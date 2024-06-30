Oyun SSD mi HDD mi kurulmalı sorusu çok sık soruluyor. Bilgisayar üzerinden oyun oynamak isteyenler, ilk önce güçlü bir oyun bilgisayarı alıyor, veya kendisi topluyor. Ardından oyunları kurmaya başlıyor. Bazı bilgisayarlarda hem SSD hem de HDD girişi bulunuyor. HDD’lerin ucuz olması ve aynı fiyata daha fazla depolama sunması nedeniyle bazı kullanıcılar HDD’leri seçerken, diğerleri de pahalı olsun ama hem bozulmasın hem de hızlı olsun diyerek SSD’leri seçiyor.

Peki eğer iki seçeneğiniz varsa, oyun SSD mi HDD mi kurulmalı? Oyunlar hangi diske kurulmalı? Hangi oyunlar SSD’ye, hangi oyunlar HDD’ye kurulmalı? Oyunlar SSD’ye mi kurulmalı? Oyunlar HDD’ye mi kurulmalı? HDD SSD farkı ne? İşte bilmeniz gerekenler.

HDD ve SSD Nedir?

Oyun SSD mi HDD mi kurulmalı sorusuna cevap verirken bilmeniz gereken bazı şeyler var. Öncelikle, HDD (Hard Disk Drive) ve SSD (Solid State Drive) arasındaki farkları anlamak önemli. HDD, dönen diskler ve manyetik okuyucu kullanarak veri depolar. SSD ise flash bellek yongaları kullanarak veriyi depolar ve okur. Bu iki teknoloji arasındaki farklar, oyun performansınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Oyunlar SSD mi HDD mi sorusu soranların bunu iyi anlaması gerekiyor.

HDD SSD Farkları Neler?

HDD ve SSD’nin ne olduğunu anladık. Peki bu ikili arasındaki farklar neler? HDD SSD farkları neler? Hangisi tercih edilmeli? Oyunlar SSD mi HDD mi diye soruyorsanız bunu da bilmeniz gerekiyor.

Hız: SSD’ler, HDD’lere kıyasla çok daha hızlıdır. Bu, oyunların yükleme sürelerinin kısalması anlamına gelir.

SSD’ler, HDD’lere kıyasla çok daha hızlıdır. Bu, oyunların yükleme sürelerinin kısalması anlamına gelir. Dayanıklılık: SSD’ler hareketli parça içermez, bu nedenle daha dayanıklıdırlar ve fiziksel darbelere karşı daha dirençlidirler.

SSD’ler hareketli parça içermez, bu nedenle daha dayanıklıdırlar ve fiziksel darbelere karşı daha dirençlidirler. Fiyat: HDD’ler genellikle daha ucuzdur ve aynı fiyata daha fazla depolama alanı sunarlar.

HDD’ler genellikle daha ucuzdur ve aynı fiyata daha fazla depolama alanı sunarlar. Ses ve Isı: SSD’ler sessiz çalışır ve daha az ısınır.

Burada hangisi tercih edilmeli sorusunun kesin bir cevabı yok. Ancak genellikle resim, fotoğraf ve müzik gibi multimedya içeriklerini depolamak için HDD tercih edilirken, uygulamaları yüklemek için SSD tercih edilir.

Oyunlar SSD’ye mi Kurulmalı?

Şimdi gelelim asıl sorumuz olan oyunlar SSD mi HDD mi sorusuna. Burada öncelikle SSD’ye bakalım. Oyunlar SSD’ye mi kurulmalı? Oyunların SSD’ye kurulması, daha hızlı yükleme süreleri ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunar. Özellikle büyük oyunlar ve açık dünya oyunları, SSD’nin hız avantajından büyük ölçüde faydalanır. Oyunların harita yüklemeleri ve geçiş sahneleri gibi unsurlar SSD’de daha hızlı gerçekleşir.

Hangi Oyunlar SSD’ye Kurulmalı?

SSD’nin avantajlarını gördük. Peki hangi oyunlar SSD’ye kurulmalı? SSD’ye kurulması önerilen oyunlar genellikle büyük dosya boyutlarına sahip ve yüksek performans gerektiren oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda bazı örnekler bulabilirsiniz:

Açık dünya oyunları: GTA V, Red Dead Redemption 2

GTA V, Red Dead Redemption 2 Online çok oyunculu oyunlar: Call of Duty: Warzone, Fortnite

Call of Duty: Warzone, Fortnite Grafik yoğun oyunlar: Cyberpunk 2077, The Witcher

Oyunlar HDD’ye mi Kurulmalı?

Asıl sorumuz olan oyunlar SSD mi HDD mi sorusunun ikinci kısmına bakalım. Oyunlar HDD’ye mi kurulmalı?HDD’ler hala geniş depolama kapasiteleri ve uygun fiyatları nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle büyük oyun arşivlerine sahip oyuncular için HDD’ler ideal bir çözüm. Ancak, HDD’ye kurulan oyunlarda yükleme süreleri daha uzun olabilir ve oyun içi performans biraz daha düşük olabilir.

Hangi Oyunlar HDD’ye Kurulmalı?

Peki hangi oyunlar HDD’ye kurulmalı? Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer bir oyun arşiviniz varsa, bunu HDD disklerde değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Aşağıdaki türde oyunlar HDD’ye kurulabilir:

Daha küçük boyutlu oyunlar

Grafik ve performans açısından daha az yoğun oyunlar

Arşivlediğiniz ve sık oynamadığınız oyunlar

Oyunlar SSD mi HDD mi?

Şimdi tekrar asıl soru olan oyunlar SSD mi HDD mi sorusuna dönelim. Burada anlayacağınız gibi kesin bir cevap yok. Oyunlar SSD mi HDD mi diye sorarsanız ihtiyaçlarınıza göre iki diski de etkin olarak kullanabilirsiniz. Eğer sürekli oynadığınız yüksek grafikli ve yüksek işlem gücü gerektiren bir oyun varsa SSD’yi, çok sık oynamadığınız küçük boyutlu oyunlarınız içinse HDD seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

SSD size hız ve dayanıklılık avantajı verirken, HDD’lerse fiyat ve depolama alanı bakımından daha avantajlı konumda. Bu nedenle oyunlar SSD mi HDD mi diye soruyorsanız, hangi oyunları oynadığınızı ve önceliklerinizi belirlemenizi tavsiye ediyoruz.

Sonuç olarak, oyunlarınızın SSD mi HDD mi kurulması gerektiği, önceliklerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı. Eğer hız ve performans sizin için ön plandaysa, oyunlarınızı SSD’ye kurmanız daha mantıklı olacaktır. Ancak geniş bir oyun kütüphaneniz varsa ve bütçe konusunda endişeleriniz varsa, HDD hala iyi bir seçenek. İdeal senaryo, işletim sistemi ve en sık oynadığınız oyunlar için bir SSD kullanmak, daha az oynanan oyunlar ve diğer dosyalar için ise bir HDD kullanmaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz oyunlarınızı nereye kuruyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!