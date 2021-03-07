Ekran Kartı
Oyuncu laptopları RTX 3080 gibi stok sorunu yaşayabilir
Özellikle kripto para madenciliği yapanların neden olduğu ekran kartı stok sorunlarının laptoplara da taşması muhtemel. Öyle ki firma RTX 3060 ve gelecek RTX 3080 Ti kartlarından kısmalar yapsa da; laptop varyantlarındaki kartlarda düzenlemeye gidilmedi. Dolayısıyla kripto para madencileri artık RTX 3000 serisine sahip oyuncu laptopları da satın almaya başladılar.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Digitimes tarafından gelen bilgilere göre bu kısıtlamalardan doğan laptop satın almaları; özellikle Çin, Tayvan ve Güney Kore madencileri tarafından çokça yapılıyor. Bununla beraber laptop cihazların masaüstüyle fiyat farkının azalmasının da bunda etkisi olduğu bildiriliyor. Hatta gelen rapora göre bazı madenciler üreticilerle RTX 30 serisi kartlarla birlikte daha düşük bütçeli diğer donanımları kullanarak oyuncu laptopları üretmeleri konusunda anlaşma bile sağlayıp bu maliyeti daha da düşürmenin peşinde.
Digitimes’a göre 2021 yılındaki dizüstü satışlarının salgının kontrole girmesiyle birlikte zamanla azalması gerekiyordu. Ancak site kaynaklarının söylediğine göre kripto para için olan talep bu satışların yüksek kalmasını sağlayabilecek seviyede.
Yine de buna rağmen laptopların şu anda ekran kartlarıyla aynı durumda olmadıklarını söyleyebiliriz gibi. İnternet üzerinden RTX 3080 ve RX 6800 kartlarına ulaşmak şimdilik zor olsa da; RTX 30 serisi kartlara sahip laptop stok sayısı ise oldukça normal gözüküyor.
Tabii ki bunun ne kadar süreceğini söylememiz de zor. Ülkemiz için bu durumun biraz daha az muhtemel olduğunu söyleyebilsek de yine de RTX 30 serisi laptop stoklarında değişim görmemiz ihtimal dahilinde.
Ekran Kartı
Steam PC donanımı anketinde Nvidia üstünlüğü var
Steam tarafından yapılan donanım anketinde Nvidia firması ekran kartlarında ilk 20’deki 18 sırayı alıyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
AMD’nin artırdığı rekabete rağmen; GTX 1650, RTX 2060 ve RTX 3080 modelleri bu ayın yüzdesi en çok değişen kartları. Kendi nesilleri içinde lider olan bu kartlar sırasıyla +0.24%, +0.21% ve +0.11% aylık artışa ulaştılar. Diğer yandan GTX 1650 SUPER versiyonundaki artışın da daha düşük bütçeli oyuncu laptopları ve PC’leri tercih edenlerden dolayı olması muhtemel. Ancak bu durumda kartları kripto para için kullanan kişilerin de payı var gibi duruyor. Yine RTX 3080 için stok sorunu çözülmeden ilk ona girmesinin zor olduğunu söyleyelim. Hatta mevcut ilk onda hala GTX 1000 serisi kartların olduğu görülebiliyor.
Nvidia firması son zamanlarda ekran kartlarının farklı platformlar için çok çeşitli versiyonlarını piyasaya çıkartmış durumda. Dolayısıyla kullanıcıya geniş bir seçenek yelpazesi sunan firma için bu sonuçlar fazla şaşırtıcı gözükmüyorlar.
AMD firmasının ise ilk 20 içindeki iki kartını RX 570 ve RX 580 olarak görebiliyoruz. Bu kartlar da sırasıyla 16. ve 11.sırada yer alıyorlar. Yani özellikle Ryzen işlemcilerden sonra önemli bir müşteri tabanı kazanan Kırmızı Takım; bu kısımda biraz geride kalıyor. Bu durumda Nvidia firmasına nispeten biraz daha uygun tekliflerle gelebilen firmanın hem eski hem de yeni ekran kartları için kullanıcılara daha fazla ulaşım imkanı vermesi firma açısından önem taşıyor.
Tabii ki bu sıralamanın bütün bir ekran kartı piyasasını yansıttığını söyleyemeyiz. Ancak oyuncular açısından düşünürsek; Steam Donanım ve Yazılım Anketi muhtemelen oldukça önemli ve gerçeğe yakın sonuçlar veriyor gibi gözüküyor.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 kartı bu teknolojiyle daha performanslı olabilecek
Nvidia firması yeni çıkan ekran kartı RTX 3060 için “resizable BAR” teknolojisi desteğini açıkladı. Bu teknoloji ile birlikte ekran kartı böylelikle bazı oyunlarda kare sayısı artışı sağlayacak. Ayrıca 30 serisi laptop kartları için de bu destek şimdiden gelmiş oluyor. Diğer masaüstü ekran kartlarının ise özelliği almak için Mart ayını beklemeleri gerekiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Resizable BAR özelliğini kullanıcılar ilk olarak AMD firması tarafından SAM ismiyle duymuştu. Sonrasında ise Intel ve Nvidia da bu özelliği kendi cihazlarına getireceklerini duyurmuşlardı. Özellikle Nvidia birkaç ay önce RTX 3000 serisi kartlarına daha yüksek kare sayılarının geleceğini bildirmişti.
