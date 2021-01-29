Mobil uygulamalara bir günde 407 milyon harcandı

Sensor Tower’a göre, Android ve iOS kullanıcıları bir günde yaklaşık 407 milyon dolar harcadı. Harcama dünya rekoru yılbaşında egale oldu. En dikkat çeken istatistik ise mobil oyun kategorisinin 295 milyon dolar gelir elde etmesi oldu.

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Uygulama analizi firması Sensor Tower tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelindeki Android ve iOS kullanıcıları bir günde 407 milyon dolar harcadı. Mobil uygulama harcamalarında rekor kırılan yılbaşında oyun kategorisinden 295,6 milyon dolar gelir kazanımı oldu. Ayrıca mobil oyunların dışında 4,7 milyon dolar gelir elde edilen en kazançlı uygulama TikTok oldu.

Uygulama harcamalarında yüzde 35’lik artış

Küresel uygulama harcamalarının 407 milyon dolara ulaştı. Ayrıca geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 35 artış oldu. Tüketiciler, oyun dışı uygulamalara yılbaşında 112 milyon dolar harcadı. Böylece bir önceki yılki tutar olan 70,5 milyon dolardan yüzde 59 fazla ödedi.

Mobil dünyadaki girişimcilere destek

Mobil oyun ve uygulama sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere destek sağladıklarını belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel: “Mobil bir dünyada yaşıyoruz ve birçok gereksinimimiz için mobil cihazları kullanıyoruz. Ayrıca Ticaret Bakanlığı; mobil oyun ve uygulama sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere yazılım lisans satın alma-kiralama, istihdam, reklam, tanıtım ve pazarlama, komisyon gideri gibi konularda destekliyor. Biz de kendini bu alanda yetiştiren; iş fikrini ticarileştirmek isteyen girişimcilere, şirket kurma konusundan teşvik ve destek konusunda hizmetlerle yardımcı oluyoruz.” dedi.