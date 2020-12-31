Oyun konsollarından alınan %50 ek gümrük vergisi düşürüldü!

Bir süre önce birçok farklı kategoride ürünün ithalatına ek gümrük vergisi uygulamasına başlanmıştı. Bu gümrük vergisinden en çok etkilenen ürünlerin başında ise oyun konsolları geliyor. Bugün itibarıyla Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, oyun konsollarından alınan gümrük vergisi, %50’den %20’ye düşürüldü.

İlginizi çekebilir: WhatsApp için 2020 yılında gelen 10 süper özellik!

reklam

Konsollardan alınan gümrük vergisi %20’ye düşürüldü

Yıl ortasında başlayan gümrük vergisi uygulamasıyla birlikte, oyun konsollarından %50 oranında ekstra bir vergi alınmaya başlanmıştı. Karara göre %50 oranındaki ek vergi, 30 Eylül itibarıyla %20 seviyesine düşürülecekti. Ancak daha sonra alınan kararla birlikte %50’lik vergi, yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bugün, 31 Aralık 2020, Resmi Gazetede yayınlanan karara göre %50 oranındaki ek gümrük vergisi, %20’ye düşürüldü.

Yurt dışı fiyatı 499 dolar olarak açıklanan PlayStation 5 ve Xbox Series X, ülkemizde 8299 TL tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Yurt dışı fiyatı 299 dolar olan Xbox Series S ise ülkemizde 5399 TL fiyat etiketine sahip. 8299 TL ve 5399 TL fiyat etiketinin içinde %50 gümrük vergisi, %20 ÖTV ve %18 KDV olmak üzere toplamda %110 civarında bir vergi bulunuyor. Gümrük vergisinin düşmesiyle birlikte bu oran %70 civarına geriliyor. Buna göre yeni yılla birlikte PlayStation5, Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatlarında bir azalma görebiliriz. Ancak bu konuda kesin bir şey söylemek zor.