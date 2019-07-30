Meizu X8 – Sizin Yorumunuz (Tahir Elkoca)

Meizu X8 cihazıyla yeniden ofisimize konuk olan Tahir Elkoca, Mi 8 Lite ardından geçtiği cihazını anlatıyor.

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Geçtiğimiz aylarda Xiaomi Mi 8 Lite cihazıyla Sizin Yorumunuz konseptimize konuk olan Tahir Elkoca bu sefer de yeni telefonu Meizu X8 ile yeniden HWP ofisine geldi.

Daha önce kullandığı Xiaomi Mi 8 Lite’a göre avantajlarını ve dezavantajlarını aktaran Tahir’in Meizu X8 hakkındaki görüşlerini bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…