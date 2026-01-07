Nothing markasının bugüne kadar yaptığı en sıra dışı proje olan Nothing Phone (3a) Community Edition’ı, bizzat tasarımcısı Emre Kayganacı ile birlikte inceliyoruz. Tüm dünyada büyük ses getiren, sınırlı sayıda üretilen ve özel tasarımıyla dikkat çeken bu telefonun arkasındaki vizyonu, tasarımın sahibiyle konuşmak bizim için büyük bir keyifti.

Bu videoda sadece bir telefon incelemesi değil, aynı zamanda bir fikrin nasıl global bir ürüne dönüştüğünün hikayesini bulacaksınız. Emre ile yarışma sürecini, “Community Edition” projesinin perde arkasını, tasarım detaylarını ve bu başarının getirdiği deneyimleri samimi bir şekilde konuştuk. Hem teknoloji hem de tasarım dünyasına ilgi duyanlar için ilham verici bu özel sohbeti kaçırmayın. İyi seyirler!

Emre ile çektiğimiz ilk videoya göz atmak isterseniz; https://youtu.be/oHV5pVbZ_tA

#Nothing #NothingPhone3a #NothingCommunity