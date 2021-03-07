Oyuncu laptopları RTX 3080 gibi stok sorunu yaşayabilir

Özellikle kripto para madenciliği yapanların neden olduğu ekran kartı stok sorunlarının laptoplara da taşması muhtemel. Öyle ki firma RTX 3060 ve gelecek RTX 3080 Ti kartlarından kısmalar yapsa da; laptop varyantlarındaki kartlarda düzenlemeye gidilmedi. Dolayısıyla kripto para madencileri artık RTX 3000 serisine sahip oyuncu laptopları da satın almaya başladılar.

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Digitimes tarafından gelen bilgilere göre bu kısıtlamalardan doğan laptop satın almaları; özellikle Çin, Tayvan ve Güney Kore madencileri tarafından çokça yapılıyor. Bununla beraber laptop cihazların masaüstüyle fiyat farkının azalmasının da bunda etkisi olduğu bildiriliyor. Hatta gelen rapora göre bazı madenciler üreticilerle RTX 30 serisi kartlarla birlikte daha düşük bütçeli diğer donanımları kullanarak oyuncu laptopları üretmeleri konusunda anlaşma bile sağlayıp bu maliyeti daha da düşürmenin peşinde.

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Digitimes’a göre 2021 yılındaki dizüstü satışlarının salgının kontrole girmesiyle birlikte zamanla azalması gerekiyordu. Ancak site kaynaklarının söylediğine göre kripto para için olan talep bu satışların yüksek kalmasını sağlayabilecek seviyede.

Yine de buna rağmen laptopların şu anda ekran kartlarıyla aynı durumda olmadıklarını söyleyebiliriz gibi. İnternet üzerinden RTX 3080 ve RX 6800 kartlarına ulaşmak şimdilik zor olsa da; RTX 30 serisi kartlara sahip laptop stok sayısı ise oldukça normal gözüküyor.

Tabii ki bunun ne kadar süreceğini söylememiz de zor. Ülkemiz için bu durumun biraz daha az muhtemel olduğunu söyleyebilsek de yine de RTX 30 serisi laptop stoklarında değişim görmemiz ihtimal dahilinde.