Oyun geliştiricileri oyun ertelemelerini Covid-19’a bağlıyor!

Bildiğiniz üzere Netflix çıktığı zamandan beri içerik tüketme alışkanlıklarımız fazlasıyla değişti. Netflix sayesinde birbirinden benzersiz içerikleri izleyebilme deneyimleme şansına sahip olduk. Ücretli üyeliğinin sürekli artmasıyla kimi insanları rahatsız etse ve bunlarla olay olsa da Netflix’in hala bir çok kullanıcısı var.

Netflix, sadece dünyada popüler olan içeriklerden olan dizi ve filmler yayınlamakla kalmıyor, bir yapımcı olarak Netflix Originals olarkta film ve diziler çekebiliyor. Bu alanda Netflix’in yüzlerce içeriği de mevcut. Haliyle bu içerikler daha da dikkat çekiyor. Tüm dünyadaki filmlerle ilgili resimleri, fragmanları, filmler ile bilgileri online olarak tutan ve kullanıcılarına sunan bir websitesi olan ayrıca bu içerikleri puanlayan bir örgüt IMDB haliyle Netflix içeriklerine de puan veriyor. Biz de sizler için IMDB tarafından şimdiye kadar en yüksek puan alan filmlerini listeledik.

Roma (2018)

Roma IMDb Puanı: 8.0

Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Tür: Dram

Konusu: Roma, Mexico City’de orta sınıf ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo’yu konu alıyor. 1970’li yılları anlatan filmde, Cle, Meksikolu orta halli bir ailenin evinde yaşayan ve hizmetçiliklerini yapan bir kadındır. Evin patronu Sofía , Sofía’nın eşi Antonio, ikilinin dört çocuğu ve Antonio’nın annesinden oluşan ailede, Cleo dışında bir hizmetçi daha bulunmaktadır. Sofía ile evliliği iyi gitmeyen Antonio, iş için gitmesi gerektiğini söyleyerek aileden uzaklaşmıştır. Genç Cleo, bir yandan ev işleri ve çocuklar ile ilgilenirken, bir yandan da kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışan Sofía’ya destek olmak zorundadır. Bu sırada Cleo da gönlünü genç Fermín’e kaptırmıştır. Fakat bu ilişki hüsranla sonuçlanır ve birbirinden çok farklı hikayelere sahip bu iki kadın, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda, birbirlerinin tek destekçileri olurlar.

Ek olarak en iyi Netflix filmlerinden biri olan 2018 yapımı Roma, IMDb’de de en yüksek puanılı Netflix filmleri arasında yer almakta. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde İlk gösterimi yapılan film, festivalde bir Altın Aslan ödülü almaya hak kazanmıştı. Aynı zamanda bir Altın Küre ödülüne sahip olan Roma, 2019 Oscar ödüllerinde de 10 farklı dalda aday gösterilmiştir. Film, şu ana kadar toplamda 139 ödülün sahibi olmuştur.

Beasts of No Nation (2015)

Beasts of No Nation IMDb Puanı: 7.8

Oyuncular: Abraham Attah, Idris Elba, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor

Tür: Dram, Savaş

Konusu: Uzodinma Iweala’nın aynı isimli romanından uyarlama Beasts of No Nation, Afrika ülkesindeki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu’nun öyküsü anlatılıyor. Küçük bir erkek çocuğu olan Agu, yaşamakta olduğu Batı Afrika ülkesinde korkunç bir iç savaşa maruz kalmaktadır. Bir grup asker ile birlikte mücadelede yer almaya zorlanan küçük çocuk, komutanı ve etrafındaki diğer birçok askere korku ile yaklaşmaktadır. Çocukluğu, etrafında meydana gelmekte olan savaş tarafından parçalanan Agu, izleyenler için hazmetmesi zor olan çocuk asker kimliği ile, kendisini savaşın hayran verici mekaniği ve tiksindirici kanlı yüzü arasında bir çekişmenin ortasında bulur.

Ek olarak Venedik Uluslararası Film Festivali’nde de gösterime giren savaş filmi, burada Marcello Mastroianni ödülünün sahibi olmuştur. Ayırca BAFTA ve Altın Küre Ödülleri’nde de adaylıkları bulunan Beasts of No Nation, kazanmış olduğu bu başarılar ile Netflix’in en iyileri arasında yerini almıştır.

Shirkers (2018)

Shirkers IMDb Puanı: 7.5

Oyuncular: Sandie Tan, Jasmine Kin Kia Ng, Philip Cheah

Tür: Belgesel

Konusu: 90’ların başında Singapur’da bir grup genç ve onlardan yaşça büyük yol gösteren mentorleri ile film çekme hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyorlar. Film yazılıyor, çekiliyor, her şeyi hazır. Her şey olup bittiğinde ise beklenmedik bir olay gerçekleşiyor: Mentorleri Georges filme ait her şeyi alarak ortadan kayboluyor. Olaydan 20 yıl sonra görüntülere ulaşmaya başaran Sandi, filminin hikayesini anlatmak için, çekim görüntülerinin de yer aldığı bir belgesel yapmaya karar verir.

2018 yapımı Netflix orijinal filmi Shirkers, ilk gösterimini aynı sene Sundance Film Festivali’nde yapmıştır ve burada Dünya Sineması’ndan, Belgesel dalında bir ödülün sahibi olmuştur. İzleyenlerin beğenisini almış olan film, eleştirmenlerden de olumlu yorumlar almayı başarmıştır. Ayrıca 8 ödül ve 24 adaylık sahibidir.

Dear Ex (2018)

Dear Ex IMDb Puanı: 7.3

Oyuncular: Roy Chiu, Ying-Xuan Hsieh, Joseph Huang

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Konusu: Eski eşi ölen Sanlian, ondan kalan mirasın kendisine ve oğluna kalacağını düşünmektedir. Ancak kocası ölmeden önce her şeyini tanımadıkları birisine vasiyet etmiştir. Onu bulup yüzleşeceğini düşünürken, oğlunun da karşı tarafa geçtiğini öğrenir. Artık Sanlian, oğlu ve bu yabancı kişiye daha farklı yaklaşmak zorunda kalacaktır.

Black Mirror: Bandersnatch (2018)

Black Mirror Bandersnatch IMDb Puanı: 7.2

Oyuncular: Fionn Whitehead, Will Poulter, Alice Lowe, Asim Chaudhry, Craig Parkinson

Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu

Konusu: Her bir bölümü farklı konuyu işleyen Black Mirror bu sefer interaktif bir film deneyimini seyircilere sundu, süresi ise tam olarak 5 saat 17 dakika. 1984’te genç bir programcı, karanlık bir romanı bilgisayar oyununa uyarlar. Bir süre sonra sanal ve gerçekliği ayırt edemeyen genç programcı kendini bambaşka bir maceranın içinde bulur. Aklın sınırlarını zorlayan, birden çok sona sahip bir hikâye. Film, izleyenlere olaylar karşısında farklı sonuçlara sebep olabilecek seçimler sunmakta ve bu seçimlere verilen cevaplar doğrultusunda ilerlemektedir. İzleyicilere alışılmışın dışında bir film deneyimi yaşatan Black Mirror: Bandersnatch, büyük ilgi ve beğeni toplayarak tüm zamanların en iyi Netflix filmleri arasına girmiştir.