullansa dahi görüntü kalitelerinde önemli farklar görülebiliyor. Bunun da başlıca sebebi TV modellerinde kullanılan görüntü motoru farklılıkları.

OLED804 modelinde şirketin en tepe görüntü motorlarından biri olan P5 Pro Perfect kullanılıyor. Bu görüntü motoru sayesinde OLED panelin avantajlarıyla birlikte TV’nizde gördüğünüz içerikler anlık olarak görüntü motoru sayesinde iyileştiriliyor. Bu sayede doğal ten tonları, dokulu manzaralarda gerçeklik, bulanık olmayan hareketli sahneler gibi pek çok noktada avantajlar elde edebiliyorsunuz.

Görüntü kalitesinden söz ettiğimizde günümüzde popüler görüntü standartlarının destekleniyor olması bir hayli önemli. Bu modelde Dolby Vision, HDR10, HDR10+ ve HLG standartları destekleniyor. Böylece Netflix gibi platformlarda, bu standartları destekleyen içerikleri uyumlu bir şekilde TV’nizde izleyebiliyorsunuz.

Android 9 ve sesle kontrol

Son dönemde gördüğümüz birçok Philips TV modelinde olduğu gibi OLED804 modelinde de Android işletim sistemi yer alıyor. Android 9 sürümünü kullanan model, bu sayede Google Play Store‘da yer alan TV’ye uyumlu uygulamaları ve oyunları çalıştırabiliyor.

Android işletim sisteminin bu modeldeki önemli bir diğer avantajı ise Google Asistan ile birlikte sesle kontrol edilebiliyor olması. Kumanda üzerindeki mikrofon sayesinde sesli komutlarla TV’nizi kontrol edebilmek ve Google Asistan’a birçok farklı soruyu yönlendirebilmek mümkün. Örneğin sesli kontrol ile “Netflix aç” diyerek uygulamanın açılmasını sağlayabilir veya “Hava durumu” diyerek Google’dan konum bazlı sağlanan hava durumunu anında görüntüleyebilirsiniz.