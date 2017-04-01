Oyuncu Donanımı Üreticisi Mad Catz İflasını Açıkladı

Mad Catz ilginç tasarımlarıyla oyun sektörüne onlarca yıl hizmet etti ancak ünlü firma dün itibariyle iflas için resmi başvurusunu yaptı.

Mad Catz son olarak Harmonix ile beraber Rock Band 4 konusunda çok umutluydu ancak bu oyunda olmayınca şirketin başka tutunacak dalı kalmadı. Şirket ilk olarak adını ucuz ve kolay gözden çıkarılabilir kontrolcüleriyle adını duyurmuştu. Genel olarak plastikten üretilen bu kontrolcüler küçük kardeşler için duyurulmuştu.

Son yıllarda ise şirket kendisini Rock Band oyunun aksesuarlarının resmi üreticisi olarak ön plana çıkarsa da son derece ilginç tasarımlara sahip bir sürü donanımı vardı. Örneğin Android telefonlar için çıkarılan SURF R kontrolcüsü üzerinde çift analog stick ve bir Q klavye yer alıyordu. Modüler RAT 1 mouse modelinde ise mouseların ortasında yer alan kullanışsız kısım bu modelde yer almıyordu. Şirket hatta Android işletim sistemine sahip bir oyun konsolu dahi çıkardı ancak istediği başarıya bir türlü sahip olamadı.