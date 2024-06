Görünüşe göre internet dünyası yeni bir çılgınlığa kapılmış durumda. Herkesin dilinde olan bu oyun, adından da anlaşılacağı gibi sadece kutu işaretlemeyi içeriyor. Evet, yanlış duymadınız! One Million Checkboxes, basit yapısıyla herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak bu basitlik, oyuncular arasında inanılmaz bir rekabete yol açtı. Kutuları işaretlemek ve işaretleri kaldırmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. İşte yeni kutucuk doldurma oyunu One Million Checkboxes!

One Million Checkboxes: Bu Basit Oyun İnterneti Sallıyor!

One Million Checkboxes oyunu, her oyuncu için aynı olan kutularla dolu bir ekranda geçiyor. İşaretlediğiniz herhangi bir kutu, başka bir oyuncu tarafından anında geri alınabiliyor. İşte burada rekabet başlıyor! Bir yanda kutuları doldurmak isteyenler, diğer yanda onları boşaltmaya çalışanlar… One Million Checkboxes, oyuncular arasında adeta bir savaş alanına dönüyor. Ekranın sağ üst köşesinde kaç kutuyu işaretlediğinizi ve toplamda kaç kutunun işaretlendiğini gösteren bir sayaç bulunuyor.

Oyun geliştiricisi Nolen Royalty, bu kadar büyük bir ilgi beklemiyordu. Yaklaşık 500.000 oyuncunun dahil olduğu bu oyun, internetin yeni fenomeni haline geldi. Sosyal medya platformlarında oyun hakkında yapılan yorumlar ise oldukça ilginç. Bazıları oyunu “yatıştırıcı” bulurken, bazıları ise “sinir bozucu” olarak nitelendiriyor. Ancak ortak nokta şu ki, One Million Checkboxes bağımlılık yapıyor ve saatlerinizi çalabiliyor.

Güncel verilere göre, işaretlenen kutu sayısı 500.000’i aşmış durumda ve bu sayı hızla artıyor. Ancak işin ilginci, bu sayı hızla da düşüyor. Panonun üst kısmında hareketlilik çılgınca, ancak daha sakin bir oyun deneyimi arayanlar için alt kısımlara inmek mümkün. Sadece kutu işaretleyerek geçirilen zamanın bu kadar popüler olacağını kim tahmin edebilirdi? One Million Checkboxes, basitliğiyle devasa bir kitleyi peşinden sürüklemeyi başardı. Oyunu bu bağlantıdan oynayabilirsiniz.

Burada reddit place etknliğini hatırlayanlar da olacaktır. Özellikle ülkelerin burada ilginç bir savaşı vardı. Türk kullanıcılar, Türk bayrağı, Anıtkabir, Atatürk portresi gibi değerlerimizle bu panoyu doldurmuşlardı. Burada da renkli kutucuk doldurma vardı.