Bahsedilen destek böylelikle RTX 3060 kartı sahipleri için geliyor. Özelliğin işlevselliği açısından ise 400 veya 500 serisi bir ana kartın yanında; AMD Ryzen 5000 veya Intel 10.nesil ve üstü işlemcilerine sahip olmaları gerekecek. Dizüstü için konuşacak olursak RTX 30 serisi ekran kartının yanında; 11.nesil Tiger Lake veya Ryzen 5000 işlemcisine gerek duyuluyor. Son olarak bu donanımların ve diğer alakalı yazılımların da güncel olması gerektiğini hatırlatalım. Desteklenen ana kart ve işlemci tam listesi ise Nvidia resmi sitesinde mevcut.
Resizable BAR, işlemci ve ekran kartı veri ulaşımı arasındaki hafıza erişim sınırlarını kaldıran bir teknoloji. Dolayısıyla da performans açısından cihazlara önemli avantaj sağlamasıyla bunun kullanıcılar için sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
Nvidia ekran kartlarına sunacağı bu özellik için testler yürütüyor
Teknolojinin sağladıkları konusunda daha dikkatli ilerleyen Nvidia; oynanan oyuna göre alınan performans artışının oldukça değişebileceğini söylüyor. Firmanın not ettiğine göre yapılan testlerde yüzde bazında ufak oranlardan %10’a kadar kare sayısında artış görülen oyunlar mevcut. Bununla beraber firma bazı oyunlarda düşüş de görmüş durumda.
Dolayısıyla firma teknoloji üzerindeki testlerine devam ederken sadece uygun görmesi durumunda özelliği aktifleştirecek. Yani Nvidia bir oyunda kare sayısında artış görülürse özelliği aktif hale getirecek; diğer yandan düşüş söz konusu olursa özellik kullanılmayacak.
Şimdiye kadar desteklenen oyunların listesi ise şöyle:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Battlefield V
- Borderlands 3
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Metro Exodus
- Red Dead Redemption 2
- Watch Dogs: Legion
Son olarak Nvidia’nın Mart ayında getireceği güncellemeyle RTX 3000 serisinin tamamına sağlayacağı destekle birlikte listeye başka oyunların da ekleneceğini not olarak düştüğünü belirtelim.
Ekran Kartı
Gigabyte, Aorus Elite serisi ekran kartlarını duyurdu!
Gigabyte, yeni Aorus Elite serisi Nvidia RTX ekran kartlarını duyurdu. Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12G, Nvidia’nın alışkın olduğumuz ışın izleme (ray tracing) teknolojisini uygun fiyata sunarken; üç halkalı RGB aydınlatma sayesinde de tasarımsal olarak oyunculara hitap ediyor.
İlginizi çekebilir: AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi
Gigabyte Aorus Elite, yüksek malzeme kalitesine sahip
Sade bir tasarım anlayışına sahip olan Aorus Elite RTX 3060, Gigabyte’ın Windforce 3X soğutma sistemine sahip. 3 bıçaklı ve ortadaki fanın tersine hava akımı yaratabildiği bu sistem, Gigabyte’ın en iddialı soğutma mimarilerinden birisi konumunda. Kompozit soğutma borularıyla desteklenen ekran kartı, bu sayede ısınma problemini ciddi manada azaltabiliyor. Böylece daha stabil sıcaklıklarda stabil bir performans elde edilebiliyor.
Oyunculara OC (Overclock) ve Silent mod arasında seçim yapabilme şansı sunan Aorus Elite; bu noktada bir yazılım desteğine de ihtiyaç duymuyor. Bu grafik kartı, OC ve Silent modu için ise; Gigabyte tarafından optimum şekilde ön ayarlı olarak geliyor.
Grafenle desteklenen Aorus Elite RTX 3060, soğutma sisteminin sağlığını; normal bir ekran kartından 2 kat daha uzun süre koruyabiliyor. Bu noktada Gigabyte, en önemli dokunuşu da fan rulmanlarına yapmış. Çift rulmanlı bu sistem, eskimeye ve yıpranmaya karşı birçok ekran kartından daha dirençli konumda. Hatta Gigabyte, ekran kartlarındaki sağlamlığa o kadar güveniyor ki; Aorus Elite ekran kartı satın alan kullanıcılara 4 yıla kadar garanti desteği sağlıyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 9 saat önce
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Huawei çift ekranlı akıllı telefonun fotoğrafları yayınlandı!
Oyuncu laptopları RTX 3080 gibi stok sorunu yaşayabilir
Rus istihbaratının koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi yaydığı söyleniyor
Microsoft, Xbox için Edge Chromium tarayıcısını test ediyor
Apple iMac Pro satışlarını sonlandırıyor
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.