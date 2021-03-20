Özel bir yeteneğe sahip olsaydık? | Sorun Söyleyelim #16

Sorun Söyleyelim #16 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak. Özellikle kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanması için, sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Göz atmak isteyebilirsiniz; ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15

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Dilşah’ın sunduğu serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Ayrıca Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçiliyor. Her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan konsept paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.

Haftanın Sorusu?

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Özel bir yeteneğe sahip olsaydınız bu ne olurdu?