Oyun geliştiricileri oyun ertelemelerini Covid-19’a bağlıyor!

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Oyun geliştiricileri, Coivd-19 salgınından oldukça şikayetçi. Küresel salgın nedeniyle ertelenen oyunların sayısının gitgide artmaya devam ediyor. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nda yapılan bir ankette bazı geliştiricilere göre, son iki yılda artan oyun ertelemelerinin asıl sebebi Covid-19 salgını. Öte yandan bazı oyun geliştiricileri de denklemin tam karşısında yer alıyor. Kimi firma ve çalışana göre pandemi sayesinde oyun dünyasına olan ilgi katbekat arttı.

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Oyun geliştiricileri Covid-19 yüzünden ertelemelerin artacağını düşünüyor!

Covid-19 salgının etkileri hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. Özellikle kapanma süreçleri boyunca bazı sektörlerin çalışamaması nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Bu sektörler arasında da oyun dünyasının yeri oldukça büyük. Zira salgın nedeniyle birçok firma, oyun çıkarma konusunda zorluklar yaşadı. Evden çalışma modeli veyahut şirket merkezlerinin kapanması gibi durumlar nedeniyle firmalar, yeni yapımlar çıkarma konusunda geri kaldılar. Bununla birlikte donanım piyasası da durumdan oldukça etkilendi. Birçok üretici, stok konusunda Covid-19 salgınının negatif etkilerine maruz kaldı. Etkinliklerin ve gösterilerin dahi olumsuz etkilendiği bu dönem içerisinde, oyun geliştiricilerinin büyük bir kısmı da durumdan pek memnun değil. Zira bazı geliştiricilere göre pandemi oyun çıkartma şartlarını oldukça zorlaştırdı. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferans‘ında yapılan bir ankete göre çalışanların %44‘ü Covid-19 salgınının ertelemelerdeki birinci etken olduğunu düşünüyor. Bu yıl gerçekleştirilecek sanal etkinlik öncesi paylaşılan verilere göre bazı geliştiriciler endüstrinin olumsuz etkilendiği kanaatinde. Bu oran geçen sene %38 idi.

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3 binden fazla çalışanın katıldığı anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Covid-19 yüzünden çoğu firmanın evden çalışma modeline geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca çalışanların salgın yüzünden başka ülkelere de yayılması bu konudaki tezleri destekledi. Bazı çalışanlar test süreçlerinin ofiste olmadıkları gerekçesiyle aksadığını açıkladı. Bununla birlikte bazı çalışanlar ise, kullandıkları gereçlerin düzgün çalışmamasından şikayetçi oldu. Geliştiricilerin evlerine hatta ülkelerine döndükleri andan itibaren çoğu zaman VPN ile oyun geliştirdikleri araçlara ulaşabildikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte başka firmaların oyun motorunu kullanan geliştiriciler ise, istedikleri verimi alamadıklarını açıkladılar. Hatta bazı geliştiricilerin düzgün bir internet bağlantısı olmadan iş yapamadıklarını açıklaması ise sürpriz verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Tüm bu teknik sorunların yanı sıra çalışanların yaşadığı psikolojik travmalar da ertelenmelerin en büyük sebepleri arasında yer aldı. Kolaylıktan ziyade zorlukla karşılaşan bu %44‘lük kesim ileride ertelenme sayısının da artacağını iddia ediyor.

Oyun geliştiricilerin odağındaki konsol PlayStation 5!

Her ne kadar ertelemeler ankette öne çıksa da oyun dünyasına, oyuncudan gelen, ilgi artmışa benziyor. Başka bir ankette yer alan sonuçlara göre, stüdyolar büyümeye devam ediyor. Birçok geliştirici, oyun dünyasındaki bu büyümeden de oldukça memnun gözüküyor. Ankette firmaların %47‘lik kısmının çalışan sayısını arttırdığı ortaya çıktı. Kalan kısmın %34‘ü ise çalışan sayısında değişikliğe gitmedi. Özellikle evlerinde kapanan birçok insanın oyun dünyasına daha da ilgi gösterdiği anketler ile ortaya çıktı. PlayStation 5 ve PC cephesi popülaritelerini arttırmaya devam etti. Bunun dışında geliştiriciler için de en popüler cihazın PlayStation 5 olduğu ortaya çıktı. Çalışanlar konsollar için yapılan bu ankete büyük ilgi gösterdi. Geliştiricilerin %44‘ü en çok PlayStation 5 için oyun geliştirmek istiyor. Onu %38 ile Nintendo Switch, %30 ile de Xbox Series X/S takip ediyor. Anket yapılırken, çalışanların birden fazla seçenek seçebildiklerini de hatırlatmak isteriz.

Ertelemeler dışında yapılan bir diğer anket ise biraz kafa karıştırıcı. Zira evden çalışma modeli ile alakalı sorulan bir soruya katılımcıların %66’sı olumlu cevap verdi. Geliştiricilerin %66‘sı evden çalıştıkları için daha üretken olduklarını açıkladı. Çalışanlara göre evden çalışmak zaman yönetimi konusunda önemli bir etken. Zira yapımcılar artık daha esnek ve verimli çalıştıklarını düşünüyorlar. Öte yandan bu ankette yer alan %32‘lik kısım ise tam tersini düşünüyor. Salgının psikolojik yıpratmaları en azından bu kesimi çok etkilemişe benziyor. Anket sonuçlarına tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşmak için buradan etkinliğin sitesine kaydolabilirsiniz. Endüstrinin en büyük etkinliği olan Oyun Geliştiricileri Konferansı, bu yıl sanal olarak gerçekleşecek. Etkinliği tarihi ise 19-23 Temmuz tarihleri. Umuyoruz ki 2022 yılında yayımlanacak anket sonuçlarının baş aktörü Covid-19 olmaz.